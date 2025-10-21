KOMENTÁŘ | Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

21. října 2025 14:44

Juraj Cintula
Juraj Cintula Foto: Literárny klub Dúha

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.

Cintula, který loni v květnu spáchal atentát na slovenského premiéra Fica, byl v úterý odsouzen k jednadvaceti letům vězení. Specializovaný trestní soud ho uznal vinným ze zvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Cintula postavil svou obhajobu na tom, že Fica chtěl pouze zranit, nikoliv zabít. Soudní senát mu ale neuvěřil, protože u sebe měl dva plné zásobníky a spoušť mačkal i poté, co se na něj vrhla premiérova ochranka. Informoval o tom server Aktuality.sk.

Těsně po atentátu Cintula své motivy zdůvodňoval na pořízeném videu, které bylo patrně pořízeno během výslechu vyšetřovateli. Na několikasekundovém záznamu proběhne krátká konverzace. „Nesouhlasím s politikou vlády,“ uvedl atentátník. „A proto jste se před měsícem rozhodl, co?“ ptá se neznámý tazatel. „Vždyť jsou likvidována masmédia. Proč RTVS je napadána? Proč jsou lidé…. Mazák je proč vyhozen z funkce?“ odpovídá útočník.

Útočník byl v minulosti ve spojení s proruskou skupinou Slovenští branci. Informoval o tom podle Denniku N maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi. Slovenští branci na Facebooku v roce 2016 sdíleli fotografii, kde se nacházel i atentátník.

Extremisté ho na základě zmíněno videa nálepkovali jako nenávistného liberála, který měl mít údajně blízko k Martinu Milanu Šimečkovi, se kterým se měl setkat na křtění jedné ze svých knih. Policie však varovala, že jde o nepravdivou informaci. „Narativ o virálně šířené fotografii podezřelého s Martinem Milanem Šimečkem není pravdivý. Na fotografii se s podezřelým nachází jiná osoba,“ potvrdila policie na sociální síti.

Odsouzení Cintuly na 21 let vězení je přiměřené a spravedlivé. Slovenské právo sice umožňuje za teroristický útok uložit i doživotní trest, soud však zvolil trest, který odpovídá závažnosti činu a zachovává princip proporcionality. Rozhodující skutečností bylo, že premiér Fico útok přežil – právě to odděluje pokus o vraždu od dokonané vraždy a zásadně ovlivňuje výši trestu. Kdyby atentát skončil smrtí, doživotní trest by byl nepochybný.

Dvacet jedna let představuje dostatečně dlouhou dobu, aby pachatel pocítil důsledky svého činu a společnost dostala jasné varování, že násilí vůči politickým představitelům je nepřijatelné v jakékoli podobě. Rozsudek zároveň potvrzuje, že Slovensko zůstává právním státem, který jedná rozhodně, ale bez pomstychtivosti.

Fico, jakkoli je rozporuplnou osobností, je řádně zvoleným představitelem státu. V demokracii se na politiky útočí argumenty, ne zbraněmi. Každý útok na politika – ať už premiéra nebo třeba obecního zastupitele – je útokem na samotný základ demokratického řádu. Takové činy oslabují důvěru ve stát, prohlubují rozdělení společnosti a otevírají prostor pro logiku síly místo dialogu. Tam, kde zbraně nahrazují volby, končí demokracie.

Občan má plné právo vládu kritizovat či požadovat změnu, nikdy však ne směřovat svou frustraci do násilí. Cintulův čin nelze omluvit ani věkem, ani přesvědčením. Soud zřejmě zohlednil, že jde o staršího muže, který se pravděpodobně konce trestu nedožije. To však není krutost, ale důslednost. Právo musí být stejné pro všechny – i pro ty, kdo se rozhodnou na něj sáhnout.

Trest tak naplňuje všechny klíčové funkce, jak represivní, tak preventivní i morální. Vyjadřuje odhodlání chránit demokratické instituce před jakýmkoli pokusem o násilné řešení politických sporů. Slovenská justice tím vyslala jednoznačný signál: svoboda slova je nedotknutelná, ale končí tam, kde začíná násilí.

před 2 hodinami

Spojenci Ukrajiny se obávají setkání Putina s Trumpem. Na poslední chvíli podporují Kyjev

komentář Juraj Cintula Robert Fico Slovensko soudy atentát

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.

Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři

Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů. 

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 

raketový systém Patriot

Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po eskalaci vzdušné války s Ruskem naléhavě požaduje dodání dalších pětadvaceti amerických protiraketových systémů Patriot. Jeho výzva zazněla v momentě, kdy se ukázalo, že americký prezident Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy. Zelenskyj zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se nadcházejícího summitu Vladimira Putina a Trumpa v Maďarsku, pokud obdrží pozvánku.

Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.

