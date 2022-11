Ceny nemovitostí v příštím roce? Analytici i indexy se na vývoji shodují

Veřejným prostorem jdou už nějakou dobu zprávy o tom, že časy snad nekonečného růstu cen nemovitostí v tuzemsku, budou velmi brzy u konce. I sami realitní makléři, které server EuroZprávy.cz oslovil, říkají, že aktuální situace na domácím realitním trhu je taková, že poptávka po realitách spadla o 70 až 80 %, samozřejmě dle lokality. „Prodávající stále nosí v hlavách ceny loňského roku, tedy před válkou na Ukrajině. Kupující naopak s nákupem vyčkávají kvůli očekávanému poklesu cen. Investoři pozastavuji projekty a také spíše s jejich realizací vyčkávají,“ řekl serveru EuroZprávy.cz Jiří Šíma, realitní zprostředkovatel ze společnosti Dumrealit.

Faktem je, že vinou rostoucí inflace způsobené vícero vlivy, ale hlavně ruskou agresí na Ukrajině, je nejen podle realitních makléřů, ale i statistik, získání nového bydlení prostřednictvím nákupu bytu či domu s pomocí hypoték pro většinu lidí v tuzemsku téměř nedostupné. Například podle serveru Hypoindex.cz, který dlouhodobě sleduje vývoj hypotečního trhu, hypotéky v ČR v listopadu vykázaly nejvyšší průměrnou úrokovou sazbu za celé období od roku 2002, a to 6,31 procenta. Sám Hypoindex.cz dodává, že od července sice sazby hypoték vzrostly jen velmi mírně, spíše jen „oscilují“ pod a nyní tedy už i nad úrovní 6,3 procenta. Podle Jiřího Šímy to však znamená jedno: „Hypotéky jsou skoro nedostupné, a to vše spolu s růstem cen energií či nekončící válkou vede k tomu, že se realizují pouze nevyhnutelné a nutné obchody. Nabídka nemovitostí je dvakrát větší, než byla minulý rok,“ doplnil Jiří Šíma pro EuroZprávy.cz.

Že se realitní trhy nejen v tuzemsku, ale i v celé Evropě, nacházejí „pod tlakem“, dokládá i poslední analýza poradenské společnosti PwC, která ve spolupráci s Urban Land Institute zkoumala náladu ohledně vývoje realitní trhu pro rok 2023. V textu se říká, že „důvěra v realitní obchod a očekávání ziskovosti klesly (vinou ruské invaze na Ukrajinu, růstu cen energií a v neposlední řadě i vinou úrokových sazeb, pozn. red.) na nízkou úroveň, což odráží rozšířené obavy odvětví napříč řadou ukazatelů pro obchodní, politické a realitní prostředí.“ Z toho vyplývá, že vysoké procento oslovených respondentů se obává toho, že se Evropa ještě do konce roku 2022 dostane do recese. A to nenahrává nejen byznysovým realitním transakcím, ale ani těm malospotřebitelským.

Lze usuzovat nejen z názorů ekonomických analytiků, mezi nimiž se objevují i názory, že právě v tuzemsku, které i z nejrůznějších cenových srovnání s okolními státy nevychází úplně nejlépe - vždyť stačí připomenout aktuální headliny v médiích o tom, že za kávu v Praze zaplatíte třeba o pětinu víc než ve Varšavě - mohou ceny nemovitostí klesat až pět let, že se na trhu s byty, domy a pozemky, vskutku začíná něco dít. A i když drahé nemovitosti zrovna příliš netěší ty, kteří si je chtějí koupit, věřme, že pokles cen, tedy ono prasknutí bubliny, nebude tak fatální, aby nějak uškodilo ekonomice. Vždyť, jak třeba uvedla tuzemská edice časopisu Forbes, v USA se očekává druhý největší propad cen od dob velké hospodářské krize, přičemž už teď ceny amerických nemovitostí padají strmě dolů. Tak aby to ani tady zase nebyl nějaký propadák.