Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident

Zesnulý kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i v české společnosti, prohlásil prezident Petr Pavel, který se s duchovním opakovaně setkal. Duka zemřel v noci z pondělí na úterý, bylo mu 82 let.
"Kardinál Dominik Duka zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Odmítáním totality, obnovou církve po roce 1989 a službou věřícím i veřejnosti výrazně ovlivnil naši dobu. Měl jsem možnost se s ním opakovaně setkávat a vážil jsem si jeho klidné autority," napsal Pavel v úterý po poledni na sociální síti X.
O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství.
S Dukou se bude možné osobně rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Lidé budou moci připojit podpis do kondolenční knihy.
Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. Bližší informace o pohřbu zveřejní pražské arcibiskupství ve středu.
Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel.
Zdravotní problémy bývalého prezidenta Miloše Zemana neberou konce. V pondělí byl někdejší politik opět hospitalizován, přijala ho motolská nemocnice v Praze. Rodina se v týdnu chystá vyjádřit ke zdravotnímu stavu exprezidenta.
Zdroj: Jan Hrabě