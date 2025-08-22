Hasiči od ranních hodin zasahují u požáru haly v Ostravě. Na místě je přes patnáct jednotek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Lidem v okolí místa požáru bylo doporučeno, aby nevětrali.
O požáru informovali moravskoslezští hasiči. Oznámení o zahoření odpadu uvnitř jedné z hal v ostravských Třebovicich přijali po páté hodině ranní.
Vyhlášen byl druhý a následně i třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zasahuje sedmnáct jednotek hasičů, zásah probíhá zevnitř i zvenčí pomocí výškové techniky. "Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru," popsali požárníci situaci na místě.
Na místě je přítomna i chemická laboratoř, která prověřuje kvalitu ovzduší. Lidem v okolí byly rozeslány hromadné SMS zprávy s informací o požáru a s doporučením, ať omezí větrání.
Související
Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry
Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování
Požáry , Hasiči , Ostrava , Moravskoslezský kraj
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Požár haly v Ostravě zaměstnal hasiče. Lidé dostali doporučení nevětrat
před 1 hodinou
Úctyhodná statistika Helsinek. Autonehody se rok obešly bez úmrtí
před 1 hodinou
Policie odhalila mnohamilionový podvod s covidovými dotacemi pro podnikatele
před 2 hodinami
CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku
před 3 hodinami
Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov
před 3 hodinami
Víkendové počasí bude na léto chladnější. Ráno padnou teploty místy až k nule
před 4 hodinami
Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit
před 5 hodinami
Putin nás chce vlákat do pasti, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová
před 5 hodinami
Otevřou se brány pekla. Izraelský ministr radí Hamásu, co může udělat
před 6 hodinami
Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první
před 7 hodinami
Na Strakonicku utekl chovateli býk. Policie ho hledá a před zvířetem varuje
před 8 hodinami
Družbou opět neproudí ropa. Szijjártó se čílí, ukrajinské drony byly úspěšné
před 9 hodinami
Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje
před 9 hodinami
Čeští řidiči dostávají dobré zprávy. Ceny klesají, může za to i ruská ropa
před 10 hodinami
Západní vojáci nejsou samospásné řešení. Ukrajinci musí i nadále spoléhat hlavně sami na sebe
před 10 hodinami
Mír v nedohlednu. Rusové neslevují z požadavků, které Kyjev nemůže akceptovat
před 11 hodinami
Porazit Rusko může být nemožné, naznačil Trump. Zelenskyj reaguje
před 12 hodinami
Počasí se o víkendu citelně ochladí. Teploty klesnou pod 20 stupňů
včera
Rusko je ochotné hovořit o jednáních, do uspořádání summitu se ale nežene
včera
Politico: Evropa slibuje Ukrajině bezpečnostní záruky. Sama ale neví, jak je dodržet
Navzdory tlaku Donalda Trumpa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina podepíše mírovou dohodu pouze s jasnými bezpečnostními zárukami. Na pondělním setkání s evropskými lídry Trump osobně prohlásil, že Ukrajina získá ochranu „podobnou Článku 5“ NATO, avšak bez bližších detailů.
Zdroj: Libor Novák