Českým rádiím dominuje podle ČSÚ hudba, hlavně ta zahraniční

Více než polovina skladeb, které loni pouštěla rádia v Česku, pocházela z nového milénia. Nahrávky z devadesátých let minulého století tvořily pětinu hudebního vysílání, hudba ze šedesátých až osmdesátých let měla podíl 25 procent. Nahrávky vydané před rokem 1959 tvořily jedno procento loňského hudebního vysílání rozhlasových stanic.

U nahrávek z let 2018 a 2019 pocházely tři čtvrtiny od zahraničních interpretů. U starších nahrávek už jejich dominance na rozhlasových vlnách v Česku tak výrazná nebyla. U hudby z osmdesátých let převažovaly zahraniční skladby nad domácí produkcí jen mírně a s každou další dekádou do minulosti se jejich podíl dál snižoval. U nahrávek z let 1970 až 1979 byl podíl českých a slovenských hudebníků 55 procent a na nahrávkách ze šedesátých let byl ještě o osm procentních bodů vyšší.

To, že u novějších nahrávek dominují zahraniční interpreti, zatímco u těch starších převažuje domácí tvorba, je podle statistiků pravděpodobně dané cílením rozhlasových dramaturgů na různé cílové skupiny posluchačů. "Hudbu staršího vydání s převahou domácí tvorby preferují spíše dříve narození posluchači, kteří ji znají z doby jejího vzniku. Na rozdíl od posluchačů mladších, kteří jsou již více ovlivněni zahraniční tvorbou a více ji též vyhledávají," uvedl Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Podle údajů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání působilo loni v Česku 130 provozovatelů rozhlasového vysílání. Hudební pořady převažovaly podle statistiků u komerčních i veřejnoprávních rádií, u kterých byl ale podíl hudby na vysílání nižší, a to v poměru 57 ku 79 procentům celkového vysílání.