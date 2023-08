GLOSA | Události Petra Nutila: Danuše ve STANu a kamarád do deště Nejedlý

Internetem prolétla zpráva o tom, že ve Švédsku se antidepresivum sertralin (v ČR známé třeba jako Zoloft) prodává pod českým uším fantasticky znějícím obchodním názvem Serunato. Mám za to, že by se český distributor měl pochlapit a zavést švédský název i u nás, protože co může být lepší obchodní argument než otázka, zda si přejete Serunato v základní, nebo dvojité Serunato dávce. Ne nadarmo se v duchovních kruzích vypráví, že právě mantra pregnantně shrnutá oním názvem je tou nejstarší technikou vedoucí ke klidu duše i těla. Tak na to myslete.

Zdá se mi, že tento geniální lék bere například ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho úžasnou pohodu, s níž vysvětloval setkání s poradcem exprezidenta Martinem Nejedlým v jedné z pražských restaurací, jež trvalo 5 hodin a které Blažek interpretoval jako náhodu, za kterou může bouřka, která ho zahnala zrovna do téhle hospody. Jeho kamarád do deště Nejedlý, pokud ho tedy ještě za ty roky neznáte, tak to je ten, co nosil na obalu telefonu portrét Vladimira Putina, nebo ten, kterého kontrarozvědka odposlouchávala, protože byl bezpečnostním rizikem pro tuto zemi. Což mimochodem potvrzovaly i zahraniční agentury, konkrétně nevyjasněnou roli Martina Nejedlého na pražském Hradě považovaly britské a americké tajné služby za současné největší riziko z hlediska šíření ruského vlivu na území ČR.

Jako vem to čert. Kluci se potkali, měli si co říct a bylo jim spolu fajn, tak jim ten příjemný večer přejme. Já sám jsem podobné setkání s panem Blažkem v jedné z restaurací Poslanecké sněmovny zažil taky a bylo to fajn, je to nakonec příjemný společník. Nicméně problém je prostě to, že máváním rukou nad podobnými PR vraždami začíná současná ODS tak trochu připomínat tu starou ODS, která se pak i kvůli tomu propadla na samé dno důvěry a jen horko těžko se vyhrabala zpět. A to nestraším, jen prostě konstatuji.

Bývalí prezidentští kandidáti se rozhlížejí po nových působištích. Konkrétně zatím dva. Karel Diviš chce do europarlamentu za stranu Svobodných, což je parta lidí, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie. Tak good luck, Karle. Další kandidátka, Danuše Nerudová, se dohodla s hnutím Starostů a usiluje o to vést jeho kandidátku. Což vlastně dává smysl, jen se nemůžu zbavit dojmu, že by paní Danuše svou erudici, potenciál a podporu využila lépe v domácí politice. Stejně dobře ale chápu důvody, proč do ní nechce.

Stánek demonstranta Ondřeje Thora kempujícího před Úřadem vlády v noci někdo polil výkaly. „Měli kýble plné zvířecích exkrementů a vylili nám je na stůl,“ popsal příhodu aktivista, který už 92. den demonstruje před Úřadem vlády a požaduje její demisi. Stalo se tak jen pár dnů poté, co se ministr vnitra Vít Rakušan na Twitteru vyjádřil, že samotná existence toho stánku, jakkoliv spoustu lidí dráždí, neporušuje zákon. Skoro se mi zdá, že v tomto případě zaúřadovali znovu ufoni, kteří několikrát řešili zapeklité zákonné situace v Řeporyjích a i zde se rozhodli, že když to nejde podle litery zákona, půjde to podle ducha. Ale kdo ví. Nakonec je to jen konspirační teorie, na kterou nemám žádné důkazy, samozřejmě.

No a to je asi všechno. Bulvár se z nudy zabýval nesmysly, jako třeba Kazmovým filmem nebo plavkami celebrit, to ale my fakt řešit nebudeme. Tak čau zase za týden.