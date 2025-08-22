Požár haly v Ostravě zaměstnal hasiče. Lidé dostali doporučení nevětrat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. srpna 2025 19:24

Hasiči zasahují u požáru haly v Ostravě. (22.8.2025)
Hasiči zasahují u požáru haly v Ostravě. (22.8.2025) Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Hasiči od ranních hodin zasahují u požáru haly v Ostravě. Na místě je přes patnáct jednotek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Lidem v okolí místa požáru bylo doporučeno, aby nevětrali. 

O požáru informovali moravskoslezští hasiči. Oznámení o zahoření odpadu uvnitř jedné z hal v ostravských Třebovicich přijali po páté hodině ranní. 

Vyhlášen byl druhý a následně i třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zasahuje sedmnáct jednotek hasičů, zásah probíhá zevnitř i zvenčí pomocí výškové techniky. "Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru," popsali požárníci situaci na místě.

Na místě je přítomna i chemická laboratoř, která prověřuje kvalitu ovzduší. Lidem v okolí byly rozeslány hromadné SMS zprávy s informací o požáru a s doporučením, ať omezí větrání.

