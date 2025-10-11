O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura

Co říkají politici v kampani a po volbách, to se mnohdy dost liší. Hnutí SPD se tentokrát bude zřejmě poprvé podílet na vládě, ale jedna z priorit jeho programu nejspíš nebude na pořadu dne. Předseda Tomio Okamura již připustil, že Česko nečeká hlasování ohledně členství v Evropské unii a NATO.
Referendum o členství Česka ve dvou důležitých mezinárodních blocích vždy patřilo k hlavním požadavkům hnutí, které v Poslanecké sněmovně zasedlo už v předchozích dvou volebních obdobích. Zatím vždy ale bylo v opozici. Až po letošních sněmovních volbách se zřejmě bude podílet na vládě, kterou sestavuje vítězné hnutí ANO.
Okamura dal nicméně najevo, že SPD nebude trvat na jedné ze svých priorit. "Voliči rozhodli. ANO dostalo obrovský výsledek, bez hnutí ANO to nejde sestavit," konstatoval předseda hnutí ve vysílání stanice CNN Prima News. Zdůraznil, že i Motoristé jako další pravděpodobná součást koalice trvají na českém členství v EU a NATO.
Podle Okamury by nová vláda mohla na přání SPD prosadit alespoň zákon o referendu. "Ale voliči rozhodli tak, jak rozhodli. Takže musíme být realisty, a jestli chceme vyměnit Fialovu vládu, tak musíme udělat kompromisy," prohlásil.
Hnutí SPD sice v říjnových sněmovních volbách přímo nepropadlo, ale přišlo o pět poslanců. V nové Poslanecké sněmovně obsadí politici z jeho kandidátky pouze 15 křesel. Nejméně pět zvolených kandidátů navíc nominovaly jiné politické subjekty, konkrétně PRO, Svobodní a Trikolora.
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v pátek oznámil dohodu na rozdělení resortů mezi ANO, SPD a Motoristy. Okamurovo hnutí by mělo svými odborníky obsadit ministerstva obrany, zemědělství a dopravy. Spekuluje se také o tom, že sám Okamura se stane předsedou Poslanecké sněmovny.
Související
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Tomio Okamura , Vláda ČR , referendum , EU (Evropská unie) , NATO
Aktuálně se děje
před 14 minutami
O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura
před 1 hodinou
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
před 2 hodinami
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
před 2 hodinami
To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho
před 3 hodinami
Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí
před 4 hodinami
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
před 5 hodinami
Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru
před 6 hodinami
Dobrý konec pátrání. Policie našla nebezpečného vraha na útěku z léčebny
před 6 hodinami
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
před 7 hodinami
Babiš začal porušovat sliby už v den, kdy zvítězil. A bude pokračovat, dokud to unese ekonomika
před 8 hodinami
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
před 8 hodinami
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
před 9 hodinami
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
před 10 hodinami
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
před 11 hodinami
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
před 12 hodinami
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
před 13 hodinami
Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se údajné výroky, které raději smazal
před 14 hodinami
Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet
včera
Jak bude pokračovat válka na Ukrajině? Expertka nastínila čtyři scénáře
včera
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
Hnutí ANO se dohodlo s hnutími SPD a Motoristé sobě na rozdělení resortů v nově vznikající vládě. Kabinet bude mít celkem šestnáct členů, včetně premiéra, a devět křesel připadne hnutí ANO. SPD obsadí tři ministerstva a Motoristé získají čtyři. Kromě toho připadne hnutí SPD i post předsedy sněmovny. Uvedla to dnes Česká televize.
Zdroj: Libor Novák