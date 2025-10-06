KOMENTÁŘ | Vládní dilema Andreje Babiše: Musí se rozhodnout, zda bude ANO pravicové nebo levicové

6. října 2025 11:29

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)
Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Foto: Martin Huf / INCORP images

Hnutí ANO 2011 s přehledem ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny. Politický projekt velkopodnikatele Andreje Babiše získal 34,5 % hlasů, což jen těsně zaostalo za rekordním ziskem ODS z před 19 lety. I tak jde o druhý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky. Rozložení sil v dolní parlamentní komoře navíc Babišovi patrně umožní získat pohodlnou podporu pro budoucí vládní kabinet. Jakým směrem se bude ubírat jeho praktická politika, především z ekonomického hlediska, však zůstává velkou neznámou.

Babišův výsledek připomíná „volební zně“ z dob, kdy se politické soupeření v Česku odehrávalo primárně mezi dvěma velkými stranami ODS a ČSSD, tedy v zásadě na tradiční pravolevé ose. Byť budoucí podrobnější analýzy mohou odhalit i jiné příčiny, letmý pohled naznačuje, že jedním z klíčových faktorů byla schopnost ANO podchytit elektorát někdejších hlavních levicových stran, tedy sociálních demokratů a komunistů.

K Babišovi se patrně na poslední chvíli přiklonili voliči, kteří zvažovali volbu hnutí Stačilo! Naznačuje to mimo jiné nesoulad mezi posledními průzkumy před volbami a jejich skutečným výsledkem. ANO zjevně „nevyluxovalo“ jen tento nacionalisticko-konzervativně levicový tábor. Nezanedbatelný počet hlasů sebralo i pravicovější, ale v sociálních otázkách podobně orientované koalici zaštítěné SPD Tomia Okamury.

Potvrdil se trend, který v české politice pozorujeme téměř deset let a jasně je patrný nejpozději od voleb do poslanecké sněmovny v roce 2017: ideově nevyprofilované Babišovo hnutí se stalo útočištěm tradičního českého levicového voliče. Svým programem se alespoň verbálně prezentovalo jako alternativa k ideologicky přiznané pravici, představované v posledních pěti letech primárně koalicí Spolu.

Babišova strategie je úspěšná z mnoha důvodů. Nezanedbatelným prvkem je ale právě odmítání ideologické profilace. Mnohá opatření realizovaná ANO nejprve z vládních křesel, nebo následně slibovaná z opozičních lavic korespondují s principy, které v evropské politice tradičně prosazuje sociálnědemokratická levice. Babiš a další čelní protagonisté hnutí však levicovost vždy důsledně odmítali. V české veřejné debatě, v níž je cokoliv přiznaně levicového tvrdě kritizováno (zpravidla nerelevantními) odkazy na zhoubnou zkušenost s diktaturou KSČ, jde o enormní výhodu.

Na rozdíl od například Jany Maláčové není snadné kapitalistu Babiše označit jako „levičáka“. Tato nálepka přitom pro nezanedbatelnou část společnosti – a především novinářské obce – skýtá diskvalifikující potenciál. Je zde sice Babišova minulost člena KSČ a registrovaného spolupracovníka StB, ta však při zběžném ohlédnutí za pětatřiceti lety jeho polistopadových aktivit sotva poslouží jako důkaz jeho levicového smyšlení. Je naopak názornou ukázkou, že normalizační členství v komunistické straně bylo pro mnoho lidí karierní otázkou, nikoliv odrazem vyprofilovaného politického světonázoru.

Nejde jen o to, že pro některé voliče, kteří si svou levicovost mnohdy odmítají přiznat, je ideově nevyprofilované ANO s programem, jehož součástí je i nezanedbatelná levicová agenda, pohodlnější volbou než otevřeně levicové subjekty. Absence jasného ideového profilu zároveň umožňuje Babišovi otáčet politickým kormidlem svého hnutí doleva či doprava dle aktuálních potřeb. Především v poslední fázi předvolební kampaně jsme názorně viděli, že představitelům ANO nedělá problém akcentovat silná sociální opatření či zvyšování státních výdajů a souběžně se prezentovat jako volba pro podnikatele a byznys, která zeštíhlí stát a sníží daně.

