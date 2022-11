Policie počítá s demonstranty před ČT, na protest dohlédne. Doprava bude omezena

Protestní průvod k budově ČT ohlásil na 17. listopadu aktivista Ladislav Vrabel, který v posledních měsících organizuje protivládní demonstrace. Účast předběžně odhadl na 30.000 lidí. Demonstranti plánují vyrazit ve 14:00 z Opletalovy ulice a projít přes Václavské náměstí a magistrálu až na Kavčí hory. Tam chtějí demonstrovat od 15:00 "za umožnění vystoupení ve vysílání ČT".

"Veškeré poznatky k tomuto shromáždění průběžně vyhodnocujeme a na základě aktuální situace přizpůsobíme celé bezpečnostní opatření. Velitel opatření je v kontaktu s vedením České televize a již proběhlo i několik schůzek, aby se nastavila spolupráce," uvedl Daněk.

"V minulých dnech jsme absolvovali schůzky s velením akce i obhlídky objektu. Bezpečnost jsme posílili jak navýšením televizní ochranky, tak opatřeními v oblasti pasivní bezpečnosti," sdělila ČTK mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková

"ČT navíc, až na nezbytnou zpravodajskou výrobu a zajištění vysílání programů, utlumí ve čtvrtek 17.11. veškerou výrobní činnost v odpoledních a večerních časech, aby zaměstnanci nemuseli řešit obtíže při vstupu nebo odchodu z objektů. Od minulého týdne rovněž probíhá interní informační kampaň, abychom společně maximálně zajistili plynulost vysílání a výroby a ochránili bezpečí zaměstnanců a majetku ČT," dodala.

Daněk poukázal na to, že trasa pochodu demonstrantů povede i přes Nuselský most. "Upozorňujeme tedy na omezení provozu přibližně od 14 hodin do 16 hodin v tomto dopravně exponovaném úseku a prosíme všechny řidiče, aby s tímto omezením počítali a zmiňovanému úseku se vyhnuli," apeloval na motoristy. "Dále je nutno upozornit, že kvůli tomuto shromáždění bude v čase od 16 hodin až do večera ulice Na Hřebenech II a Na Klaudiánce na Kavčích horách zcela neprůjezdná. S tím by měli počítat hlavně rezidenti z této oblasti," doplnil.

U příležitosti státního svátku se ve čtvrtek v hlavním městě uskuteční i řada dalších shromáždění.Tradiční oslava svátku demokracie na Národní třídě pak v této ulici omezí dopravu od brzkého rána až do večera. Podle Daňka bude na čtvrteční akce dohlížet několik set policistů z řad pořádkové, dopravní i kriminální služby. "Samozřejmostí budou i kolegové z antikonfliktního týmu a přijedou nám do Prahy vypomoci i kolegové z jiných krajů, které jsme požádali o posily," uzavřel mluvčí.