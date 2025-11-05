Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.
Akvizice maďarských titulů od Ringier, včetně časopisu Glamour a deníku Blikk, proběhla pouhých šest měsíců před klíčovými parlamentními volbami, ve kterých Orbán poprvé za více než deset let čelí silné opoziční výzvě.
Bulvární deník Blikk, přestože je známý pro své titulky a společenskou rubriku, v posledních letech zveřejňoval také řadu článků o korupci. Nový majitel, Indamedia, je z poloviny vlastněn provládním podnikatelem Miklósem Vaszilym, který je zároveň generálním ředitelem provládní soukromé televize TV2.
Redaktoři Blikku vyjádřili nad prodejem šok. Jeden z nich, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že ho oznámení málem postihlo srdeční zástavou a že je pro něj situace morálně nepřijatelná. Odcházející šéfredaktor Ivan Zsolt Nagy a další senior manažer oznámili svůj odchod z redakce po vzájemné dohodě s novým vlastníkem.
Nagy na Facebooku uvedl, že před sedmi měsíci byli najati s cílem přesměrovat Blikk od senzacechtivosti k „zajímavým příběhům“ a více se zaměřit na politiku, ekonomiku a kulturu. Novým šéfredaktorem byl jmenován Balázs Kolossváry.
Mnozí novináři, kteří se rozhodli v redakci zůstat, se nacházejí v obtížné situaci, neboť v Maďarsku nezbývá mnoho nezávislých mediálních domů, do kterých by mohli nastoupit. Maďarská mediální scéna je již patnáct let silně ovlivněna Orbánovou vládou, která využívá rozsáhlou provládní mediální síť k posilování svého obrazu a podpoře v průzkumech.
Ágnes Urbán, ředitelka organizace Mérték Media Monitor, označila čtenáře Blikku za „velmi důležité pro Fidesz“. Zdůraznila, že jelikož je Blikk zdaleka nejčtenějším deníkem a jeho online stránka je čtvrtá nejčtenější v zemi, případná propagandistická sdělení v takto populárním médiu budou mít velký dopad na veřejnost.
Opoziční lídr Péter Magyar, jehož strana Respekt a svoboda (Tisza) slibuje boj proti korupci, kritizoval dohodu jako další Orbánův pokus o upevnění kontroly nad médii. Již dříve ostře odsoudil Orbánovu „továrnu na propagandu“ a škody, které podle něj způsobila maďarské demokracii. Maďarsko je dlouhodobě kritizováno za omezování svobody tisku a stalo se vzorovým modelem pro jiné „neliberální demokracie“, přičemž i americký politik Donald Trump a jeho spojenci Orbánovo Maďarsko opakovaně chválili za ovládnutí médií.
Indamedia v prohlášení uvedla, že akvizicí získává mediální společnost, která má silné postavení na trhu a úspěšné značky, jež „hrají určující roli v maďarském mediálním prostředí“. Ringier obhajuje prodej jako strategické ekonomické rozhodnutí, které souvisí s koncentrací na digitální aktivity.
