Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu

Jan Hrabě

30. října 2025 21:59

Ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Školou povinné děti mají za sebou první delší volno v probíhajícím školním roce. Dnes se po podzimních prázdninách opět vrátili do lavic. Další volný den v týdnu bude následovat v listopadu. Pořádně si pak školáci odpočinou od vyučování o Vánocích. 

Podzimní prázdniny letos v součtu s víkendem, který jim předcházel, a státním svátkem 28. října trvaly pět dní. Nyní se děti mohou těšit na listopadový prodloužený víkend, protože Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva tentokrát připadá na pondělí 17. listopadu. 

Dost dlouhé pak budou na přelomu roku vánoční prázdniny. Začnou totiž už v pondělí 22. prosince 2025 a fakticky potrvají do neděle 4. ledna 2026, tedy rovných 14 dní. Do školy se v novém kalendářním roce půjde poprvé až v pondělí 5. ledna

Některým šťastlivcům navážou na pololetní prázdniny, které připadají na pátek 30. ledna, rovnou jarní prázdniny. Jako každý rok jsou naplánovány v jednotlivých týdenních turnusech podle okresů či pražských obvodů od 2. února do 15. března.

Poslední prázdniny v průběhu školního roku nastanou během Velikonoc. Ke svátečním dnům, tedy Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí, mají žáci navíc volno i ve čtvrtek 2. dubna. Příští letní prázdniny pak potrvají od 1. července do 31. srpna 2026.

Rodiče pak bude nepochybně zajímat, kdy se dozvědí, jak si jejich ratolesti vedou. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026, za druhé pololetí pak v úterý 30. června 2026.

31. srpna 2025 8:39

PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení

Vláda ČR

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

