Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem

Končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podrobil důchodové sliby hnutí ANO kritice. Domnívá se, že i Andrej Babiš se svými spolupracovníky dobře ví, že český stát reálně nemá na vyšší důchody peníze. ANO přitom slibovalo lidem úpravu valorizací.
"Dejme tomu ještě pár týdnů a hnutí ANO začne tvrdit, že nikdy ani změnu valorizací neslíbilo," reagoval Jurečka na povolební vyjádření poslance Aleše Juchelky. Ten je v některých kruzích považován za pravděpodobného kandidáta na post ministra práce a sociálních věcí v nové vládě.
Podle volebního programu ANO by mělo v dalších letech dojít k zásadním úpravám valorizací, pokud na tom tedy hnutí najde shodu s koaličními partnery, jimiž pravděpodobně budou SPD a Motoristé. "Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd," sliboval Andrej Babiš před říjnovými sněmovními volbami.
Juchelka nicméně upozornil, že nadcházející lednovou valorizaci se upravit nepovede. "Udělat to už od roku 2026 nejde, nedá se to fyzicky zvládnout," řekl Deníku a zdůraznil, že to není možnost zařídit ani ex post. "Retroaktivně ty valorizace vyplatit zpátky nelze," dodal.
"Když na chvíli odhlédneme od jejich populismu a vezmeme to zcela vážně. Vědí, že na ještě vyšší důchody prostě nemáme. Nemusí se nám to líbit, ale je to fakt. Proto to odsouvají v čase, aby dluhy za jejich slib spadly na hlavu až další vládě. Prostě jejich tradiční přístup 'po nás potopa'," konstatoval končící ministr Jurečka ve čtvrtek.
ANO chce podle programu rovněž zavést věkové valorizace. Od 80 let by důchodci dostávali pětistovku navíc, u lidí od 85 let by zůstalo zachováno navýšení o tisícovku, penzisté od 90 let by si polepšili o 1500 korun. Osobám starším 95 let slibuje hnutí až 2000 korun měsíčně navíc. Babiš přislíbil také úpravy legislativy, aby lidé vykonávající náročnější profese mohli odcházet dříve do důchodu, který bude "adekvátní a spravedlivý".
Zdroj: Libor Novák