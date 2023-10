WHO žádá okamžitý přístup Červeného kříže k rukojmím zadržovaným Hamásem

"Je naléhavě nutné, aby únosci poskytli důkazy o tom, že jsou rukojmí naživu... a aby všechny unesené okamžitě propustili z humanitárních a zdravotních důvodů," uvedl šéf WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus v Ženevě. Zdravotnická agentura OSN je podle něj připravena pomoci MVČK při poskytování lékařské péče.

"Zdravotní stav mnoha rukojmí, včetně dětí, žen a starších lidí, vyžaduje naléhavou a nepřetržitou péči a léčbu. Psychické trauma, kterému čelí unesené osoby a jejich rodiny, je akutní a psychosociální pomoc je velmi důležitá," dodal šéf WHO .

WHO také už dříve tento týden vyzvala Izrael, aby zrušil nařízení o evakuaci nemocnic na severu pásma Gazy. Tento krok je téměř nesplnitelný, uvedl mluvčí WHO Tarik Jašarević ve svém rozhovoru pro britskou stanici BBC.

V nemocnicích se nacházejí pacienti, kteří nemohou být snadno přemístěni, například ti, kteří jsou připojeni k mechanické ventilaci, novorozenci v inkubátorech a lidé s nestabilním zdravotním stavem.

Zatím do pásma Gazy dorazily čtyři kamiony s chirurgickým a obvazovým materiálem a léky pro chronicky nemocné pacienty přes hraniční přechod Rafah. Mluvčí WHO však zdůraznil, že tyto dodávky nestačí na potřeby všech nemocných v oblasti.

Na egyptské straně hranice s pásma Gazy jsou připraveny další kamiony, ale zatím nebyly poskytnuty záruky, že náklad bude možné bezpečně přivézt do enklávy.

Izrael před téměř dvěma týdny nařídil evakuaci 22 nemocnic na severu pásma Gazy, kde se léčí více než tisíce pacientů. WHO již tehdy varovala, že násilná evakuace pacientů a personálu by zhoršila již probíhající humanitární a zdravotnickou krizi.

WHO také upozornila, že přemístění pacientů do jižní části pásma Gazy, kde jsou zdravotnická zařízení již na maximální kapacitě a nemohou zvládnout takový nápor pacientů, by pro mnohé evakuované znamenalo ohrožení života.

Tato situace postavila ředitele nemocnic a zdravotnický personál před nesmírně těžkou volbu: buď riskovat své životy tím, že zůstanou a pečují o těžce nemocné pacienty na místě, nebo riskovat životy pacientů i své vlastní při snaze o jejich evakuaci do zařízení, která nemohou nové pacienty přijmout.

Podle WHO by zdravotničtí pracovníci nikdy neměli být v těchto nesmírně obtížných situacích.

WHO také varovala, že Gaza čelí "bezprostřední" krizi veřejného zdraví, protože enklávě dochází voda. Omezené množství dostupné vody vytváří zoufalou situaci, protože životy více než 3 500 pacientů ve 35 nemocnicích nacházejících se v palestinské enklávě jsou bezprostředně ohroženy.

Kamiony s humanitární pomocí, které několik dní čekaly na Sinajském poloostrově, začaly překračovat hranice na přechodu Rafáh z Egypta do Pásma Gazy v sobotu. V Pásmu Gazy se humanitární situace zhoršuje a místní obyvatelé podle humanitárních organizací nutně potřebují dodávky pomoci. Uvedl to server The Guardian.

Odpovědná pracovnice Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě, Juliette Toumaová, v sobotu uvedla, že konvoj s pomocí je sice vítaný, ale v kontextu celkových potřeb v Pásmu Gazy představuje pouze malou část. Civilisté v Gaze potřebují nepřetržitý přístup k humanitární pomoci, včetně paliva pro vodní čerpadla, a to i v nemocnicích, kde lékaři ošetřují velké množství zraněných osob.

Izraelská armáda uvedla, že humanitární pomoc bude směřována pouze do jižních částí Pásma Gazy, a vyzvala palestinské civilisty, aby se do těchto oblastí přesunuli, aby se vyhnuli bojům s Hamásem.

Guterres uvedl, že palestinská enkláva s 2,4 miliony obyvatel zažívá "humanitární katastrofu". Vyjmenoval tři bezprostřední cíle: neomezenou humanitární pomoc civilistům v pásmu Gazy, okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích unesených z Izraele a odhodlané úsilí omezit násilí ve snaze zabránit eskalaci konfliktu.

Celkový počet obětí izraelského bombardování v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví stoupl na 5000. Dalších 15 200 lidí bylo zraněno. Rostoucí počty mrtvých hlásí i Izrael. Eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3500 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží zřejmě 199 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu překročil 6400, zraněno je nejméně 18 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 400 000 obyvatel Pásma Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

Později izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 400 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít. Izraelská armáda se mezi tím připravuje na pozemní invazi do Gazy.

Izrael povolal zhruba stejný počet záložníků, jako je celkový počet záložníků v celé americké armádě. Mluvčí IDF podplukovník Jonathan Conricus později řekl, že 300 000 záložníků je připraveno "blízko pásma Gazy".

Izrael signalizuje, že se připravuje na pozemní invazi do Gazy, i když v pobřežní palestinské enklávě sílí humanitární krize. Izraelská armáda už dříve uvedla, že její síly jsou připraveny na další fáze války, včetně "kombinovaných a koordinovaných úderů ze vzduchu, moře a země."