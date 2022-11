Plán na zastropování může znamenat riziko pro dodávky plynu, varuje burza

"Tento návrh by mohl energetickou krizi rozšířit a učinit z ní ještě krizi finanční, protože výrazně narušuje obchodní aktivity hráčů na trhu," uvedl šéf strategie EEX Tobias Paulun. "Znepokojuje nás zejména to, že důsledky tohoto návrhu by se vyhodnocovaly až dodatečně," citovala jej agentura Reuters. Podobná kritika plánu je podle něj součástí dopisu, kterou svaz evropských energetických burz Europex adresoval Evropské komisi a ministrům energetiky a financí EU.

V tomto dopisu se podle Reuters píše, že plán by měl "vážné a potenciálně nenávratné negativní dopady na fungování a konkurenceschopnost evropského velkoobchodního trhu s energiemi". Burzy varují, že vynucená maximální cena by mohla evropské energetické společnosti a obchodníky připravit o přístup k dostatečným dodávkám plynu na světovém trhu. "Cenu plynu by to nesnížilo," uvedl Paulin.

Ministři energetiky členských zemí EU by měli schvalovat další nouzová opatření proti vysokým cenám energií na čtvrtečním mimořádném zasedání. Více než polovina zemí evropského bloku, včetně Francie, Itálie či Polska, tlačí na celounijní zastropování ceny plynu, který zdražuje výrobu elektřiny. Několik států v čele s Německem a Nizozemskem ale tento návrh odmítá s odkazem na výrazné narušení trhu a možné ohrožení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), který by přeplatily mimounijní státy.

Evropská komise po opakovaných výzvách o víkendu představila členským zemím obrysy mechanismu, jenž má předcházet výraznému zdražení plynu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro ceny v EU klíčový. Podle návrhu by se na tomto uzlu nesmělo obchodovat s plynem, jehož cena po splnění nutných podmínek překročí stanovenou hranici. Vedle samotného překročení cenového prahu by měl být k aktivaci mechanismu nezbytný i dostatečný rozdíl mezi promptními cenami plynu v rámci TTF a průměrem cen LNG. Konkrétní parametry mechanismu by EK měla navrhnout v úterý.