Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Libor Novák

5. listopadu 2025 13:57

Viktor Orbán
Viktor Orbán Foto: Facebook/Viktor Orban

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

Akvizice maďarských titulů od Ringier, včetně časopisu Glamour a deníku Blikk, proběhla pouhých šest měsíců před klíčovými parlamentními volbami, ve kterých Orbán poprvé za více než deset let čelí silné opoziční výzvě.

Bulvární deník Blikk, přestože je známý pro své titulky a společenskou rubriku, v posledních letech zveřejňoval také řadu článků o korupci. Nový majitel, Indamedia, je z poloviny vlastněn provládním podnikatelem Miklósem Vaszilym, který je zároveň generálním ředitelem provládní soukromé televize TV2.

Redaktoři Blikku vyjádřili nad prodejem šok. Jeden z nich, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že ho oznámení málem postihlo srdeční zástavou a že je pro něj situace morálně nepřijatelná. Odcházející šéfredaktor Ivan Zsolt Nagy a další senior manažer oznámili svůj odchod z redakce po vzájemné dohodě s novým vlastníkem.

Nagy na Facebooku uvedl, že před sedmi měsíci byli najati s cílem přesměrovat Blikk od senzacechtivosti k „zajímavým příběhům“ a více se zaměřit na politiku, ekonomiku a kulturu. Novým šéfredaktorem byl jmenován Balázs Kolossváry.

Mnozí novináři, kteří se rozhodli v redakci zůstat, se nacházejí v obtížné situaci, neboť v Maďarsku nezbývá mnoho nezávislých mediálních domů, do kterých by mohli nastoupit. Maďarská mediální scéna je již patnáct let silně ovlivněna Orbánovou vládou, která využívá rozsáhlou provládní mediální síť k posilování svého obrazu a podpoře v průzkumech.

Ágnes Urbán, ředitelka organizace Mérték Media Monitor, označila čtenáře Blikku za „velmi důležité pro Fidesz“. Zdůraznila, že jelikož je Blikk zdaleka nejčtenějším deníkem a jeho online stránka je čtvrtá nejčtenější v zemi, případná propagandistická sdělení v takto populárním médiu budou mít velký dopad na veřejnost.

Opoziční lídr Péter Magyar, jehož strana Respekt a svoboda (Tisza) slibuje boj proti korupci, kritizoval dohodu jako další Orbánův pokus o upevnění kontroly nad médii. Již dříve ostře odsoudil Orbánovu „továrnu na propagandu“ a škody, které podle něj způsobila maďarské demokracii. Maďarsko je dlouhodobě kritizováno za omezování svobody tisku a stalo se vzorovým modelem pro jiné „neliberální demokracie“, přičemž i americký politik Donald Trump a jeho spojenci Orbánovo Maďarsko opakovaně chválili za ovládnutí médií.

Indamedia v prohlášení uvedla, že akvizicí získává mediální společnost, která má silné postavení na trhu a úspěšné značky, jež „hrají určující roli v maďarském mediálním prostředí“. Ringier obhajuje prodej jako strategické ekonomické rozhodnutí, které souvisí s koncentrací na digitální aktivity.

před 1 hodinou

Na francouzském ostrově najelo auto do davu lidí. Řidič křičel Alláhu Akbar

Související

Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kickl založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Komentář

Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy

Budapešť chce podle vyjádření poradce Viktora Orbána vytvořit novou alianci států EU skeptických k podpoře Ukrajiny, do níž by se mohly zapojit i Slovensko a Česká republika. Pokud by tento plán ožil, znamenal by zásadní zlom v evropské politice. Vznikne blok, který bude podkopávat jednotu Unie, brzdit vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a fakticky posilovat vliv Moskvy. Rozpad středoevropské soudržnosti se zbytkem západních spojenců otřese samotnými základy evropské bezpečnosti.
Matěj Bílý Rozhovor

Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý

Matěj Bílý z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, proč maďarské povstání roku 1956 nebylo jen spontánním výbuchem odporu, ale důsledkem hlubokého historického traumatu a sovětské okupace, která v Maďarsku nikdy nezískala legitimitu. Vysvětluje, jak iluze západní pomoci odhalila limity studenoválečné solidarity, proč z maďarské zkušenosti nevzešlo další pražské jaro a jak současný kurz Viktora Orbána paradoxně popírá i využívá odkaz roku 1956.

Více souvisejících

Maďarsko Viktor Orbán Noviny / tisk

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

před 51 minutami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Plakát k filmu Deník Shopaholičky.

Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:

před 4 hodinami

Zohran Mamdani

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.

před 5 hodinami

Zohran Mamdani

Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.

před 5 hodinami

Zřícení letadla v Louisville

Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

před 7 hodinami

včera

včera

Polsko, ilustrační foto

Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost

Po více než třiceti letech nepřetržitého růstu se Polsko ocitá na zásadní křižovatce. Země, která se po roce 1989 potýkala s hyperinflací a úpadkem průmyslu, dnes patří do elitního klubu ekonomik s hrubým domácím produktem přesahujícím bilion dolarů. Tento „polský zázrak“ je ovšem výsledkem globálního ekonomického systému, jehož stabilita se v posledních letech dramaticky zpochybňuje.

včera

včera

včera

Filip Turek

Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé). 

včera

včera

Donald Trump

Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě

Americký prezident Donald Trump otevřel spornou debatu o obnovení jaderných testů, od nichž USA upustily před více než 30 lety. Tvrdí, že Rusko a Čína tajně testují podzemní zbraně, a proto „Spojené státy musí testovat také“. Jeho slova vyvolala odpor i uvnitř vlády. Obavy z eskalace umocňuje fakt, že Čína rychle rozšiřuje svůj arzenál a do konce desetiletí může v počtu jaderných hlavic dohnat Rusko i USA.

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění

Ruský postup na východní frontě nabývá nových rozměrů. Bitvy o Pokrovsk na Donbasu a Kupjansk v Charkovské oblasti mohou rozhodnout o dalším osudu ukrajinské obrany. Získání obou měst by Moskvě přineslo pevnější kontrolu nad Donbasem, zlepšilo logistiku a umožnilo tlak na aglomeraci Slovjansk–Kramatorsk. Strategický průlom by však nenastal, cesta na Kyjev ani k hranicím NATO by zůstala pro Rusko nedosažitelná.

včera

Dick Cheney

Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb

Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy. 

včera

Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident

Zesnulý kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i v české společnosti, prohlásil prezident Petr Pavel, který se s duchovním opakovaně setkal. Duka zemřel v noci z pondělí na úterý, bylo mu 82 let. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy