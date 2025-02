ROZHOVOR | Válka je hrozbou pro EU. Lídři měli tři roky vykoupené ukrajinskou krví, když se nebojí Putina, ať se bojí Trumpa, říká ukrajinský náměstek

Trump je všeobecně známý svou náklonností k diktátorským režimům. Jen obecně, je jeho vstřícnost ke Kremlu také o jeho obdivu k Putinovi?

Především život na Ukrajině a zkušenost s prací s dezinformacemi a reflexivní kontrolou mě naučily nevěřit „všeobecně známým faktům“. O Trumpově náklonnosti či obdivu k němu nic nevím. Myslím, že pan Trump plní vůli části svých voličů, aby zajistil některá jednoduchá rozhodnutí velmi složitých problémů. Musíme to respektovat, protože pan Trump je demokraticky zvoleným prezidentem lidu Spojených států. Víme však také o komplikovaných problémech, z nichž jedním je hrozba ze strany Vladimira Putina a jeho přisluhovačů, stejně jako čínská a íránská aktivita jako součást „osy chaosu“. Věřím, že se prezident Trump dříve či později vrátí k realistickému způsobu hledání řešení.

Zároveň bychom neměli diskutovat o tom, co a proč Donald Trump udělá. Válka se odehrává na evropském kontinentu. Jedná se o hrozbu pro země Evropské unie. Pokud evropští političtí lídři nevyužili tři roky, které pro ně byly vykoupeny a zaplaceny ukrajinskou krví a ukrajinskými životy – pak je to otázka pro nás. Pokud se Evropa nebála Putina, měla by se nyní bát Trumpa a začít okamžitě jednat.

Je podle vás Trump diktátor, nebo má v úmyslu udělat z USA autoritářskou zemi? Podle toho, jak přistupuje k vládnutí, se to nezdá nepravděpodobné.

Do toho mi nic není, abych odhadoval nebo hodnotil demokracii v USA a její zdraví. Byl bych také vděčný každému, kdo by se zdržel označení Volodymyra Zelenského za diktátora. Protože Ukrajinci už velmi mnohokrát ukázali, že jsme schopni dohlížet na vlastní demokracii. Myslím si, že američtí občané by se o svou demokracii a své politické vedení měli skutečně zajímat. Protože jinak máme jako příklad Ruskou federaci a Bělorusko, kde občané dovolili, aby jejich vedení rozhodovalo místo nich. To vyústilo v nejkrvavější válku na kontinentu za poslední období.

Jaký vztah mají Putin a Trump? Dá se označit za přátelský, nebo jsou vůči sobě spíše ostražití?

Odpověď na tuto otázku neznáme, protože takový je jejich vztah. Mohu říci, že jsem ruskou elitu zkoumal velmi dlouho. Tvoří ji z velké části bývalí důstojníci KGB, jako je sám Putin. V této souvislosti vám mohu říci, že bývalí důstojníci KGB nemají zájem o přátelství nebo vztahy. Hledají pouze příležitost, jak svého protivníka podvést, a jakákoli myšlenka, že by se mohli podílet na čestné dohodě, je iluzí. Myslím, že ve Washingtonu je velmi mnoho lidí, kteří to chápou. Ale opravdu nevím, zda jim pan Trump naslouchá.

Obáváte se, že by bylo možné vyjednat mír bez Ukrajiny? Nebo za podmínek Ruska?

Mír nelze vyjednat bez Ukrajiny, protože jakákoli jednání by měla vyústit v konkrétní činy na místě, ať už uzavíráte jakékoliv dohody za zády Ukrajiny. A tyto konkrétní akce budou zajištěny při přísném dodržování zájmů ukrajinských občanů.

Jediný způsob, jak to lze změnit, je ten, že Ukrajina bude pod tlakem svých bývalých partnerů odmítnuta ze své svobody a nezávislosti. Nedovedu si představit, jak budou Spojené státy jako demokratický vůdce světa vyvíjet tlak na Ukrajinu, aby odmítla svou svobodu a nezávislost. Pokud to udělají, no, možná USA nejsou světovou demokratickou vůdčí zemí a tento status po celá ta léta předstíraly.

Myslíte si, že se může stát, že Trump řekne, že to byla celou dobu „taktika“, a ve skutečnosti od podpory Ukrajiny v mírových jednáních neustoupí?

Podívejte, nemá absolutně žádný smysl diskutovat o nějakých fantaziích o tom, co Trump řekne nebo udělá. To je naprosto destruktivní způsob uvažování. Musíme diskutovat o tom, co budeme dělat teď a co budeme dělat bez USA v NATO? Jak bude vypadat evropská bezpečnost, pokud bude ponechána sama sobě? Jaké je místo ukrajinské armády v evropské bezpečnosti? Kdo bude platit zásadně nutné investice do obrany Evropy?

Je nesmysl diskutovat o Trumpově „taktice“, když musíme diskutovat o naší „taktice“. Kdo nemá vlastní strategii, bude jen palivem pro někoho, kdo strategii má. Jde o to, zda chceme být v první, nebo druhé skupině?

Prezident Zelenskyj se zmínil, že by za určitých podmínek odstoupil, pokud by to Ukrajině poskytlo bezpečnostní záruky. Myslíte si však, že to může být v každém případě přínosem?

Podle mého skromného názoru musíme chápat kontext těchto slov Volodymyra Zelenského. Na tiskové konferenci byl dotázán, co si myslí o některých obviněních, že nestartuje volby na Ukrajině. Tato obvinění jsou nejen směšná, ale také nebezpečná nejen pro Ukrajinu, ale i pro Evropu. Na tuto otázku Zelenskyj emotivně odpověděl, že může kdykoli opustit svou funkci, pokud bude zaručena bezpečnost státu, což je jeho přímá ústavní povinnost.

Myslím, že je to legitimní. Pokud by existovaly bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které mohou udržet dlouhodobý mír, nebyl by důvod volby nezahájit. Zatím se nediskutuje o odstoupení vrchního velitele, kterým Zelenskyj je.

Myslíte si, že EU může být stále relevantním aktérem jednání? Je zvolení Merze v Německu alespoň nějakou pojistkou, že by to nemuselo být tak špatné?

Podle mého skromného názoru nemá EU jinou možnost než být součástí jednání a bezpečnostních záruk. To teď není otázka politické diskuse. Je to otázka doslova přežití. Kdo si stále myslí, že se všechny tyto otázky vyřeší samy – je prostě blouznivec a naivka.