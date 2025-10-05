ROZHOVOR | Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.
Jak hodnotíte docela překvapivý neúspěch koalice Stačilo? Udrží se paní Maláčová ve vedení?
Zajisté jde o jedno z větších překvapení letošních voleb. Ukázalo se, že se pravděpodobně Andreji Babišovi na poslední chvíli podařilo přesvědčit část voličů Stačilo a SPD, že je pro ně vhodnější volbou. Nezapomínejme, že se třetina voličů rozhodla v posledních dvou dnech.
Podle mého názoru mohly hrát roli i poslední předvolební televizní debaty na CNN Prima News a TV Nova. Jednak jde o média, která voliči těchto stran konzumují ve větší míře než například veřejnoprávní televizi. A pak také, což je podstatné, byly to debaty, kde proti sobě stál pouze premiér Fiala s Babišem, který mohl v plné síle zosobňovat celou protivládní opozici.
Dalším faktorem neúspěchu, nikoliv už překvapivým, byl velmi nízký přínos hlasů představitelů SOCDEM v čele s Maláčovou a Zaorálkem. My jsme toto ale viděli už na datech z průzkumů o přelivu voličů. Navíc v Lidovém domě disponují průzkumy ještě z dob předsedy Šmardy, z nichž je patrný rozdíl mezi voliči SOCDEM a Stačilo v zásadních otázkách ohledně EU, NATO nebo postojích k prezidentu republiky. Jít cíleně proti takto jasně vyznívajícím datům by samo o sobě měla vylučovat tyto politiky z vedoucích rolí.
Nicméně bych nevylučovala, že se Maláčové a Zaorálkovi podaří ve funkcích zůstat. Podle jejich vlastních povolebních výroků chybu ve zvolené strategii nevidí. Na vyvození odpovědnosti tak nemusí dojít, pokud se vedení neocitne pod silným tlakem. Ale koho? Předsednictvo strany (širší orgán) jim tuto cestu posvětilo. Progresivní sociální demokraté většinově stranu opustili. Regionální hráči, kteří drží v rukou moc, zůstávají stejní.
Co teď bude se Sociální demokracií? Pokud změní vedení, má ještě šanci, nebo už jí spolupráce s komunisty podrazila nohy?
Závěrem předchozí odpovědi trochu odpovídám na tuto otázku. Svádět veškerou odpovědnost za neúspěch pouze na předsedkyni strany nebo jejího statutárního místopředsedu není úplně fér. Všichni z předsednictva, kteří spolupráci se Stačilo odsouhlasili, by měli vyvodit odpovědnost. To samé platí o regionálních představitelích, nicméně řada z mocných hráčů působí spíše v pozadí.
Pokud by se měla strana opravdu změnit, musela by se očistit od všech, kteří výměnou za různé politické dealy podporovali kolaboraci se Stačilo. Obávám se, že to není možné. Další věcí je, že značka SOCDEM, která neměla vlastně ani prostor pořádně se nadechnout, je po této eskapádě nenávratně poškozena.
Nedovedu si představit, jak by mohla být provedena otočka o 180 stupňů, opět se přihlásit k liberální a progresivní levicové politice a být přitom uvěřitelní. Politický branding je komplexní přístup nejen k vizuální prezentaci strany (logo, název) ale i personální a zejména identitě – jaké hodnoty značka představuje. Identitu si nemůžete měnit jako ponožky.
Patrně uvidíme vládu ANO s Motoristy, možná podpořenou SPD – jestli tedy Babiš nedosáhne na jednobarevnou. V kombinaci s AUTO a podporou, dokáže Babiš zachovat, byť jen trochu levicové prvky své politiky?
Ještě není o sestavení vlády rozhodnuto. Ale pokud by opravdu platila varianta ANO, SPD a Motoristé, šance na budování moderního sociálního státu jsou mizivé. Nebavím se zde o jednoduché redistributivní politice v podobě přímých transferů. Tím se ostatně Babišova „levicová“ politika liší od sociálně demokratické.
Babiš vystupuje jako ten, který nám „dá, co potřebujeme“. I jeho billboardy, kde na nás shlížel s rozpřaženými pažemi jako spasitel, jen dokresluje jeho pojetí sociální politiky. Budeme se muset spoléhat na libovůli vůdce, vlastníka. To nemá se sociálně demokratickým sociálním státem nic moc společného. Ale naopak je to v souladu s pojetím sociální politiky Tomia Okamury a SPD.
U Motoristů, kteří se prohlašují za jedinou autentickou pravici klausovského formátu, může Babiš narážet. Na druhou stranu podívejme se, jaký typ politiků u Motoristů nalezneme. Babiš jako zkušený obchodník ví, na kterou strunu má hrát. U některých budou stačit pozice ve vládě, například Filip Turek opakovaně hovořil o ministerstvu zahraničí, či ve vedení Sněmovny. Poslanecký klub Motoristů bude nadto tvořen převážně nováčky vysoké politiky. Bude tak zajímavé sledovat, jak obstojí proti zkušenostmi oplývajícímu politickému predátorovi Andreji Babišovi.
Může se stranám, které Babišovu vládu podpoří, stát totéž, co někdejší ČSSD a KSČM? Tedy kompletní vyprázdnění a pokles pod práh zvolitelnosti?
Možné je v politice téměř vše. Nicméně položme si otázku, kde chce být Andrej Babiš za čtyři roky? Bude chtít i nadále věnovat svůj čas a prostředky politice? Podle mě to tak jisté není. Už v letošní kampani jsme viděli u Babiše méně nadšení i energie. A hnutí ANO bez Babiše není pro ostatní strany tak nebezpečné.
Motoristé mají oproti SPD vůči ANO výhodu v osobě Filipa Turka, který zejména na mladé mužské voliče působí charismaticky. Pokud budou pokračovat v komunikaci s mladými voliči prostřednictvím jeho osoby a pokud si ponechají také jednoduchý, přímý a do značné míry i agresivní komunikační styl, mohou v konkurenci obstát.
Co nás realisticky čeká v dalších čtyřech letech? Stabilní vláda jako byla v případě Spolu a STAN (resp. Pirátů), nebo boje o to, aby vůbec měla důvěru?
To je velmi těžké říci. Nikdy jsme neměli možnost zažít SPD v takto vrcholných exekutivních funkcích. Navíc uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely. U Motoristů je větší pravděpodobnost, že bude mít Macinka s Turkem poslanecký klub více pod kontrolou. Jedno je jisté, zde se projeví v plné síle ony pověstné manažerské schopnosti Andreje Babiše.
Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD
Babiš SPD potřebuje, prohlásil po schůzce s Pavlem Výborný
Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci ve štábu koalice Spolu přiznal její porážku a poblahopřál vítěznému Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho ale i varoval. Lídr trojkoalice nehodlá rezignovat na boj s populismem a extremismem. Fiala nicméně nechtěl předjímat, zda vůbec bude pokračovat v čele ODS.
