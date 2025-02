Mafiánský Černák si podmanil celé Slovensko. Film obstojí jako temný thriller

MIKI v kinech odpremiéroval loni v srpnu. Na Slovensku na něj přišlo téměř 380 tisíc platících. Pokračování ČERNÁK v premiérovém týdnu přilákalo více než 130 tisíc diváků, což je historický rekord. První část, kterou můžete dohnat na Netflixu, o chladném bossovi slovenského podsvětí, jehož chapadla sahala až do těch nejvyšších pater, končila takřka kmotrovským výjevem. Z vesnického kšeftaře se stala vůdčí šelma. Zdánlivě odosobněná, přesně mířící za cílem stát se tou nejobávanější a odtržená od morálního kodexu i rodinných hodnot.

Právě rodina se pro Černáka stala jen jakousi prázdnou frází, kterou obhajuje prahnutí po stále větším a větším bohatství. Druhá část pokračuje v již vyšlapané cestě. Přímočaré vyprávění se nezdržuje s košatou psychologizací a zůstává silně spjaté se stále chladnějším plakátovým antihrdinou v podání uhrančivě děsivého Milana Ondríka. Tvůrci opět konstruují fluidní pásmo zločinů, vražd a zákeřných machinací napříč politickým i gangsterským světem, přičemž hranice mezi nimi již vůbec neexistuje. I když jde o tempem vtahující snímek, odvážnější vysoká politika a další rozměr opět absentují.

Se závěrem první části to vypadalo, že tvůrci budou v druhé části ambicióznější a rozvětví gangsterskou vyprávěnku plnou brutality i do vyšších struktur. Z robustního gaunera se měl stát obávaný boss. Tak tomu je jen napůl, jelikož chování i činy protagonisty jsou neměnné. Stále dělá špinavou ruční práci, pouští se do dalších šmelin a potácí se mezi erotickými eskapády či naškrobenými límečky. Film dává jasně najevo, že Černák se i přes své charisma a respekt vůbec neorientuje ve vysokých politických kruzích.

Respektive možná ani nechce. Je vykreslen jako samorost, který jedná impulzivně, bez jakéhokoli většího plánu. Žije okamžikem. S kumpány vede bohémský život, jakkoli vedle jejich excentrických výjevů působí stále relativně krotce. Ráno políbit stále chřadnoucí manželku, odpoledne lítat po schůzkách, večer odstřelit nepohodlného grázla, večer zapařit v klubu a pak přespat u jedné z milenek. Probudit se a začít zase odznova.

Právě se přehrává: Trailer Černák Trailer Černák Video: YouTube

Amorální jízda s puncem a švihem Scorseseho gangsterek, jakkoli vkusně uzpůsobená lokálním podmínkám, postrádá hlubší opodstatnění své existence, podvratnost, případně vypravěčskou důmyslnost a ambivalenci. Sice rozkresluje odporný a korupcí prolezlý svět, většinu času ale zůstává u strohého popisování. Každý segment je maximálně efektní, pečlivě se odvíjející od žánrových konvencí i správné výstavby. Temný thriller nikdy nepůsobí směšně. Za to mu ale chybí určitý otisk vlastní identity.

ČERNÁK se snaží vypadat maximálně cool a taky se mu to daří. Je stylisticky vycizelovaný. Opravdu byla předkládaná éra tak cool? Tu a tam se sice objeví narážka na směšný účes, tvůrci se však zdá se záměrně vyhýbají adresovat to, že protagonista chovající tygry a oblékající se do blyštivých sáček je bizarně směšný. Dělají vše, aby vynikla jejich hrozivost a stylovost.

Obligátní závěrečné konstatování, že honba za stále vyššími zisky dlážděná kalužemi krve se nevyplatí, působí dojmem neupřímné nutnosti. Tvrdý pád na dno zprostředkovává deziluzi lidí, kteří žili v domnění, že jim celý svět patří a mohou všechno. Závěr vyzdvihuje ohebnost morálky a boří jakékoli striktní mafiánské kodexy. V tomto světě je možné všechno. K moci se dostali neschopní, hamižní a především netalentovaní lidé.

Film více než zručného režiséra Jakuba Kronera nejlépe funguje jako kosmopolitní žánrovka, jež je pro lokální publikum atraktivní svým zasazením i důsledně odkoukanými žánrovými vzorci. Mrazivý závěr indikuje, že grázlové 90. let svými nezlomnými pařáty politiku stále ovládají. Převlékli kabáty a ve volbách kupí další a další hlasy. I když divoký svět zdánlivě skončil, na jeho základech je vybudovaná současnost. Samotný Černák je v závěru blednoucí drobnou figurkou ve vysoké hře, kterou nikdy nedokázal plně prohlédnout. Nebo spíš nechtěl přistoupit na její pravidla.

Hodnocení: 65 %

Režie: Jakub Kroner

Scénář: Miro Šifra

Hrají: Milan Ondrík, Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Rebeka Poláková, Ivo Krešić, Anna Javorková, Miroslav Hanuš, Jozef Vajda, Matěj Hádek, Marek Fučík, Juraj Loj

Česká premiéra: 30. ledna 2025

Distribuce: CinemArt