Protimluvy v programu paradoxně dávají v povolební realitě ANO velkou výhodu. Pakliže se Babiš rozhodne získat podporu pro svůj vládní projekt ze strany Motoristů a SPD, čemuž v tuto chvíli vše nasvědčuje, může bez výraznějších problémů upozadit předvolební sociální sliby. To bude také – vedle silného tlaku na destrukci dosavadní podoby veřejnosprávních médií a ekologické politiky – patrně hlavní požadavek sil, které Babišovi umožní vládnout.

Babiše čeká zásadní dilema. Rozhodné volební vítězství mu přinesl z především odpor proti fiskální politice předchozí pravicové vlády Petra Fialy, včetně stagnace důchodů a platů či omezování reálných prostředků na základní veřejné služby, obzvlášť školství. Zároveň se Babišovi otevírá příležitost zaměřit se na pravicovou část svého programu, pro níž měl jako velkopodnikatel vždy slabost. Pakliže svou vládu skutečně opře o Motoristy ideově přísahajících na tržního apoštola Václava Klause a SPD, na jejíž kandidátce pronikli do sněmovny i neoliberální ekonomové Markéta Šichtářová a Miroslav Ševčík, bude k takovému obratu aktivně pobízen.

V současné situaci může obrat doprava může působit z pohledu ANO jako politicky bezpečný krok. Parlamentní opozice, v níž převažují přiznaně pravicové subjekty, se sotva může prezentovat jako kredibilní sociální alternativa a torpédovat Babiše zleva. Pokud však Babiš příliš popustí opratě a vládní spřežení pod jeho vedením nabere jasně pravicový kurz, riskuje ztrátu podpory. Část populace, jejíž životní úroveň je výrazně spojená se silným státem a přerozdělováním, ať už jde o důchodce či státní zaměstnance, nikam nezmizí. V současnosti jde o jádro Babišových voličů. Zklame-li jejich naděje, mohou začít hledat jiné, v tuto chvíli zdánlivě neexistující reprezentanty svých zájmů. Nakolik si Babiš toto riziko uvědomí a jak s ním naloží, poodhalí teprve budoucí měsíce.

Autor je historik.

před 4 hodinami

Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

před 11 minutami

před 44 minutami

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně

Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

před 4 hodinami

včera

Sébastien Lecornu

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.

včera

Vít Rakušan Prohlédněte si galerii

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.

včera

včera

včera

Volební štáb Motoristů

Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici

Volební úspěch hnutí Motoristé sobě, kteří získali 13 mandátů a vstoupili do Sněmovny, zakončil Filip Turek nečekaně hořkým zážitkem. Po sobotním vítězství, které zahájil setkáním s exprezidentem Václavem Klausem, se europoslanec vydal slavit do vyhlášeného pražského baru, kde se stal terčem fyzického útoku.

včera

Volební štáb ANO

Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog

Sociolog Aleš Sekot z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co si myslí o volebním úspěchu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho potenciální spolupráci s Motoristy sobě nebo SPD Tomia Okamury. „Opoziční rétorika je pro Okamuru komfortní a přináší mu hlasy. Kdežto kdyby byl ve vládě a musel se vzájemně přizpůsobovat idejím hnutí ANO, ztratil by své přívržence, kteří jsou velmi militantní a nejsou schopni dohlédnout důsledky deklarované, nikoli praktikované politiky,“ říká. Prezidentu Petru Pavlovi popřál, aby se „zachoval jako chlap na svém místě, který do nastalé zmatečné situace vnese ten správný tón.“

včera

Jan Lipavský

Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.

včera

včera

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.

včera

včera

včera

Volební štáb Stačilo!

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

včera

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

Zdroj: Libor Novák

