KOMENTÁŘ | Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Jakub Jurek

Jakub Jurek

20. října 2025 15:27

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás se neomezuje pouze na výměnu živých rukojmích a otázku odzbrojení, ale zahrnuje i navrácení těl padlých. Hamás však přiznává, že není schopen všechna těla vydat.

Vojenské křídlo hnutí, brigády Izz ad-Dín al-Kassám, ve středu oznámilo, že „předalo všechny ostatky, které se podařilo nalézt bez použití speciálního vybavení“. Tvrdí, že splnilo podmínky dohody a odevzdalo všechny živé zajatce i těla, jež bylo schopno vyhledat. K nalezení dalších pozůstatků prý potřebuje technické prostředky, které momentálně nemá k dispozici. Informoval o tom americký list New York Times.

Podmínky příměří jsou přitom jednoznačné. Izrael propustil více než patnáct set palestinských vězňů výměnou za 48 zajatců – živých, nebo mrtvých. Tento závazek však Hamás podle izraelské strany nenaplnil, a také americký prezident Donald Trump připustil, že Izraeli nebude bránit v použití síly, pokud k naplnění podmínek příměří skutečně nedojde.

Rodiny některých zajatců ani po uzavření příměří nedostaly možnost uzavřít kapitolu dvou let plných nejistoty, bolesti a strachu. I po dlouhých měsících diplomatických jednání a veřejných prohlášení zůstávají bez odpovědí na základní otázku – co se stalo s jejich blízkými. Nevědí, zda jejich děti, partneři či rodiče ještě žijí, nebo zda se jejich jména navždy zařadila mezi oběti konfliktu. Každé nové kolo vyjednávání v nich tak probouzí naději a zároveň obnovuje trauma, které nikdy zcela neutichlo.

Pro tyto rodiny je absence jistoty mnohdy nesnesitelnější než samotné vědomí smrti. Ocitly se v bezčasí mezi minulostí a budoucností – mezi povinností truchlit a potřebou doufat. Může se objevit něco jako „zmražený zármutek“, tedy neschopnost oplakat zemřelé, protože stále existuje naděje, a neschopnost doufat, protože všechno nasvědčuje opaku. Izraelští představitelé hovoří o „morálním dluhu“, který stát vůči těmto rodinám má, zatímco Hamás svá pochybení vysvětluje technickými překážkami, nedostatkem vybavení a chaosem panujícím v troskách Gazy.

Nesplnění závazků plynoucích z příměří tak nelze chápat pouze jako diplomatické či vojenské selhání. Je to především selhání lidské empatie a odpovědnosti. Každé tělo, které zůstává nevráceno, představuje neuzavřený životní příběh, a každé jméno, které chybí na seznamech navrácených, je připomínkou, že válka se netýká jen území a mocenských struktur, ale především lidí, jejichž osudy se do těchto struktur nevejdou.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu může vystupovat s tvrzením, že příměří představuje výrazný úspěch – že Izrael obstál jako stát, který dokázal ochránit své občany a prosadit své podmínky. Jenže zatímco se v Tel Avivu hovoří o strategickém vítězství, v ulicích Gazy se Hamás znovu ujímá moci. Jeho ozbrojenci se objevují na kontrolních stanovištích, civilní správa se obnovuje a obyvatelstvo, které po měsících bombardování žije na hranici přežití, opět hledá ochranu u těch, kteří mají zbraně.

Tento paradox ukazuje skutečnou podstatu současného stavu. Příměří může být formálně dosaženo, ale míru nikoli. Počet propuštěných vězňů či diplomatických gest nevypovídá o skutečném dopadu konfliktu na společnost. Válka pokračuje v životech těch, kteří ztratili domov, jistotu i víru, že násilí má konec.

Za oficiálními prohlášeními obou stran se skrývají stovky a tisíce osobních tragédií, které nelze vyvážit ani politickými body, ani vojenskými triumfy. Každé příměří má své deklarované vítěze, ale v realitě jich často není. V příbězích přeživších neexistuje slavnostní okamžik vítězství – pouze tichá, každodenní snaha znovu se naučit žít v troskách světa, který se už nikdy nevrátí do původní podoby.

Do tohoto obrazu neklidu a neuzdravené bolesti se navíc promítá skutečnost, že na nejvyšších politických i vojenských postech na obou stranách stále zůstávají lidé, jejichž rozhodnutí vedla ke smrti tisíců a desetitisíců nevinných civilistů. Tito představitelé, kteří dnes hovoří o míru, příměří a strategickém vítězství, nesou zároveň přímou odpovědnost za destrukci celých čtvrtí, nemocnic a škol, za utrpení dětí i za ztrátu generací, které vyrostly v permanentním stínu války.

Jejich přítomnost v čele státu či hnutí symbolizuje hlubší problém – že v tomto konfliktu se trest a odpovědnost staly pojmy čistě relativními. Politici, kteří by měli nést důsledky svých činů, se nadále prezentují jako ochránci národa, jako ti, kdo dokázali vést národ skrze bouři. V jejich projevech chybí reflexe, lítost či uznání utrpení druhé strany. Každý z nich tvrdí, že bojuje spravedlivý boj, a tím si vytváří alibi pro další vlny násilí.

