Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci.
Podle dánského ministerstva obrany budou na podporu polské protivzdušné obrany vyslány dvě stíhačky F-16 a válečná loď. Premiérka Mette Frederiksenová vyjádřila Polsku plnou podporu. "Nemůžeme být naivní. Putina nic nezastaví, zkouší nás. Proto je důležité, aby se Dánsko zapojilo," nechala se slyšet.
Paříž posílá na východ tři stíhačky Rafale a Berlín čtyři stíhačky Eurofighter. Německo vzkázalo, že zintenzivní svou činnost podél východní hranice Severoatlantické aliance a zvýší intenzitu leteckého hlídkování nad Polskem.
Pomoc přislíbilo i Česko, připomněla BBC. Ministerstvo obrany ve středu informovalo, že na žádost Varšavy vyšle do Polska speciální vrtulníkovou jednotku se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Vrtulníky mají pomoci se zajištěním obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polském území.
Další zemí, která se hodlá zapojit, je Nizozemsko. Kromě Polska má být posílena i Litva, kde má být nově dislokována německá brigáda. Britské ministerstvo obrany chce rovněž posílit novou misi na východě. Bližší podrobnosti zatím neprozradilo.
Členské státy NATO tak reagují na incident, k němuž došlo v noci z úterý na středu. Polský vzdušný prostor narušilo celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům.
"Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.
NATO , F-16 , Eurofighter Typhoon , Rafale F2 , dánsko , Francie , Německo , Armáda České Republiky , Polsko
