KOMENTÁŘ | Trumpova tvrdá ruka vs evropský multilateralismus. V souboji o cla proti sobě stojí rozdílné světy, zaplatíme za něj ale všichni

Trumpova hrozba cel je vnímána jako další pokus využít obchodní politiku k dosažení vnitropolitických cílů, zejména ve snaze chránit americké pracovní místa a průmysl. Evropská unie by tak měla na tuto taktiku reagovat nejen diplomaticky, ale také právně. EU se snaží vyjednat, aby hrozby byly pro vzájemný obchod co nejméně škodlivé, neboť transatlantické vztahy jsou založeny na intenzivní ekonomické spolupráci, kdy se americké firmy silně opírají o evropské dodavatelské řetězce a naopak.

Odpovědí EU pak mohou být nejen odvetná opatření, jak už nyní zaznívá z úst některých politiků, ale také posilování právního rámce v rámci Světové obchodní organizace, i když tato instituce je momentálně v jistém útlumu. Evropa se snaží o právní jistotu také prostřednictvím vlastního „antihospodářského“ nástroje, který by umožnil rychle reagovat na nespravedlivé obchodní praktiky.

Jenže politicky je Trumpova rétorika o celách vnímána jako pokus o „tvrdou ruku“ v rámci širšího boje o globální mocenské postavení. Pro EU, která se dlouhodobě staví za multilaterální řešení a pravidla mezinárodního obchodu, tak představuje tento přístup přímou výzvu. Evropské vedení opakovaně zdůrazňuje význam společného jednání a koordinace, ať už jde o ekonomické otázky, nebo o bezpečnostní otázky.

Budoucnost transatlantických vztahů bude pravděpodobně záviset na schopnosti obou stran najít rovnováhu mezi asertivitou a spoluprací. Zatímco USA si nadále udržují své vnitřní tlaky a očekávání, že obchodní politika povede k návratu investic a pracovních míst, EU se snaží chránit svou ekonomickou integritu a zároveň prosadit pravidla, která zajistí férovou konkurenci. Tento rozpor může vést k dalším sporům, ale zároveň podněcuje potřebu modernizovat mezinárodní obchodní rámce.

Jaké jsou tedy možné scénáře do budoucna? Pokud by se Trumpovy hrozby staly pravidelným jevem a USA by skutečně zaváděly celní bariéry, mohlo by to způsobit zbytečné ekonomické tření. Vyšší ceny a narušené dodavatelské řetězce by měly negativní dopad na obě strany a mohly by vést ke zpomalení hospodářského růstu.

Na druhé straně existuje možnost, že se obě strany díky intenzivnímu diplomatickému úsilí dohodnou na řešeních, která by umožnila postupnou modernizaci obchodních pravidel a zabránila eskalaci konfliktu. To by však vyžadovalo značnou ochotu k ústupkům a kompromisům, což je v aktuálním politickém klimatu obtížné předvídat.

Další cestou by mohlo být posílení role Světové obchodní organizace a dalších multilaterálních institucí, které by mohly fungovat jako arbitři v případě sporů. To by vyžadovalo společné úsilí USA i EU a větší závazek k dodržování mezinárodně dohodnutých pravidel.

Závěr

Trumpovy hrozby cel představují další kapitolu v komplikovaném vztahu mezi USA a EU. Tyto události poukazují na hlubší rozpory v obchodních strategiích a politických prioritách obou stran. Přestože ekonomická provázanost mezi transatlantickými partnery je silná, politické rozdíly mohou vést k napětí, které bude nutné řešit prostřednictvím diplomatického dialogu a modernizace obchodních pravidel. Jak se situace bude vyvíjet, záleží na schopnosti obou stran najít společnou řeč a překonat vnitropolitické tlaky, které často vedou k jednostranným krokům.