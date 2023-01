KOMENTÁŘ | Hloupost, po které volal i Babiš. O to větší, že tu máme jeden odstrašující příklad

A to i přesto, že po něčem podobném drahnou dobu volali opoziční politici v čele s Andrejem Babišem. Dávali navíc za ideální příklad Maďarsko, které regulaci pomocí cenových stropů zavedlo, a protože to česká vláda odmítala, označovali ji za asociální.

Jen pro připomínku, v prosinci loňského roku se maďarský trh s palivy doslova zhroutil a tamní kabinet stropy zrušil. Co na tom, že více než rok sloužilo Maďarsko řadě tuzemských politiků k tomu, aby i z pohledu dneška, na nesmyslné regulaci tržních principů, sbírali ty nejodpornější politické body. Ty se přece hodí vždy, aby mohli pánové Havlíček a další zpět k rozhodovacím korýtkům a ukazovat všeumění všeho. No ne? A znovu jen pro připomenutí: Na začátku to bylo neustálé poukazování na to, že úspěšný boj se zdražováním pohonných hmot vede, podobně jako v Maďarsku na zafixování cen a dokazuje, že boj s inflací se prý tím dá vyhrát. Na konci je pak jen prázdné omílání argumentů o tom, že systém měl být jiný, ve skutečnosti je nakonec inflace v Maďarsku o poznání vyšší než v ČR a problémy se zásobováním palivy přetrvaly.

Co se týká cenového výhledu, dají se už dnes nalézt názory, které reflektují mírné lednové zdražování cen pohonných hmot, že i když tento trend může nějakou dobru pokračovat, nemáme se bát nějakého dramatického navýšení ceny. Důvodem je nejen to, že svět a hlavně Evropská unie nezadržitelně míří do recese, což by se mělo odrazit i v pomalejším tempu zdražování, ne-li přímo „zlevňování“ cen paliv, ale i to, že podle Mezinárodní energetické agentury (EIA) zásoby ropy rostou. Řada ekonomů navíc upozorňuje, že příznivému vývoji ceny paliv v Česku nahrává i kurz české měny. Česká koruna v posledních dnech totiž trhá jeden cenový rekord za druhým, a dá se snadno dohledat, že takové hodnoty vůči euru, jaké se dají na forexovém trhu vidět nyní, tu naposledy byly v roce 2008.

Možná, že vás nebaví, milí čtenáři, neustále sledovat, kdo a co může za růst nebo pokles ceny benzínu. A máte pravdu. Kdo se v tom má sakra vyznat, že? Jednou je to zdražení benzínu na burze v Rotterdamu, jindy zase růst marží na našich čerpacích stanicích nebo koruna. A pak zase do kola. Pravdou ale je, že nyní se dá s největší pravděpodobností čekat, že rychleji půjdou vzhůru ceny nafty. A to kvůli tomu, že od 5. února vejde v platnost embargo na dovoz ruských pohonných hmot do Evropské unie. A to je právě u dieselu velký problém. Nafty se totiž z Ruska dováží přibližně 40 %. Nehledě na to, jak upozorňují analytici, že evropské rafinérie nemají dostatečnou kapacitu na to, aby vyprodukovaly potřebný objem nafty místo té z Ruska dovážené, nyní „pod embargem“. Přesto se prý nemáme bát nedostatku nafty. No… vyprávějte to tady lidičkám. Kauza Nurofen či antibiotika taky začala upozorněním na to, že nedostatek nehrozí. A jak to dopadlo, že?

Jak se říká v ekonomických kruzích, budování dodavatelských řetězců není legrace. A že bude potřeba najít rychle i ty s naftou, není snad těžké uhodnout. Může se taky stát, že nakonec se tu stejně tak nebo onak objeví ta nechtěná ruská nafta, i když třeba pod značkou nějakého zpracovatele z Číny, nebo chcete-li odněkud z Asie, z USA či Blízkého východu. Snad proto cena ropy Brent, nacházející se stejně jako na konci ledna loňského roku pod hodnotou 90 dolarů za barel, vydrží co nejdéle.