Mezinárodní společenství, které konflikt sleduje především s rostoucí únavou, se mezitím zmítá mezi diplomacií a rezignací. Odpovědnost za zločiny, které by jinde vedly k tribunálu, se v kontextu Blízkého východu rozpouští v nekonečných výměnách obvinění. Každý krok směrem k vyšetřování je okamžitě politizován, a každý pokus o spravedlnost naráží na strategické zájmy mocností.

Fakt, že stejní lidé, kteří rozpoutali či umožnili nejhorší fáze konfliktu, dnes vyjednávají o jeho ukončení, je nejen morálním paradoxem, ale i tragickým signálem o stavu světového pořádku. Mír, o němž hovoří, tak zůstává především instrumentem moci, nikoli výsledkem pokání či snahy o nápravu. Dokud se tváře těchto mužů a žen nepromění, dokud nedojde k uznání viny a spravedlivému postihu, bude jakékoli příměří pouze technickým klidem zbraní, nikoli skutečným mírem.

17. října 2025 16:02

Může se člen Evropské unie stát jejím nepřítelem? Maďaři testují hranice a přibližují se k bodu, odkud není návratu

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.
Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

Více souvisejících

Hamás Izrael Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Teroristé Hamásu

Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.

před 39 minutami

Sarkozy, Nicolas

Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý

Nicolas Sarkozy, bývalá hvězda francouzské konzervativní scény, se v úterý stane prvním moderním francouzským prezidentem, který nastoupí výkon trestu odnětí svobody. Oznámil to sám exprezident. Sarkozy byl minulý měsíc odsouzen k pěti letům vězení za to, že údajně povolil svým blízkým spolupracovníkům, aby se pokusili získat finanční podporu od režimu Muammara Kaddáfího v Libyi. Tato podpora měla být výměnou za diplomatické a ekonomické laskavosti v rámci příprav na jeho první prezidentskou kampaň v roce 2007.

před 1 hodinou

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Cesta ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem do Maďarska, plánované podle německých médií na čtvrtek, je považována za velmi riskantní. Kvůli platnému mezinárodnímu zatykači čelí Putin nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit v případě neplánovaného přistání. Mnozí pozorovatelé se proto diví, jak se toto setkání může vůbec uskutečnit.

před 2 hodinami

Kateřina Konečná

KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) uspořádá ještě v prosinci 2025 v Praze mimořádný sjezd. Rozhodl o tom nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, který zasedal v sobotu. Cílem tohoto jednání bude stanovení dalšího směřování politické formace a rozhodnutí o způsobu, jakým se strana zúčastní nadcházejících komunálních voleb.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky

Nefunkčnost řady předních globálních webových stránek a mobilních aplikací způsobily rozsáhlé potíže v síti Amazon Web Services (AWS). Tato cloudová divize Amazonu tvoří klíčový základ pro infrastrukturu milionů velkých firemních platforem a online služeb. Podle dostupných informací tak nefunguje například Snapchat Zoom, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network a řada dalších služeb.

před 3 hodinami

Muzeum Louvre

Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci

Pařížské muzeum Louvre, jedna z dominant města, zůstalo v pondělí uzavřeno. Francouzská policie pokračuje v intenzivním pátrání po gangu lupičů, kteří v neděli za bílého dne ukradli osm „neocenitelných“ kusů královských šperků. Na případu pracuje v současné době přibližně 60 vyšetřovatelů. Oficiální místa naznačují, že zloději se jeví jako zkušení profesionálové a mohlo by jít o cizí státní příslušníky. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Evropská unie

EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu

Nové členské země by se mohly připojit k Evropské unii bez plných hlasovacích práv. Tato myšlenka, která je zatím v počáteční fázi, má potenciál odblokovat proces rozšiřování EU a umožnit, aby se země jako Ukrajina staly součástí bloku dříve, než Unie kompletně přepracuje své fungování. Podle diplomatických zdrojů by musely nový návrh schválit všechny stávající členské státy.

před 6 hodinami

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím

Na sklonku rezignace Petra Fialy na post předsedy strany stojí Občanská demokratická strana před klíčovým momentem své novodobé historie. Po deseti letech stabilního, avšak umírněného vedení musí rozhodnout, zda se vydá cestou kontinuitního pragmatismu, nebo ideové obrody. Projekt Spolu, který kdysi symbolizoval záchranu české pravice, se dostal do strukturální krize a ODS v něm postupně ztratila vlastní profil. Volba nového předsedy bude rozhodnutím, které určí, zda se strana znovu vyprofiluje jako sebevědomá konzervativní síla, nebo zůstane rozmělněným partnerem v unavené koalici.

před 6 hodinami

Muzeum Louvre

Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu

Louvre, celosvětově nejnavštěvovanější muzeum, bylo v neděli náhle uzavřeno poté, co se odehrála loupež v Apollonově galerii, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty. Tento drzý čin, který se odehrál za bílého dne, vyústil v krádež osmi kusů neocenitelných historických šperků z napoleonské éry. Francouzská policie nyní pátrá po pachatelích a veřejnost se ptá, jak bylo možné tento čin provést a kdo by mohl mít zájem o tyto cennosti, mezi nimiž byl i náhrdelník, který Napoleon daroval své manželce.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.

před 8 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.

včera

Muzeum Louvre

Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty

Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.

včera

Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

včera

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

včera

Demonstrace, ilustrační foto

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

včera

Václav Moravec

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

včera

Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy