O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura

Co říkají politici v kampani a po volbách, to se mnohdy dost liší. Hnutí SPD se tentokrát bude zřejmě poprvé podílet na vládě, ale jedna z priorit jeho programu nejspíš nebude na pořadu dne. Předseda Tomio Okamura již připustil, že Česko nečeká hlasování ohledně členství v Evropské unii a NATO. 

Referendum o členství Česka ve dvou důležitých mezinárodních blocích vždy patřilo k hlavním požadavkům hnutí, které v Poslanecké sněmovně zasedlo už v předchozích dvou volebních obdobích. Zatím vždy ale bylo v opozici. Až po letošních sněmovních volbách se zřejmě bude podílet na vládě, kterou sestavuje vítězné hnutí ANO.

Okamura dal nicméně najevo, že SPD nebude trvat na jedné ze svých priorit. "Voliči rozhodli. ANO dostalo obrovský výsledek, bez hnutí ANO to nejde sestavit," konstatoval předseda hnutí ve vysílání stanice CNN Prima News. Zdůraznil, že i Motoristé jako další pravděpodobná součást koalice trvají na českém členství v EU a NATO. 

Podle Okamury by nová vláda mohla na přání SPD prosadit alespoň zákon o referendu. "Ale voliči rozhodli tak, jak rozhodli. Takže musíme být realisty, a jestli chceme vyměnit Fialovu vládu, tak musíme udělat kompromisy," prohlásil. 

Hnutí SPD sice v říjnových sněmovních volbách přímo nepropadlo, ale přišlo o pět poslanců. V nové Poslanecké sněmovně obsadí politici z jeho kandidátky pouze 15 křesel. Nejméně pět zvolených kandidátů navíc nominovaly jiné politické subjekty, konkrétně PRO, Svobodní a Trikolora. 

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v pátek oznámil dohodu na rozdělení resortů mezi ANO, SPD a Motoristy. Okamurovo hnutí by mělo svými odborníky obsadit ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. Spekuluje se také o tom, že sám Okamura se stane předsedou Poslanecké sněmovny. 

