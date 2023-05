Zlatou palmu na festivalu v Cannes získal francouzský film Anatomie pádu

Nejen hlavní cena, ale také další prestižní ocenění byla předána ve rámci dalších kategorií. Za vynikající režii byl oceněn francouzský režisér vietnamského původu Tran Anh Hung za jeho film La Passion de Dodin Bouffant (Vášeň Dodina Bouffanta), který se zaměřuje na komplexní vztah mezi významnou kuchařkou a vášnivým gurmánem. Tento film se zabývá tematikou gastronomie a jeho provedení bylo oceněno pro svou kreativitu a vypravěčský přístup.

Britský filmař Jonathan Glazer získal Velkou cenu poroty za své historické drama The Zone of Interest (Oblast zájmu), které pojednává o veliteli nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi a jeho rodině. Tento film se vyznačuje svou silnou tematikou a provedením, které zasahuje do citlivých historických událostí.

Finský režisér Aki Kaurismäki obdržel Cenu poroty za svou minimalistický romantický snímek Kuolleet lehdet (Padlé listí), který řeší vztah mezi nezaměstnanou pokladní a alkoholikem.

V kategorii Nejlepší mužský herecký výkon byla udělena cena 67letému japonskému herci Kódži Jakušovi za jeho vynikající herecký přínos ve filmu Perfect Days (Dokonalé dny) od německého režiséra Wima Wenderse. Jakušo se ve snímku ztvárňuje jako životní optimista, který v Tokiu vykonává práci čističe záchodů. Jeho výkon představuje nejen talentované herecké umění, ale také schopnost přenést na diváky autenticitu a hloubku postavy.

Cenu za Nejlepší ženský herecký výkon obdržela Merve Dizdarová z Turecka za její úžasný počin ve filmu Kuru Otlar Üstüne (Sušené bylinky), kde ztvárňuje ženu, která se zamiluje do učitele v odlehlé turecké provincii.

Nejlepší scénář podle poroty napsal Judži Sakamoto, a to k filmu režiséra Hirokazu Kore'edy Monster (Monstrum).

Trietovou se snímkem Anatomie d'une chute o spisovatelce podezřelé z vraždy svého manžela odborníci předem řadili mezi favority dnešního vyhlašování cen. O hlavní trofej přitom usilovali se svými nejnovějšími počiny režisérské legendy jako Ken Loach, Wes Anderson nebo Wenders.

O držitelích cen rozhodla porota v čele se švédským režisérem Rubenem Östlundem, který Zlatou palmu získal už dvakrát, naposledy loni s filmem Trojúhelník smutku.