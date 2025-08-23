Nizozemsko jde příkladem. Kyjevu jako první dodá zbraně v rámci nového mechanismu

Nizozemsko nakoupí americké zbraně v hodnotě 500 milionů eur, které následně dodá Ukrajině. Balíček bude mimo jiné zahrnovat součástky do systému Patriot.
Nizozemské ministerstvo obrany oznámilo, že uskuteční první nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci nového mechanismu NATO. Tento systém umožňuje členským zemím aliance financovat americké obranné systémy a munici, jež budou následně dodány Ukrajině. Další členové NATO už přislíbili účast na iniciativě, ale Nizozemsko je první zemí, která oznámila převod financí.
Nizozemsko uvedlo, že nakupuje americké zbraně v hodnotě 500 milionů eur. Balíček zahrnuje součástky k raketovému systému Patriot a další vybavení na podporu Ukrajiny na frontě. Zároveň se stane první zemí NATO, která přispěje do nového mechanismu dodávek amerických zbraní pro Kyjev.
Nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans dle serveru DW uvedl, že Nizozemsko „se nyní ujímá vedení“ v dodávkách vojenského vybavení Ukrajině v rámci nového schématu.
„Tím, že Ukrajinu rozhodně podporujeme, zvyšujeme tlak na Rusko, aby přistoupilo na vyjednávání,“ napsal Brekelmans na síti X. Zároveň varoval, že postup Ruska na ukrajinském území může představovat širší hrozbu pro Evropu. „Čím víc Rusko dominuje na Ukrajině, tím větší nebezpečí hrozí Nizozemsku a našim spojencům v NATO,“ dodal. Brekelmans v pondělí na síti X uvedl, že balíček bude zahrnovat součástky a rakety pro systém Patriot.
Matthew Whitaker, americký velvyslanec při NATO, na otázku, kdy by měly začít dodávky amerických zbraní Ukrajině podle nového mechanismu, odpověděl: „Myslím, že to půjde velmi rychle – určitě v nadcházejících týdnech, ale některé i dříve. Nizozemsko je jen první z mnoha.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval nizozemskému premiérovi Dicku Schoofovi za příspěvek. „To rozhodně pomůže ochránit životy našich lidí,“ uvedl Zelenskyj.
Americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte oznámili minulý měsíc takzvaný program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. Rutte dle serveru The Guardian uvedl, že „jde o to dodat Ukrajině vybavení, které nyní naléhavě potřebuje k obraně proti ruské agresi“. Zároveň dodal, že očekává „další významná oznámení od ostatních spojenců v blízké době“.
Trump dříve pohrozil, že vojenskou pomoc Ukrajině omezí, a to pod tlakem uvnitř své Republikánské strany. Později ale souhlasil s pokračováním dodávek zbraní, pod podmínkou, že náklady ponesou ostatní spojenci v rámci NATO. Trump neuvedl podrobnosti o tom, jak přesně bude nový mechanismus fungovat. NATO však oznámilo, že bude koordinovat dodávky a dohlížet na to, aby odpovídaly potřebám Ukrajiny.
