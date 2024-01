V Česku začíná epidemie chřipky. Počty nemocných rostou

"Nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI) v ČR ve 4. kalendářním týdnu roku 2024 dosáhla úrovně 1750 nemocných na 100 000 osob, což je vzestup o 22,2 % oproti minulému týdnu. Nárůst je evidován ve všech krajích i všech věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je v Jihomoravském, Karlovarském kraji a na Vysočině," uvedl SZÚ.

O epidemii hovoříme, pokud nemocnost akutními respiračními infekcemi přesáhne hranici 1600 až 1700 nemocných na 100 000 obyvatel. S ohledem na to, že mezi akutními respiračními infekcemi převažuje chřipka, hovoříme o epidemii chřipky.

Chřipka je aktuálně dominantním původcem akutních infekcí, s nárůstem o 75 procent mezi pacienty s chřipkovými příznaky. Nejvyšší nemocnost je u dětí do pěti let věku, zatímco nejnižší u seniorů nad 65 let. Největší nárůst nemocnosti byl zaznamenán mezi dětmi ve věku šest až 14 let, kde se zvýšila o více než 25 procent.

"4.⁠ ⁠týden přinesl vzestup nemocnosti u tzv. chřipkových onemocnění (ILI) o 75 %, u akutních respiračních infekcí (ARI) o 22 %. Hodnoty se v obou skupinách pohybují těsně pod hranicí epidemického prahu. V některých krajích lze situaci hodnotit jako rozvíjející se epidemii," uvedli hygienici.

"Chřipka není nachlazení. Může být příčinou velmi závažných onemocnění. Zatímco v důsledku nachlazení není ve většině případů nutná hospitalizace, v důsledku chřipky nejde o nic neobvyklého. Chraňte se očkováním. To lze současně proti chřipce a covidu-19 ve stejný den," dodali.