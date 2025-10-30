Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu

Školou povinné děti mají za sebou první delší volno v probíhajícím školním roce. Dnes se po podzimních prázdninách opět vrátili do lavic. Další volný den v týdnu bude následovat v listopadu. Pořádně si pak školáci odpočinou od vyučování o Vánocích.
Podzimní prázdniny letos v součtu s víkendem, který jim předcházel, a státním svátkem 28. října trvaly pět dní. Nyní se děti mohou těšit na listopadový prodloužený víkend, protože Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva tentokrát připadá na pondělí 17. listopadu.
Dost dlouhé pak budou na přelomu roku vánoční prázdniny. Začnou totiž už v pondělí 22. prosince 2025 a fakticky potrvají do neděle 4. ledna 2026, tedy rovných 14 dní. Do školy se v novém kalendářním roce půjde poprvé až v pondělí 5. ledna.
Některým šťastlivcům navážou na pololetní prázdniny, které připadají na pátek 30. ledna, rovnou jarní prázdniny. Jako každý rok jsou naplánovány v jednotlivých týdenních turnusech podle okresů či pražských obvodů od 2. února do 15. března.
Poslední prázdniny v průběhu školního roku nastanou během Velikonoc. Ke svátečním dnům, tedy Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí, mají žáci navíc volno i ve čtvrtek 2. dubna. Příští letní prázdniny pak potrvají od 1. července do 31. srpna 2026.
Rodiče pak bude nepochybně zajímat, kdy se dozvědí, jak si jejich ratolesti vedou. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026, za druhé pololetí pak v úterý 30. června 2026.
