El Niño neovlivňuje současné extrémní počasí, vysvětlil klimatolog Tolasz pro EZ. Projevit se může za dlouho

Klimatolog vysvětlil, co to vůbec El Niño je. „Jedná se o klimatický jev velkého měřítka vyskytující se v oblasti Tichého oceánu na jižní polokouli. Je to zcela přirozeně vyskytující se jev, cyklicky přicházející v několikaletých cyklech,“ nastínil.

Vysvětlil, že jde o součást takzvané Jižní oscilace, která má tři stavy – El Niño, La Niña a neutrální stav. „V neutrálním období vytlačuje na jižní polokouli severovýchodní pasátové proudění teplou vodu od pobřeží Jižní Ameriky západním směrem a na její místo vystupuje chladnější voda z hloubky oceánu,“ pokračoval.

„Pokud pasátové proudění oslaví, tak teplá voda zůstává u pobřeží Jižní Ameriky, kde je potom zpravidla od září do listopadu vlhké a deštivé počasí,“ doplnil s tím, že díky tomuto vývoji můžeme pozorovat suché a horké počasí v oblasti jihovýchodní Asie, Oceánie a Austrálie. „K zeslabování pasátu dochází v těchto měsících a Jižní oscilace se tak dostává do fáze El Niño.“

Tolasz potvrdil, že může způsobovat i přírodní katastrofy. „Samozřejmě, pokud při popisu El Niño fáze Jižní oscilace uvedeme, že na západním pobřeží Jižní Ameriky bude deštivě počasí, mohou se tam vyskytovat i významné povodně, naopak v Austrálii bývají v těchto obdobích extrémní sucha, která zvyšují rizika výskytu přírodních požárů. Tyto události pak označujeme jako přírodní katastrofy.“

Vliv na Českou republiku má El Niño jen statistický. „Jak jsem uvedl, tak se jedná o jev vyskytující se na jižní polokouli v Tichomoří. Pokud je však jeho intenzita vysoká, může až o několik desetin stupňů Celsia zvýšit dokonce i globální průměrnou teplotu, a to zaznamenáme i u nás,“ podotkl klimatolog.

Na vliv El Niña na rostoucí globální průměry teplot se ale můžeme odvolávat až později, nyní je to podle Tolasze předčasné. „Aktuální fáze El Niño je na svém začátku, jeho vliv bude patrný až v dalších měsících a letech,“ přiblížil.

„Extrémní teploty, které jsou v těchto týdnech zaznamenávány na různých místech severní polokoule, mají souvislost hlavně s teplotou severních moří a oceánů, která je nezvykle vysoká už od února tohoto roku. S tím nemá El Niño nic společného, naopak, můžeme očekávat ovlivnění samotného nástupu El Niño, protože je vyšší teplota i v oblastech, kde vzniká pasátové proudění,“ shrnul.

Podle zkušeností z minulosti trvá fáze Jižní oscilace pět až sedm let. „Ale změny v klimatickém systému nám ukazují, že minulost už neplatí – dnes se na mnoha místech a v mnoha sezónních jevech chová jinak,“ poznamenal.

Klimatolog ČHMÚ řekl, že by se nedivil, kdyby tato fáze trvala jen dva nebo i deset let. „Na předpověď trvání El Niño je příliš brzo, to je jako se v létě ptát, jestli bude u nás na Vánoce sníh. Uvidíme,“ uzavřel.