Trumpova cla nejvíc pocítí Američané. Šest věcí, které čeká nejvyšší zdražení

Ekonomové varují, že tato opatření mohou vést ke zdražování mnoha výrobků na americkém trhu. Spojené státy, Kanada a Mexiko mají hluboce propojené ekonomiky a dodavatelské řetězce, přičemž každodenně přes hranice proudí zboží v hodnotě dvou miliard dolarů.

Trump argumentuje, že nová cla pomohou chránit americký průmysl, avšak odborníci upozorňují, že výsledkem může být především růst cen pro americké spotřebitele. Dovozní cla jsou totiž hrazená americkými firmami, které si vyšší náklady buď přenesou na zákazníky, nebo omezí import, což by vedlo ke snížení dostupnosti některých výrobků.

Auta zdraží až o 3 000 dolarů

Jednou z nejvíce postižených oblastí může být automobilový průmysl. Výroba aut v Severní Americe je silně propojená, přičemž díly putují přes hranice několikrát, než je vozidlo dokončeno. Podle analýzy TD Economics by se cena automobilů mohla zvýšit v průměru o 3 000 dolarů, protože vyšší daně na dovoz dílů budou muset automobilky promítnout do cen.

„Volný obchod v automobilovém průmyslu zde funguje již desítky let a pomohl snížit ceny pro spotřebitele. Zavedení cel by mělo významné dopady,“ uvedl ekonom Andrew Foran.

Zdraží pivo, whiskey i tequila

Dalším segmentem, který může být negativně ovlivněn, je alkohol. Mexické pivo, jako například značky Modelo a Corona, by mohlo v USA podražit, pokud distributoři promítnou zvýšené náklady na spotřebitele.

Ještě složitější je situace u tvrdého alkoholu. Od 90. let byl tento sektor z velké části osvobozen od cel a asociace výrobců destilátů v USA, Kanadě a Mexiku vyjádřily „hluboké obavy“ z nových tarifů. Upozorňují, že výrobky jako bourbon, Tennessee whiskey, tequila nebo kanadská whisky jsou chráněny jako tradiční produkty svých zemí a nelze je jednoduše vyrábět jinde. To by mohlo vést k omezení nabídky a vyšším cenám.

Dražší bydlení kvůli clům na dřevo

Kanadské dřevo, které se hojně využívá ve stavebnictví, bude nově podléhat americkým dovozním clům. Trump tvrdí, že USA mají vlastní dostatek dřeva, nicméně Národní asociace stavebníků domů (NAHB) varuje, že vyšší ceny stavebních materiálů by mohly zvýšit náklady na bydlení.

„Spotřebitelé nakonec zaplatí cla ve formě vyšších cen domů,“ uvedla asociace ve svém prohlášení.

Kanadský javorový sirup podraží

Kanada je největším světovým producentem javorového sirupu a dodává na trh asi 75 % celkové produkce. Podle ekonoma Thomase Sampsona z Londýnské ekonomické školy je dopad cel na tuto komoditu „nejzřetelnější“ pro běžné domácnosti.

„Kanadský javorový sirup bude dražší. To je přímé zvýšení cen, které domácnosti pocítí,“ uvedl Sampson. Dodal, že i zboží vyrobené v USA, které využívá kanadské suroviny, podraží kvůli vyšším nákladům na dovoz.

Možné zdražení pohonných hmot

Kanada je největším dodavatelem ropy do USA a tvoří přibližně 61 % amerického dovozu této suroviny. Ačkoli na kanadskou ropu bylo uvaleno „jen“ 10% clo, stále existuje riziko, že pokud Kanada v odvetě sníží export, mohou ceny pohonných hmot v USA vzrůst.

Americké rafinerie jsou totiž přizpůsobeny zpracování těžší ropy, která se těží převážně v Kanadě a Mexiku. Pokud by se její dodávky snížily, mohlo by to vést k vyšším cenám benzínu a nafty.

Avokáda by mohla být luxusním zbožím

Jednou z potravin, které by mohly výrazně podražit, jsou avokáda. Mexiko je hlavním dodavatelem avokád do USA, přičemž pokrývá téměř 90 % tamního trhu. Americké ministerstvo zemědělství varuje, že nová cla by mohla výrazně ovlivnit jejich cenu, což by se projevilo například na zdražení populárního guacamole.

Navíc k zavedení cel dochází těsně před finále Super Bowlu, které se koná 9. února. Právě v této době prudce roste poptávka po avokádech, a jejich ceny by tak mohly ještě více vystřelit vzhůru.

Ekonomové varují, že ačkoli Trumpova administrativa prezentuje cla jako opatření na ochranu amerických pracovních míst, ve skutečnosti mohou poškodit domácí ekonomiku tím, že zvýší ceny pro spotřebitele a naruší zavedené dodavatelské řetězce.

Očekává se, že Kanada i Mexiko budou hledat způsoby, jak na nová opatření odpovědět. Pokud by došlo k dlouhodobé eskalaci obchodního konfliktu, mohlo by to mít vážné důsledky pro všechny tři země.