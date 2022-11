Si Ťin-pching nabídl Kim Čong-unovi spolupráci na míru, o raketách se nezmínil

Přestože zpočátku by nikdo nehádal, a to ani sám brazilský kouč Tité, že z duelu se Srbskem odejde hvězdný útočník Neymar se zraněním, v pátek se tato zpráva potvrdila. Favorit celého turnaje v Kataru tak po výborném vstupu do šampionátu (2:0 nad Srbskem) vstřebává informaci, kterou si nepřál v Brazílii nikdo. Kvůli poraněným vazům v kotníku se totiž Neymar rozhodně nepředstaví ve zbytku skupiny G.