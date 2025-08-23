Nizozemsko jde příkladem. Kyjevu jako první dodá zbraně v rámci nového mechanismu

Tereza Marešová

23. srpna 2025 16:52

raketový systém Patriot
raketový systém Patriot Foto: U.S. ARMY

Nizozemsko nakoupí americké zbraně v hodnotě 500 milionů eur, které následně dodá Ukrajině. Balíček bude mimo jiné zahrnovat součástky do systému Patriot. 

Nizozemské ministerstvo obrany oznámilo, že uskuteční první nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci nového mechanismu NATO. Tento systém umožňuje členským zemím aliance financovat americké obranné systémy a munici, jež budou následně dodány Ukrajině. Další členové NATO už přislíbili účast na iniciativě, ale Nizozemsko je první zemí, která oznámila převod financí. 

Nizozemsko uvedlo, že nakupuje americké zbraně v hodnotě 500 milionů eur. Balíček zahrnuje součástky k raketovému systému Patriot a další vybavení na podporu Ukrajiny na frontě. Zároveň se stane první zemí NATO, která přispěje do nového mechanismu dodávek amerických zbraní pro Kyjev.

Nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans dle serveru DW uvedl, že Nizozemsko „se nyní ujímá vedení“ v dodávkách vojenského vybavení Ukrajině v rámci nového schématu.

„Tím, že Ukrajinu rozhodně podporujeme, zvyšujeme tlak na Rusko, aby přistoupilo na vyjednávání,“ napsal Brekelmans na síti X. Zároveň varoval, že postup Ruska na ukrajinském území může představovat širší hrozbu pro Evropu. „Čím víc Rusko dominuje na Ukrajině, tím větší nebezpečí hrozí Nizozemsku a našim spojencům v NATO,“ dodal. Brekelmans v pondělí na síti X uvedl, že balíček bude zahrnovat součástky a rakety pro systém Patriot.

Matthew Whitaker, americký velvyslanec při NATO, na otázku, kdy by měly začít dodávky amerických zbraní Ukrajině podle nového mechanismu, odpověděl: „Myslím, že to půjde velmi rychle – určitě v nadcházejících týdnech, ale některé i dříve. Nizozemsko je jen první z mnoha.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval nizozemskému premiérovi Dicku Schoofovi za příspěvek. „To rozhodně pomůže ochránit životy našich lidí,“ uvedl Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte oznámili minulý měsíc takzvaný program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. Rutte dle serveru The Guardian uvedl, že „jde o to dodat Ukrajině vybavení, které nyní naléhavě potřebuje k obraně proti ruské agresi“. Zároveň dodal, že očekává „další významná oznámení od ostatních spojenců v blízké době“.

Trump dříve pohrozil, že vojenskou pomoc Ukrajině omezí, a to pod tlakem uvnitř své Republikánské strany. Později ale souhlasil s pokračováním dodávek zbraní, pod podmínkou, že náklady ponesou ostatní spojenci v rámci NATO. Trump neuvedl podrobnosti o tom, jak přesně bude nový mechanismus fungovat. NATO však oznámilo, že bude koordinovat dodávky a dohlížet na to, aby odpovídaly potřebám Ukrajiny.

před 1 hodinou

Salvini posílá Macrona se zbraní na Ukrajinu. Francie se důrazně ohradila

Související

Geert Wilders (PVV) na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Wilders uvrhnul Nizozemsko do politické nestability. Chce se stát premiérem

Nizozemští voliči se mají vrátit k dalším volbám ještě před koncem roku poté, co krajně pravicová strana PVV vystoupila z vládní koalice kvůli neshodám ohledně migrace. Vůdce PVV Geert Wilders vsadil all-in a stáhl své ministry ze čtyřstranné koalice, čímž Nizozemsko vrhl do měsíců politické nejistoty. Jeho cíl je jasný: „Mám v úmyslu stát se příštím premiérem,“ řekl.
Rotterdam je s 610 000 obyvateli druhé největší nizozemské město. Jedná se také o největší evropský přístav, město moderní architektury a zároveň město velkého historického významu.

Poprask v Nizozemsku: Každý jeden občan má v krvi chemikálie

Každý člověk v Nizozemsku má v krvi „věčné chemikálie“, jak ukazuje první národní studie na toto téma. Studie zveřejněná ve čtvrtek uvádí, že přítomnost per- a polyfluoralkylových látek (známých jako PFAS či „věčné chemikálie“) v hladinách překračujících bezpečnostní limity automaticky neznamená vznik onemocnění.

Více souvisejících

Nizozemí Armáda Ukrajina rakety Patriot Ukrajina NATO válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 1 hodinou

Vít Rakušan a Petr Fiala v Poslanecké sněmovně

Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý sejdou v Praze na setkání, které svolal druhý jmenovaný. Politici mají deklarovat, že jimi vedené strany po volbách do Poslanecké sněmovny nevstoupí do vlády s hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jeho účast je nejistá. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Kateřina Konečná

Komunisté si přejí návrat socialismu. Nikdo jim ale nebrání odejít do Ruska a zažít diktaturu

Komunistická koalice kolem Kateřiny Konečné se pokouší o návrat do vysoké politiky s programem, který místo reálných řešení nabízí návrat k ideologii dávno odmítnuté. Hlásá, že je hlasem „umlčované většiny“, přitom požaduje odchod Česka z EU a NATO a otevřeně volá po návratu k socialismu. Její rétorika ignoruje historická fakta a opomíjí, co český národ prožil pod komunistickým režimem. O to důležitější je dnes připomínat dějiny a být na pozoru.

před 3 hodinami

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Střelba na korejské hranici. KLDR mluví o promyšlené provokaci

Jižní Korea potvrdila incident na hranici se Severní Koreou, kde zazněly varovné výstřely, když severokorejští vojáci v uplynulých dnech na krátkou chvíli překročili hranici mezi oběma zeměmi. Pchjongjang označil varovnou střelbu za promyšlenou provokaci a obvinil Soul z vyvolávání dalšího napětí, informovala BBC. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Rusko nařizuje instalaci aplikace Max. Svoboda občanů je opět ve vážném ohrožení

Ruská vláda od září nařídí povinnou instalaci domácí komunikační aplikace Max na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v zemi. Tento krok je dalším článkem v řetězci opatření, jejichž cílem je upevnit státní kontrolu nad digitálním prostorem. Kreml tímto způsobem posiluje dohled nad občany a vytlačuje zahraniční platformy, které dosud umožňovaly relativně svobodnou online komunikaci, jak informoval britský server Guardian.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

Rusové sice přiznali, že v tuto chvíli neplánují schůzku mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem, ale vinu házejí právě na Volodymyra Zelenského. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Zelenskyj staví k ruským návrhům tak, že je všechno odmítá. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku

Ruský raketový útok na americkou firmu v západní části Ukrajiny znovu připomněl, jak křehká je aktuální snaha o mír. Údery přišly stovky kilometrů od frontové linie a byly nejintenzivnější za poslední měsíc. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o cílený úder na americký majetek a záměrný signál Moskvy uprostřed diplomatických manévrů, do kterých se zapojil i prezident Donald Trump.

včera

Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy