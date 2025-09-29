Ministři: Evropa čelí vlastnímu 11. září, hybridní útoky jsou novou realitou

Nedávná vlna hybridních útoků v Evropě, mezi které spadají i incidenty s drony, představuje pro kontinent novou bezpečnostní realitu. Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard tuto situaci přirovnal k důsledkům terorismu po 11. září 2001.
Dánský ministr Hummelgaard na tiskové konferenci prohlásil, že se Evropa ocitla v nové realitě, a podobně jako se po 11. září stala běžnou hrozba teroristických útoků, jsou součástí naší nové reality i hybridní útoky. Ministr upozornil na to, že Dánsko i další země se s touto situací budou setkávat znovu. Takto totiž podle něj hybridní válka vypadá.
Švédský premiér Ulf Kristersson, který rovněž pořádal tiskovou konferenci, řekl, že dronové útoky, ať už úmyslné, nebo neúmyslné, ovlivňují schopnost Dánska uspořádat středeční summit Evropské unie. Uvedl, že podobné údajné hybridní útoky v Polsku, Estonsku a Dánsku se stejně tak mohly stát ve Švédsku a mohou se tam i stát.
Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergard dodala, že region čelí velmi vážné bezpečnostní situaci. Z tohoto důvodu je podle ní zásadní udržovat úzké vztahy se sousedy. Švédsko už Dánsku poslalo vybavení proti dronům. Švédští a norští policisté navíc pomohou dánské policii se zabezpečením summitu.
Dánský ministr pro mimořádné situace Torsten Schack Pedersen oznámil, že parlament, Folketing, obdrží návrh zákona, který se bude týkat neutralizace dronů.
Mezitím Rumunsko, které sousedí s Ukrajinou, hlásilo nález nových fragmentů dronu ve východní župě Tulcea. Oznámil to rumunský ministr obrany Ionut Mosteanu. Úlomky bezpilotního letounu odebrali odborníci z ministerstva obrany k dalšímu vyšetřování.
Související
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
Podezření se obrací směrem k Číně. Odmítla žádost Švédska o vyšetřování lodi podezřelé z poškození kabelů
Ulf Kristersson , dánsko , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Ministři: Evropa čelí vlastnímu 11. září, hybridní útoky jsou novou realitou
před 1 hodinou
Startovaly z jiného místa, místo zbraní měly nádrže. Ruské Drony v Polsku nebyly omylem, tvrdí Sikorski
před 1 hodinou
Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři
před 3 hodinami
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
před 3 hodinami
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
před 3 hodinami
EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu
před 4 hodinami
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
před 5 hodinami
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
před 6 hodinami
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
před 7 hodinami
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
před 7 hodinami
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
před 9 hodinami
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
včera
Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora
včera
Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel
včera
Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji
včera
Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí
včera
Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje
včera
Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval
včera
Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše
Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).
Zdroj: Jan Hrabě