Nick Cave či Nick Mason pozastavují turné, koncerty v Praze odloženy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přesun koncertních turné ohlásili němečtí Einstürzende Neubauten i bubeník Pink Floyd Nick Mason se svou kapelou Saucerful of Secrects. Po Van der Graaf Generator jsou to další dva umělci pořádající agentury 10:15 Entertainment, kteří se rozhodli své koncertní aktivity zahrnující i Prahu posunout na pozdější termíny z důvodu koronaviru. Odložit své evropské turné se rozhodli také Nick Cave & The Bad Seeds.