Recenze: Ant-Man a Wasp: Quantumania je jen nepodařená barevná estráda

Paul Rudd se vrací jako Scott Lang alias Ant-Man v novém snímku studia Marvel. Tentokrát již není na vše sám a spolupracuje s Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hankem Pymem (Michael Douglas) a Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Společně prozkoumávají podivuhodnou říši říši kvant. V tomto tajuplném světě hrdinové narazí na hrůzného nepřítele Kanga Dobyvatele (Jonathan Majors).

Snímek hodně trápí scénář, který pracuje s nevyrovnaným vyvážením kladných a záporných postav. Kang je totiž až příliš velkým soustem pro naše hrdiny a většinu snímku tak znuděně přešlapuje, zatímco zbytek hrdinů bezvýznamně bloumá z jedné scény do druhé. Vlastně, jako by se vzájemnému souboji scénáristé vyhýbali, protože by se rychle ukázalo, že temná strana má tentokrát hodně navrch. Scénář snímku působí hodně nesourodě, a divák má pocit, že se jedná o účelové spojení rádoby zábavných sekvencí, které v celku nedávají moc smysl.

Nepodařený scénář se propisuje také do hereckých výkonů, kde si sice každý odvádí tu svou rutinní práci, ale nikoho to na place příliš nebaví. Asi nejvíce je to patrné u Michaela Douglase, který nedostává moc prostoru ke hraní a většinu filmu probloumá v pozadí.

Velkým problémem je již často zmiňovaná digitální přeplácanost posledních superhrdinských snímků. Digitální pozadí samo o sobě nemusí být problém, vždyť výborná Duna ukázala, že i s triky jde vytvořit věrohodný svět, který nepůsobí jako dětská omalovánka. Ale způsob, jakým k digitálnímu prostředí přistupují v Marvell Studios se začíná velmi rychle zajídat. Jedním z problému je to, že většina nové produkce je natáčena téměř výhradně před zeleným pozadím, což tedy samo o sobě nemusí být špatně (viz Duna). Ale poslední snímky Marvellu hodě vychází z vizuální estetiky dr. Strange, která sama o sobě sice funguje, jestliže se jedná o zajímavou odchylku, ale jakmile se tato estetika začne vkrádat do standardní produkce, najednou se z ní stane nudná barevná estráda.

Celkově je nový Ant-Man jen jednorázovou barevnou atrakcí, která slouží více jako výplň v prázdném distribučním slotu, než jako plnohodnotný snímek, který by si někdo zapamatoval. Jako průměrný akční snímek sice Ant-Man obstojí, ale už s těží si obhájí produkční náklady 200 miliónů dolarů. Aktuální celosvětové tržby totiž činí relativně hezkých 453 miliónů dolarů, ale je nutné si uvědomit, že k produkční náklady je v dnešní době nutné zdvojnásobit, neboť do reklamy jde přinejmenším stejná částka jako do produkce snímku. Dokonce není neobvyklé, že reklamní náklady překonají ty produkční. Ant-Man a Wasp: Quantumania tak není totální pohromou, ale spotřební zábavou na jedno použití.

Celkové hodnocení: 60 %

Ant-Man a Wasp: Quantumania (2023)

Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, William Jackson Harper, David Dastmalchian, Corey Stoll, Randall Park, Katy M. O'Brian, Ruben Rabasa, Tom Hiddleston, Owen Wilson a další.

Režie: Peyton Reed

Předloha: Jack Kirby (komiks)

Scénář: Jeff Loveness

Kamera: Bill Pope

Hudba: Christophe Beck

USA / 125 min / akční, dobrodružný, komedie