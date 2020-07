Neexistuje důvod, proč bychom před Čínou měli klečet v předklonu, říká pro EZ šéf ODS Fiala

Nenechá si nic líbit. Doby, kdy odmítal chodit s někým do konfliktu, jsou minulostí. Šéf ODS Petr Fiala ostře zareagoval na kritiku předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka, který nedávno prohlásil, že kdyby Fiala byl premiérem, nikdy by předseda horní komory Miloš Vystrčil na Tchaj-wan neletěl. „Zvednu hozenou rukavici: pokud bych byl předsedou vlády já a pokud by například i Hrad dlouhodobě nedělal politováníhodnou politiku, tak bychom si dnes povídali jinak a o něčem jiném. Takže kdo tu má zpytovat svědomí, nejsem já, ale pan Hamáček jako politický asistent Babišovy vlády a vítaný návštěvník Hradu,“ říká pro EuroZprávy.cz Petr Fiala.

Profesor politologie se vyjádřil i k vystupování čínského velvyslance Čang Ťien-mina, který v lednu měl dělat velký nátlak na Vystrčilova zesnulého předchůdce Jaroslava Kuberu, aby si rozmyslel cestu na Tchaj-wan. Kubera tři dny po schůzce s diplomatem zemřel na infarkt. „Vystupování čínského velvyslance u nás celkově považuji za krajně nevhodné. Více to nebudu komentovat. Možná ještě dodám, že pokud by si jeho domovská země uvědomila, za jak nevhodné jeho vystupování považujeme, mohly se věci vyvíjet lépe,“ míní bývalý ministr školství v Nečasově vládě.



O kolegu Vystrčila, jemuž například čínská ambasáda telefonicky nedoporučila gratulovat tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen v rámci její inaugurace, neboť by to mohlo poškodit česko-čínské vztahy, obavy nemá. „Předpokládám, že o bezpečnost Miloše Vystrčila je dobře postaráno. Jinak jsme spolu v pravidelném kontaktu. Je takový, jaký byl vždy, a myslím, že celou situaci zvládá příkladně,“ tvrdí Fiala. Číně se plánovaná návštěva nelíbí kvůli tomu, že považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

Petr Fiala se mimo jiné obdivně vyjádřil i o bývalém prezidentu Václavu Havlovi, s nímž měla ODS, v době, kdy straně šéfoval Václav Klaus, velké neshody. „Pokud máte s někým spor, ještě to neznamená, že si ho nevážíte a už vůbec to neznamená, že nesouhlasíte se vším, co ten člověk řekl, reprezentoval, nebo si myslel. Myslím si, že stejně jako já, tak i většina lidí v ODS Václava Havla a jeho odkaz respektujeme a máme v úctě. I když ne každý jsme s ním v minulosti ve všem souhlasili. Havel byl statečný člověk, který se postavil komunistům, postavil se většině, postavil se moci, na to nesmíme nikdy zapomenout,“ je přesvědčený vysokoškolský pedagog.

HODNOTOVÝ ŽEBŘÍČEK NĚKTERÝCH POLITIKŮ JE OSTUDNÝ

Pane předsedo Fialo, nedávno jsme si připomněli 70leté výročí od justiční vraždy Milady Horákové, pro níž byly pravda, poctivost a spravedlnost hodnotou cennější než její život, jak uvedl v proslovu na pražském Újezdě předseda Senátu Miloš Vystrčil. Mnozí tuzemští politici o paní doktorce hovoří s úctou a pokorou. Pokud ale druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi chce letět na Tchaj-wan, čelí od vládní koalice, včetně prezidenta republiky Miloše Zemana, velké kritice, neboť cesta se nelíbí komunistické Číně, vyznávající stejnou ideologii, jež nechala zavraždit doktorku Horákovou. Můžeme tedy hovořit o jakési přetvářce, když někteří činitelé se klaní památce obětí režimu, ale pak se vzápětí zlobí, že se předseda Senátu Miloš Vystrčil odmítá podřídit komunistické zemi. Jak si to osobně vysvětlujete?

