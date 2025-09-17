KOMENTÁŘ | Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě

Jakub Jurek

Jakub Jurek

17. září 2025 12:42

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)
Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Premiér Petr Fiala se na sklonku svého mandátu snaží změnit způsob komunikace s veřejností a dohání, co v terénní kampani dlouho zanedbával. V kontrastu s agresivní mobilizací ze strany Andreje Babiše však působí spíše defenzivně. Otázkou zůstává, zda jeho pozdní obrat může ještě něco změnit, protože průzkumy naznačují, že premiérské křeslo mu utíká mezi prsty.

Premiér Fiala v posledních měsících svého funkčního období výrazně proměnil svůj přístup ke komunikaci s veřejností. Z dříve spíše rezervovaného, akademicky či dokonce „naškrobeně“ působícího lídra se postupně stává politik, který neváhá vyrazit do ulic a vstupovat do přímého kontaktu s občany, včetně těch, kteří neskrývají nesouhlas či mu adresují verbální útoky.

Tato nově nabytá ochota vystoupit z komfortní zóny s sebou samozřejmě nese i bezpečnostní rizika, která nepochybně zaměstnávají jeho tým ochranky. Z hlediska politické komunikace se však jedná o významný posun.

Zásadní otázkou ovšem zůstává, proč k této proměně dochází až nyní, jen krátce před koncem volebního období. Zatímco Babiš, lídr opozičního hnutí ANO, vede permanentní kampaň fakticky od voleb v roce 2021, vládní tábor, a zejména premiér osobně, se dlouho spoléhal na racionální argumentaci a institucionální důstojnost. Ve výsledku však tímto přístupem nedokázal čelit rostoucí nespokojenosti části veřejnosti ani efektivnímu marketingu protivníků.

Babiš dosud těží z prezidentské kampaně, která mu umožnila procestovat republiku a posílit svou mediální prezentaci. Tento moment se jeví jako klíčový v jeho osobním politickém vývoji. Přesto nelze přehlédnout, že v přímém kontrastu s Babišovým stylem působí Fialova komunikace stále spíše obranně a reaktivně. Zatímco předseda ANO často operuje s ostrými výroky a apeluje na emoce, Fiala zůstává věrný věcnému stylu a důrazu na fakta, což může být sice morálně přijatelnější, ale v současné politické atmosféře méně účinné.

Fialův pozdní nástup do terénní kampaně tak může být vnímán jako krok správným směrem, který naznačuje určitou schopnost sebereflexe a adaptace. Zároveň však vyvolává legitimní otázky, zda takové gesto nepřichází příliš pozdě na to, aby mohlo reálně ovlivnit volební výsledek. Politický kapitál se totiž nevytváří ze dne na den, ale postupným budováním důvěry, vztahu s veřejností a konzistentní přítomností v terénu, a právě v tomto ohledu Fiala dlouho zaostával za svým hlavním protivníkem.

Zatímco Babiš systematicky využívá každé příležitosti k mobilizaci svých příznivců, a to i za cenu prohlubování polarizace společnosti, Fialova strategie se po většinu mandátu opírala o výkon exekutivy, důraz na institucionální stabilitu a klidnou, věcnou rétoriku. Tento kontrast se promítá i do způsobu, jakým oba politici oslovují veřejnost: Babiš operuje s jednoduchými sděleními, silnou emocionalitou a obrazem rozdělené společnosti, v níž on zastupuje „obyčejné lidi“ proti „elitám“ a „neschopné vládě“.

Tím účinně aktivizuje svou voličskou základnu, ale zároveň přispívá k dalšímu štěpení veřejného prostoru. Naproti tomu Fiala se snaží oslovovat širší spektrum voličů spíše argumentačně než emotivně, tím však v současné politické atmosféře často ztrácí na razanci a mediální atraktivitě. V předvolebním finiši se tak ukazuje, že „být premiérem“ a „dělat kampaň“ jsou dva zcela odlišné světy, a že v tom druhém má šéf ODS stále co dohánět.

Otázkou zůstává, zda voliči na tuto změnu vůbec ještě slyší. Pro část z nich může působit autenticky a lidsky, zvláště pokud budou mít možnost s premiérem skutečně diskutovat mimo formální rámce. Pro jinou část může jít o zpožděnou a účelovou snahu zachránit klesající preference, která nebude mít výraznější efekt. Důvěra veřejnosti je dnes navíc mnohem křehčí a proměnlivější než v minulosti, a volební zisky často ovlivňují i drobné detaily, od tónu hlasu po schopnost vyvolat dojem empatie.

