Vnímáte nás špatně, slyšel Blinken v Číně. Nakonec se setkal i se Si Ťin-pchingem

Ve svém prvním rozhovoru v roli prince z Walesu odhaluje svou vizi skoncovat se svízelnou situací skrytého bezdomovectví a vypráví, jak „vystaví“ George, Charlotte a Louis tomuto problému, stejně jako to udělala Diana. Řekl to v rozhovoru s listem The Sunday Times.

Zdroj: Radek Novotný