Myslím, že všechno má mít své hranice. O zločinnosti komunistického režimu u nás nemá nikdo soudný žádné pochybnosti, má na svědomí množství vražd a zničených životů, včetně devastace celé země. Pokud je řeč o Číně, tak platí, že Česká republika nemůže, nemá a nechce ignorovat Čínu jako silného globálního hráče. Ale v tomto případě hranice spočívá v tom, že věci mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou vztahy postavené na vzájemném respektu. Pokud se k nám nějaký stát začne chovat jako ke své vazalské republice, je čas říct dost. Neexistuje žádný důvod, proč bychom před Čínou měli klečet v předklonu. Že to nevnímají někteří naši ústavní činitelé, považuji za smutné a ostudné, ale vlastně nejsem překvapen. Je to přesně v duchu jejich hodnotového žebříčku. Oni totiž nesledují zájmy naší země, ale své vlastní. My chceme, aby Česká republika byla silná, svobodná a sebevědomá země, kterou partneři berou vážně. Toho se nedá dosáhnout tak, že se budeme plazit po zemi kvůli pár korunám investic, které se navíc ukázaly spíš jako fikce.

Z vystupování ODS vyvěrá odkaz pana prezidenta Václava Havla, když naznačuje, že svoboda a demokracie je pro ni klíčová. Není to trochu paradox, že strana, která s dramatikem za působení předsedy Václava Klause tolik bojovala, se k jeho myšlenkám nyní vrací?

Pokud máte s někým spor, ještě to neznamená, že si ho nevážíte a už vůbec to neznamená, že nesouhlasíte se vším, co ten člověk řekl, reprezentoval, nebo si myslel. Myslím si, že stejně jako já, tak i většina lidí v ODS Václava Havla a jeho odkaz respektujeme a máme v úctě. I když ne každý jsme s ním v minulosti ve všem souhlasili. Havel byl statečný člověk, který se postavil komunistům, postavil se většině, postavil se moci, na to nesmíme nikdy zapomenout. A za to si zasluhuje úctu národa. A byl naším prvním demokratickým prezidentem po roce 1989 a významně přispěl k formování České republiky jako demokratické, svobodné země. Na tom nic nemění dílčí spory v některých záležitostech, které se již dnes s krátkým odstupem dají vnímat jako méně podstatné.

VELVYSLANCOVO VYSTUPOVÁNÍ POVAŽUJE ZA NEVHODNÉ

Miloš Vystrčil mimo jiné řekl: „Buď budeme držet své principy a hodnoty, anebo budeme počítat groše.“ Nechci se vás nikterak dotknout, ale všichni víme, že Čína do země neinvestovala tolik, co původně slibovala, naopak Tchaj-wan nabízí pracovní místa a byznys s našimi podnikateli, a tak i tady jde o groše, nebo se mýlím? Cesta totiž může být ekonomicky výhodná.

Myslím, že všichni víme, co tím Miloš Vystrčil myslel. Samozřejmě, ekonomika je motorem téměř každé mezinárodní spolupráce. To platilo vždy a vždy to i platit bude. Ano, Tchaj-wan patří mezi naše ekonomické partnery a vážíme si i pomoci, kterou nám nabídli a poskytli během koronakrize. Ale cesta druhého nejvyššího ústavního činitele na Tchaj-wan má v tomto čase především symbolickou hodnotu, kterou každý vnímá. Pokud z ní bude i další ekonomický benefit pro Česko a české podnikatele, bude to samozřejmě vítaný bonus k dosavadní dobré úrovni vztahů.

Jak hodnotíte vyjádření čínského velvyslance v České republice Čang Ťien-mina? V nedávném rozhovoru pro ČTK na téma plánované cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan mimo jiné řekl, že mysl některých stále zůstává v době studené války a žádný motiv není omluvou pro porušení suverenity. Zároveň nevidí důvod, proč by Čína a Česká republika trvaly na ničení vzájemných vztahů, které jsou v zájmu lidu obou zemí. Prohlášení jeho Excelence mně připomíná do jisté míry metodu cukru a biče...

Vystupování čínského velvyslance u nás celkově považuji za krajně nevhodné. Více to nebudu komentovat. Možná ještě dodám, že pokud by si jeho domovská země uvědomila, za jak nevhodné jeho vystupování považujeme, mohly se věci vyvíjet lépe. Mně je to osobně líto. My, myslím tím českou stranu, jsme tuto situaci nevyprovokovali ani nezpůsobili.

Nemáte o kolegu Vystrčila strach, když vyšlo najevo, jakému tlaku byl podroben jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera?

Předpokládám, že o bezpečnost Miloše Vystrčila je dobře postaráno. Jinak jsme spolu v pravidelném kontaktu. Je takový, jaký byl vždy, a myslím, že celou situaci zvládá příkladně.

