KOMENTÁŘ | Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.
Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás se neomezuje pouze na výměnu živých rukojmích a otázku odzbrojení, ale zahrnuje i navrácení těl padlých. Hamás však přiznává, že není schopen všechna těla vydat.
Vojenské křídlo hnutí, brigády Izz ad-Dín al-Kassám, ve středu oznámilo, že „předalo všechny ostatky, které se podařilo nalézt bez použití speciálního vybavení“. Tvrdí, že splnilo podmínky dohody a odevzdalo všechny živé zajatce i těla, jež bylo schopno vyhledat. K nalezení dalších pozůstatků prý potřebuje technické prostředky, které momentálně nemá k dispozici. Informoval o tom americký list New York Times.
Podmínky příměří jsou přitom jednoznačné. Izrael propustil více než patnáct set palestinských vězňů výměnou za 48 zajatců – živých, nebo mrtvých. Tento závazek však Hamás podle izraelské strany nenaplnil, a také americký prezident Donald Trump připustil, že Izraeli nebude bránit v použití síly, pokud k naplnění podmínek příměří skutečně nedojde.
Rodiny některých zajatců ani po uzavření příměří nedostaly možnost uzavřít kapitolu dvou let plných nejistoty, bolesti a strachu. I po dlouhých měsících diplomatických jednání a veřejných prohlášení zůstávají bez odpovědí na základní otázku – co se stalo s jejich blízkými. Nevědí, zda jejich děti, partneři či rodiče ještě žijí, nebo zda se jejich jména navždy zařadila mezi oběti konfliktu. Každé nové kolo vyjednávání v nich tak probouzí naději a zároveň obnovuje trauma, které nikdy zcela neutichlo.
Pro tyto rodiny je absence jistoty mnohdy nesnesitelnější než samotné vědomí smrti. Ocitly se v bezčasí mezi minulostí a budoucností – mezi povinností truchlit a potřebou doufat. Může se objevit něco jako „zmražený zármutek“, tedy neschopnost oplakat zemřelé, protože stále existuje naděje, a neschopnost doufat, protože všechno nasvědčuje opaku. Izraelští představitelé hovoří o „morálním dluhu“, který stát vůči těmto rodinám má, zatímco Hamás svá pochybení vysvětluje technickými překážkami, nedostatkem vybavení a chaosem panujícím v troskách Gazy.
Nesplnění závazků plynoucích z příměří tak nelze chápat pouze jako diplomatické či vojenské selhání. Je to především selhání lidské empatie a odpovědnosti. Každé tělo, které zůstává nevráceno, představuje neuzavřený životní příběh, a každé jméno, které chybí na seznamech navrácených, je připomínkou, že válka se netýká jen území a mocenských struktur, ale především lidí, jejichž osudy se do těchto struktur nevejdou.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu může vystupovat s tvrzením, že příměří představuje výrazný úspěch – že Izrael obstál jako stát, který dokázal ochránit své občany a prosadit své podmínky. Jenže zatímco se v Tel Avivu hovoří o strategickém vítězství, v ulicích Gazy se Hamás znovu ujímá moci. Jeho ozbrojenci se objevují na kontrolních stanovištích, civilní správa se obnovuje a obyvatelstvo, které po měsících bombardování žije na hranici přežití, opět hledá ochranu u těch, kteří mají zbraně.
Tento paradox ukazuje skutečnou podstatu současného stavu. Příměří může být formálně dosaženo, ale míru nikoli. Počet propuštěných vězňů či diplomatických gest nevypovídá o skutečném dopadu konfliktu na společnost. Válka pokračuje v životech těch, kteří ztratili domov, jistotu i víru, že násilí má konec.
Za oficiálními prohlášeními obou stran se skrývají stovky a tisíce osobních tragédií, které nelze vyvážit ani politickými body, ani vojenskými triumfy. Každé příměří má své deklarované vítěze, ale v realitě jich často není. V příbězích přeživších neexistuje slavnostní okamžik vítězství – pouze tichá, každodenní snaha znovu se naučit žít v troskách světa, který se už nikdy nevrátí do původní podoby.
Do tohoto obrazu neklidu a neuzdravené bolesti se navíc promítá skutečnost, že na nejvyšších politických i vojenských postech na obou stranách stále zůstávají lidé, jejichž rozhodnutí vedla ke smrti tisíců a desetitisíců nevinných civilistů. Tito představitelé, kteří dnes hovoří o míru, příměří a strategickém vítězství, nesou zároveň přímou odpovědnost za destrukci celých čtvrtí, nemocnic a škol, za utrpení dětí i za ztrátu generací, které vyrostly v permanentním stínu války.
Jejich přítomnost v čele státu či hnutí symbolizuje hlubší problém – že v tomto konfliktu se trest a odpovědnost staly pojmy čistě relativními. Politici, kteří by měli nést důsledky svých činů, se nadále prezentují jako ochránci národa, jako ti, kdo dokázali vést národ skrze bouři. V jejich projevech chybí reflexe, lítost či uznání utrpení druhé strany. Každý z nich tvrdí, že bojuje spravedlivý boj, a tím si vytváří alibi pro další vlny násilí.
Mezinárodní společenství, které konflikt sleduje především s rostoucí únavou, se mezitím zmítá mezi diplomacií a rezignací. Odpovědnost za zločiny, které by jinde vedly k tribunálu, se v kontextu Blízkého východu rozpouští v nekonečných výměnách obvinění. Každý krok směrem k vyšetřování je okamžitě politizován, a každý pokus o spravedlnost naráží na strategické zájmy mocností.
Fakt, že stejní lidé, kteří rozpoutali či umožnili nejhorší fáze konfliktu, dnes vyjednávají o jeho ukončení, je nejen morálním paradoxem, ale i tragickým signálem o stavu světového pořádku. Mír, o němž hovoří, tak zůstává především instrumentem moci, nikoli výsledkem pokání či snahy o nápravu. Dokud se tváře těchto mužů a žen nepromění, dokud nedojde k uznání viny a spravedlivému postihu, bude jakékoli příměří pouze technickým klidem zbraní, nikoli skutečným mírem.
Související
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
Hamás , Izrael , Pásmo Gazy
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády
před 39 minutami
Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý
před 1 hodinou
Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk
před 2 hodinami
KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici
před 3 hodinami
Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky
před 3 hodinami
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
před 4 hodinami
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
před 5 hodinami
EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu
před 6 hodinami
Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím
před 6 hodinami
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
před 7 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 8 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
včera
Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti
včera
Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty
včera
Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci
včera
Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí
včera
"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP
včera
Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil
včera
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
včera
Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami
Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.
Zdroj: Libor Novák