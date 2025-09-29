Ministři: Evropa čelí vlastnímu 11. září, hybridní útoky jsou novou realitou

29. září 2025

Nedávná vlna hybridních útoků v Evropě, mezi které spadají i incidenty s drony, představuje pro kontinent novou bezpečnostní realitu. Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard tuto situaci přirovnal k důsledkům terorismu po 11. září 2001.

Dánský ministr Hummelgaard na tiskové konferenci prohlásil, že se Evropa ocitla v nové realitě, a podobně jako se po 11. září stala běžnou hrozba teroristických útoků, jsou součástí naší nové reality i hybridní útoky. Ministr upozornil na to, že Dánsko i další země se s touto situací budou setkávat znovu. Takto totiž podle něj hybridní válka vypadá.

Švédský premiér Ulf Kristersson, který rovněž pořádal tiskovou konferenci, řekl, že dronové útoky, ať už úmyslné, nebo neúmyslné, ovlivňují schopnost Dánska uspořádat středeční summit Evropské unie. Uvedl, že podobné údajné hybridní útoky v Polsku, Estonsku a Dánsku se stejně tak mohly stát ve Švédsku a mohou se tam i stát.

Švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergard dodala, že region čelí velmi vážné bezpečnostní situaci. Z tohoto důvodu je podle ní zásadní udržovat úzké vztahy se sousedy. Švédsko už Dánsku poslalo vybavení proti dronům. Švédští a norští policisté navíc pomohou dánské policii se zabezpečením summitu.

Dánský ministr pro mimořádné situace Torsten Schack Pedersen oznámil, že parlament, Folketing, obdrží návrh zákona, který se bude týkat neutralizace dronů.

Mezitím Rumunsko, které sousedí s Ukrajinou, hlásilo nález nových fragmentů dronu ve východní župě Tulcea. Oznámil to rumunský ministr obrany Ionut Mosteanu. Úlomky bezpilotního letounu odebrali odborníci z ministerstva obrany k dalšímu vyšetřování.