HAMÁČEK BY PODLE PŘEDSEDY MĚL ZPYTOVAT SVĚDOMÍ

V souvislosti se šéfem horní komory jen připomenu, že čínská ambasáda mu například telefonicky nedoporučila gratulovat tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen v rámci její inaugurace, neboť by to mohlo poškodit česko-čínské vztahy. Jak si Čína vůbec může dovolit rozkazovat demokratickému politikovi, co má a nemá dělat?

Myslím, že to dobře vysvětlil sám předseda Senátu: rozhodnutí navštívit Tchaj-wan je i vzkazem druhého nejvyššího ústavního činitele Miloše Vystrčila, že si to k představitelům České republiky nikdo nemá dovolovat. A mimochodem, i to je podstatný důvod, proč jsem Miloše Vystrčila plně politicky podpořil. Pokud bychom se jako republika a její představitelé nestali objektem nevybíravého nátlaku či snahy politicky nás ponížit, tak bychom všichni vystupovali zdrženlivěji. A také druhý nejvyšší představitel republiky by zvažoval, kdy a jakým způsobem například navštívit Tchaj-wan. Tak jako to pečlivě zvažoval Jaroslav Kubera a stejně tak Miloš Vystrčil.

Jak s odstupem času vnímáte vyjádření ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka? Pro Deník N řekl, že zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera (ODS) nečelil kvůli cestě na Tchaj-wan tlaku Číny a Hradu, ale od samotných senátorů. To podle ministra vnitra „přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl.“ Údajně senátoři měli Kuberovi i teď Vystrčilovi hrozit ve stylu: „Když na ten Tchaj-wan nepojedeš, my tě odvoláme.“ Vzápětí ale dodal, že pro své tvrzení nemá žádné důkazy. Jak si podle vás takové prohlášení může ministr Hamáček dovolit, když svá slova nemůže doložit?

Ano, bylo to od něj zcela nevhodné. Místo toho, abych vysvětloval, proč se nemá lhát, mást lidi, vymýšlet si, tak jen řeknu, že i toto je jeden z důvodů, proč ODS nemohla být součástí této vlády. Pro současný kabinet je možná takové chování normální, ale pro mě je nepřijatelné.

Hamáček v celé kauze zmínil i vás. Šéf vnitra řekl, že je přesvědčen o tom, že kdybyste byl nyní premiérem, tak by Vystrčil na Tchaj-wan neletěl. Má Jan Hamáček pravdu anebo i v pozici ministerského předsedy byste cestě dal zelenou? Jen připomenu, že Hamáček si při svém tvrzení vzpomněl i vašeho předchůdce Petra Nečase, který v době své vlády odsoudil takzvaný dalajlamismus. Expremiér poté přiznal, že to byla cynická snaha vylepšit vztahy s Čínou.

Obsáhle jsem vysvětlil, jaká je moje pozice. Že dnes musíme hájit suverénní sebevědomou pozici a autoritu naší republiky a naší politiky. To je hlavní signál. A stejnou pozici bych ve stejné situaci zastával i jako předseda vlády. Ale zvednu hozenou rukavici: pokud bych byl předsedou vlády já a pokud by například i Hrad dlouhodobě nedělal politováníhodnou politiku, tak bychom si dnes povídali jinak a o něčem jiném. Takže kdo tu má zpytovat svědomí, nejsem já, ale pan Hamáček jako politický asistent Babišovy vlády a vítaný návštěvník Hradu.

CESTU NA TCHAJ-WAN VNÍMÁ JAKO POCTU KUBEROVI

Překvapilo vás, že o misi na Tchaj-wan má zájem přes padesát firem, ačkoli kritici tvrdili, že podnikatelé nepoletí, aby se nedostali do konfliktu s ekonomicky silnou Čínou?

Nikdy jsem nevěnoval pozornost řečem o tom, že by letadlo v podnikatelské části bylo prázdné. Všichni přece víme, že ekonomické vztahy s Tchaj-wanem a jeho byznysem jsou živé.

Co říkáte rozhodnutí Věry Kuberové, vdovy po exšéfovi horní komory, která hodlá letět s Milošem Vystrčilem, aby tak uctila odkaz svého muže? Náklady na její cestu by měli uhradit senátoři z vlastního.

Vnímám to jako gesto k muži, osobnosti, politikovi, který hájil sebevědomé svrchované suverénní postavení republiky a její politické reprezentace.