Je tedy pravděpodobné, že Fialův terénní posun sám o sobě zásadní zlom nepřinese. Může však sloužit jako nápravné gesto, které, bude-li důsledně a promyšleně rozvíjeno, zmírní dopady negativního vnímání vlády a alespoň částečně obnoví její kontakt s realitou běžných voličů. Jinými slovy, z hlediska volebních výsledků je tento krok možná pozdní, ale nikoliv nutně zbytečný.

Ačkoliv se tedy Fiala v závěru svého mandátu snaží o revitalizaci své politické image a přímý kontakt s voliči, aktuální nálada ve společnosti i trendy napříč průzkumy veřejného mínění naznačují, že návrat do premiérského křesla se mu s největší pravděpodobností nepodaří. Nedůvěra k vládní koalici, dlouhodobá neschopnost efektivně reagovat na sociální a ekonomické napětí i opožděný start předvolební kampaně snižují jeho šance na udržení nejvyšší výkonné funkce ve státě.

Fialova snaha ztracený kontakt s veřejností na poslední chvíli napravit působí sice lidsky, možná i sympaticky, ale v logice současné politické soutěže spíše jako akt defenzivy než jako promyšlená strategie vedoucí k vítězství.

včera

Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají

Související

Andrej Babiš

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

Více souvisejících

Petr Fiala (ODS) komentář volby do Poslanecké sněmovny 2025

Aktuálně se děje

před 22 minutami

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě

Premiér Petr Fiala se na sklonku svého mandátu snaží změnit způsob komunikace s veřejností a dohání, co v terénní kampani dlouho zanedbával. V kontrastu s agresivní mobilizací ze strany Andreje Babiše však působí spíše defenzivně. Otázkou zůstává, zda jeho pozdní obrat může ještě něco změnit, protože průzkumy naznačují, že premiérské křeslo mu utíká mezi prsty.

před 35 minutami

Alexej Navalnyj

Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova

Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj, který zemřel 16. února 2024 ve věznici v Kharp, byl s největší pravděpodobností otráven. Testy vzorků jeho biologického materiálu, které se podařilo jeho týmu dostat do laboratoří dvou západních zemí, to potvrdily. Uvedla to vdova Julija Navalná.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.

před 3 hodinami

Evropská unie

Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce

Evropská unie se chystá navrhnout sankce proti dalším čínským společnostem, které jsou podle ní napojené na válečné úsilí Kremlu. Toto diplomatické gesto má za cíl přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na Rusko a ukončil válku na Ukrajině. Během víkendu Trump uvedl, že se připojí k sankcím proti Vladimiru Putinovi, ale jen pokud NATO zastaví veškerý dovoz ropy z Ruska a uvalí cla na Čínu ve výši 50 až 100 procent.

před 3 hodinami

Tyler Robinson

Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.

před 4 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

před 6 hodinami

včera

Prezident Trump

Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce

Celý svět, ale zejména Spojené státy americké v úterý rozesmutnila zpráva o smrti slavného herce Roberta Redforda, jedné z hollywoodských legend. Bez komentáře ji nemohl nechat ani americký prezident Donald Trump, který Redforda v krátkém prohlášení ocenil. 

včera

včera

včera

Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem

Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají

Hnutí ANO má nakročeno k jasnému volebnímu vítězství, ale s rostoucím náskokem roste i tlak na odpovědnost. Otázkou zůstává, s kým bude chtít vládnout a jakou cestou se Česká republika vydá v době rostoucí nejistoty doma i v zahraničí. První signály, že si ANO uvědomuje vážnost situace, zazněly z úst jeho místopředsedy Karla Havlíčka. Velmi brzy se ukáže, zda půjde jen o další prázdné populistické sliby, nebo skutečný závazek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

včera

Robert Redford

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times. 

včera

Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům

Izraelská armáda zahájila pozemní ofenzívu, která se považuje za největší od začátku války. Operace, která má plnou podporu Spojených států, je zaměřená na město Gaza, které Izrael označuje za jednu z posledních bašt Hamásu. Dosud se jednalo o jednu z mála oblastí, do které Izraelské obranné síly (IDF) nevstoupily v plné síle.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy