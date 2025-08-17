Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit

Indii zaskočil nedávný příval cel, které na ni uvalil americký prezident Donald Trump. Přestože Dillí očekávalo určité obchodní napětí s USA během Trumpova druhého funkčního období, indičtí politici doufali, že dobré vztahy s Trumpem a geostrategický význam partnerství s USA je ušetří nejhorších protekcionistických opatření Washingtonu.
Donedávna se přitom indicko-americké obchodní vztahy ubíraly pozitivním směrem. Během únorového setkání se Trump a indický premiér Narendra Modi dohodli, že do roku 2030 zvýší oboustranný obchod na 500 miliard dolarů. Ještě letos v létě to vypadalo, že Indie a Spojené státy jsou blízko k uzavření obchodní dohody.
Nálada se však dramaticky změnila a 7. srpna Indie zjistila, že na většinu jejích výrobků, které vyváží na americký trh, se vztahuje 25% clo. Další 25% clo má následovat 27. srpna. Jde o trest za nákupy ruské ropy a zemního plynu. Indie čelí i dalším hrozbám, například zavedení vysokých cel na farmaceutické výrobky a polovodiče a 10% clo na zboží ze zemí, které jsou členy „protiamerické“ organizace BRICS.
Kvůli těmto hrozbám se Indie podle webu The Diplomat ocitla v ošemetné situaci, ze které se snaží dostat pomocí tří strategií. Dillí se nejprve snaží dohodnout s Washingtonem, ale tak, aby to neohrozilo domácí politickou podporu Modiho. Za druhé se pokouší citlivě spravovat své vztahy s Čínou a snaží se snížit napětí. Zatímco balancuje mezi těmito dvěma velmocemi, usiluje Indie o prosazení svých ambicí stát se velmocí diverzifikací svého obchodu s jinými partnery.
Indie se snaží vyjednat dohodu, která by neohrozila její klíčové zájmy. Na rozdíl od jiných obchodních partnerů USA nechtěla uspěchat žádnou pro ni nevýhodnou dohodu. Indie například odmítla vystavit svá zemědělská odvětví konkurenci z USA, ale nabídla ústupky. Například snížení cel na 55 % amerických výrobků a zvýšení nákupů americké obranné a energetické produkce.
Zatím se Indie zdržela odvetných opatření, aby neohrozila naději na dohodu, která by mohla zmírnit stávající a budoucí cla. Indičtí úředníci údajně zvažují, jaké ústupky mohou nabídnout během jednání s USA koncem měsíce, aby to mělo minimální dopad na domácí producenty. Patří mezi ně například snížení cel na omezené množství zemědělských výrobků, jako jsou sýry a mandle.
Modi nemůže jednat, jako by ustupoval Trumpovým rozmarům, protože by to podkopalo jeho image. Slevy, které by poškodily indické farmáře, by byly politickou sebevraždou. Indie také nemá jistotu, že by Trump dodržel jakoukoli dohodu. Takový přístup ale nese rizika. Trumpovi již zjevně došla trpělivost a uvalil na Indii cla, protože s ním odmítla uzavřít dohodu. Zatímco jednání vázla, země jihovýchodní Asie si zajistily nižší cla a staly se na americkém trhu konkurenceschopnějšími než Indie.
Indický export do USA tvořil v loňském roce 2 % HDP země. Podle odhadů by 25% clo mohlo snížit indický hospodářský růst o 0,3 procentního bodu, přičemž by se tento pokles zdvojnásobil, pokud vstoupí v platnost další clo. Dlouhodobé obchodní napětí může navíc zhoršit již tak složité vztahy mezi Indií a USA, které jsou poháněny nejen ekonomickými spory, ale i Trumpovým nově se rozvíjejícím přátelstvím s pákistánským vojenským velitelem.
Zvýšení obchodu s Čínou by mohlo indickou ekonomiku stabilizovat. I když má Indie s Čínou dlouhodobý hraniční spor, Dillí se snaží o zlepšení vztahů s Pekingem, aby se vyhnulo napětí s oběma velmocemi najednou. Nicméně spolupráce s Čínou bude nadále omezená kvůli obavám Indie o hospodářskou a národní bezpečnost. Indie měla loni obrovský obchodní deficit s Čínou ve výši 99,21 miliardy dolarů. Přílišná ekonomická spolupráce s Čínou by mohla vést k zaplavení indického trhu čínskými dovozy.
Indie musí pečlivě zvažovat geostrategické důsledky svých kroků. Oteplení vztahů s Čínou, zatímco si udržuje vztahy s USA, by mohlo Indii dostat do dobré pozice pro případnou velkou dohodu mezi Čínou a USA. Na druhou stranu by ústupky Číně, která si udržuje agresivní postoj na sporných hranicích, mohly oslabit Modiho pozici a vyvolat kritiku opozice.
Indie také usiluje o navázání obchodních vztahů s alternativními partnery. Mezi lety 2021 a 2022 Indie zahájila řadu obchodních jednání, aby snížila svou ekonomickou závislost na Číně. Kvůli obavám o ochranu domácího průmyslu ale tento trend ztratil na síle. Nicméně nové americké clo opět oživilo indický zájem o diverzifikaci obchodu, aby se snížila zranitelnost země vůči ekonomickému nátlaku Washingtonu i Pekingu.
Indie nedávno dokončila dohodu o volném obchodu se Spojeným královstvím a urychlila jednání s EU, Novým Zélandem, Peru a Ománem. Snaží se také posílit vztahy s dalšími členy BRICS. I když se Indii daří hledat nové obchodní partnery, její snaha nemusí výrazně snížit závislost na USA a Číně, protože do USA směřuje 18 % indického exportu a z Číny pochází 15 % indického importu.
Indie se snaží využít situace, kdy mnoho zemí hledá alternativy k USA i Číně, aby přilákala zahraniční investice a posílila obchodní vazby se zeměmi. Obzvlášť viditelný je indický potenciál ve farmaceutickém průmyslu, kde je považována za alternativu k Číně, a v polovodičích. Indie zde spustila ambiciózní domácí iniciativy a navázala partnerství s Jižní Koreou, Japonskem a Tchaj-wanem.
Úsilí Indie o strategické vyvažování a diverzifikaci je významnou geopolitickou a ekonomickou sázkou. Dillí nemá na výběr a musí se pokusit zmírnit obchodní napětí s USA, aniž by opustilo své klíčové zájmy, zároveň opatrně řídit zvýšenou spolupráci s Čínou a rozšířit síť obchodních vazeb. Tlak z Washingtonu a Pekingu by však mohl toto snažení zmařit. To by vyústilo v dlouhodobé ekonomické problémy a politické protesty, které by mohly ukončit Modiho kariéru.
Pokud bude však Indie úspěšná, mohla by se dostat do výhodné geopolitické pozice. Využila by touhy mnoha zemí snížit svou závislost na obchodních politikách USA a Číny, což by jí přineslo větší ekonomický a geopolitický vliv.
14. srpna 2025 15:54
Zdroj: Libor Novák