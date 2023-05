ROZHOVOR | Je správné, že firmy, které žijí jen z dotací, zkrachují, říká ke konsolidačnímu balíčku Zdechovský

Vláda představila minulý týden balíček úspor, který má snížit schodek státního rozpočtu o 94 miliard korun. Jeho hlavními body je změna na dvě sazby DPH, seškrtání dotací, snížením sumy na provoz státu a redukce platů. Živnostníkům se zvednou minimální odvody a zaměstnanci začnou nově odvádět nemocenské pojištění. Balíček také počítá se změnou věku odchodu do důchodu a samotné penze by měly být nižší.

Konsolidační balíček je ale přijímán rozpačitě. Vystupuje proti němu opozice i odbory, které vstoupily do stávkové pohotovosti. Nelíbí se ani části veřejnosti či některým firmám a podnikatelům. Kritici se shodují především v tom, že na balíčku budou nejvíce tratit senioři, zaměstnanci a živnostníci.

Na vašem blogu jste před pár dny uvedl příklady několika okolních zemí, které zastropovaly ceny potravin s nikterak uspokojivým výsledkem. Nejmenoval jste ale Rakousko, které zvažuje podobný model jako Francie, která se dohodla s prodejci na zlevnění některých potravin na jejich maximální možnou míru. Jak hodnotíte tento model?

Jak jste sám podotknul, jedná se o zlevnění některých potravin. Navíc je na obchodnících, které potraviny se rozhodnou zlevnit. Sám ministr uvedl, že snížení DPH není řešením, protože se to nemusí promítnout do výsledné ceny. Domluvit se s obchodníky ale považuji za dobrý krok, který je však velmi složitý.

V České republice jsme zaznamenali razantní navýšení ceny některých potravin o desítky procent. Ministr po mnoha jednáních zavedl kontroly, které odhalily, že dochází k umělému navyšování cen u komodit, jako je například cukr či vejce. Stát se vydal cestou kontroly a vymáhání dodržování pravidel. Jak uvedla Česká obchodní inspekce, obchodníci mnohdy pravidla porušovali a zákazníky klamali. Od té doby se situace zlepšila.

Uvádíte také, že levnější potraviny nám nepřinese ani snížení DPH, což je něco, co následně vláda oznámila v rámci konsolidačního balíčku. Myslíte si tedy, že menší zdanění potravin se do jejich konečné ceny nepromítne?

Mám mírnou obavu, že se snížení DPH nepromítne do konečné ceny. Obchodníci nicméně dali příslib, že se to v ceně určitě projeví. Jsem zvědavý, jestli své slovo dodrží. Zjistíme to od 1. ledna.

Konsolidační balíček se také dotkne cen energií, penzí, dotací, zkrátka velké řady oblastí. Jak jej obecně vnímáte? Případně je některá jeho součást, kterou byste vyzdvihl, nebo naopak kterou považujete za zbytečnou a příliš zatíží občany?

Musíme si uvědomit, že šlo o kompromisní dohodu mezi pěti stranami. Každá strana kladla důraz na něco jiného. Za lidovce jsme ale spokojeni. Tahle vláda má odvahu. Představila vyvážený balíček, který má za cíl ozdravit veřejné finance. K ekonomickým problémům se stavíme čelem, nechceme nechat našim dětem a vnukům zadlužený stát před bankrotem.

Ekonomové balíček hodnotí pozitivně, i když by někteří šli ještě dál. Osobně jsem rád například za zrušení 22 daňových výjimek či seškrtání neinvestičních dotací. Všem nám bylo jasné, že jakmile se balíček zveřejní, tak se začnou ozývat lidé a firmy, kterých se to dotkne. Lidé si uvědomují, že stát šetřit musí, aby nezkrachoval, ale samozřejmě chtějí, ať se jich to vůbec nedotkne. Tak to ale bohužel nefunguje.

Vláda mimo jiné sloučí tři sazby DPH do dvou, což je v rámci EU dnes už spíše výjimka. Navíc nižší sazba 12 % bude patřit mezi unijními zeměmi se dvěma sazbami k těm nejvyšším. Je to podle vás správný krok?

Vedla se poměrně detailní debata, kterou sazbu zavést. Na základě propočtů a analýz se zvolila 12% sazba. Jde o zjednodušení systému, což je vždy správný krok. Ubude i tlaku různých lobbistických skupin, které chtějí, aby jejich produkty či služby spadaly do nižší sazby. Snížení jistě ocení nízkopříjmové skupiny, protože ve snížené sazbě budou položky jako potraviny, teplo či vodné a stočné.

V rámci úspor se vláda také rozhodla snížit objem státních dotací o více než 54 miliard korun. Jaké to přinese reálné důsledky?

Firmy, které žijí jen z dotací, zkrachují. A je to tak správně. Pokud si firma na sebe neumí vydělat svou činností sama, ale funguje jen kvůli dotacím, nemá na trhu co dělat. Neinvestiční dotace křiví trh a je potřeba s tím skončit. Nebál bych se škrtnout ještě více. Podpořit začínají firmy dotací je v pořádku, pak ale musí fungovat bez nich. Držet je uměle při životě je cesta do pekel.

Jedním z těch, kdo vyvolal debatu ohledně dotací, je i firma Madeta, která uvedla, že pokud přijde o dotace, přestane dodávat mléko do škol. Váš stranický kolega Marian Jurečka ale na twitteru uvedl, že jde o program, který je placen z prostředků EU. Vy jste to označil za vtip. Jak jste to myslel?

Majitel Teplý je proslulý tím, že si neustále stěžuje. Pokud nechce nadále dodávat mléko do škol, tak ho nahradí někdo jiný. Třeba lokální farmáři či menší mlékárny. Je to jednoduché. A to je přesně to, co dlouhodobě kritizuji, vše se dotuje a firmy si na to zvykly. To je špatně.

Povede regulace státních dotací k tomu, že firmy, neziskové organizace a další budou žádat více dotací z fondů Evropské unie?

Česká vláda myslí na neziskové organizace. Nemusí se bát, že by na svou činnost neměly peníze. Evropská unie dává na fungování neziskových organizací kolem 1.7 % svého unijního rozpočtu, což je poměrně velká částka.

Na twitteru jste také uvedl, že úsporný balíček je dobrým začátkem, ale musí následovat další opatření. Jaká máte například na mysli?

Uvedl to i sám ministr financí. Odborníci s ním souhlasí. Musíme dál hledat úspory na straně státu. Státní aparát se musí zeštíhlit. To jsme deklarovali i před volbami. Nebál bych se víc sáhnout do neinvestičních dotací a také pokračoval v rušení dalších daňových výjimek, které zaplevelují systém.