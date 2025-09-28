KOMENTÁŘ | Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?
Politické strany používají celou škálu prostředků, jak si získat přízeň voličů. V době před volbami se na nás ze všech stran valí vlny kampaní – na sociálních sítích, v televizi, rádiích i na plakátech v ulicích. Nabídka je pestrá a konkurence tvrdá. Mezi běžné nástroje patří sliby, emotivní videa nebo ostré debaty. Jeden z nejméně nápadných, ale mimořádně účinných způsobů, jak ovlivnit voliče, však často zůstává přehlížen: rozdávání drobných předmětů.
Ať už jde o propisky, balónky, trička, nebo notoricky známé koblihy, podstata tohoto gesta zůstává stejná – dar vyvolává dojem závazku. Psychologové tento jev označují jako „reciprocitu“ – hluboce zakořeněný sociální mechanismus, podle kterého se lidé cítí povinni oplatit laskavost. Když tedy volič dostane něco zdarma, byť bez jakéhokoliv formálního závazku, vzniká jemný psychologický tlak. Strana, která mu „něco dala“, si tím nevědomky vytváří výhodu: volič může podvědomě cítit, že by jí měl svou podporu vrátit – třeba právě ve volební místnosti.
Tento princip není nový. Využívají ho nejen politické kampaně, ale i marketing či náboženské sekty. Rozdávání dárků totiž obchází racionální uvažování a cílí přímo na lidskou psychiku. Z morálního hlediska zůstává otázkou, nakolik je tento přístup etický, zejména pokud oslovuje méně informované nebo sociálně znevýhodněné voliče. Faktem ale je, že jako nástroj kampaně funguje. A právě proto se s ním setkáváme stále znovu.
Zřejmě každý si vybaví legendární koblihy, které hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem rozdávalo během volebních kampaní. Tento krok se rychle stal symbolem přímého, až domáckého stylu politického marketingu. Kobliha nebyla jen sladkostí – stala se politickým signálem, kulturním memem a zároveň ukázkou, jak jednoduše lze navodit dojem vstřícnosti a blízkosti k lidem.
S postupem času ANO svou taktiku dál rozvíjelo. Na předvolebních stáncích se objevily praktické pomůcky pro seniory, jako například pořadačky na léky, ale také propagandisticky laděné publikace, jako kniha Sdílejte, než to zakážou.
Tyto předměty neslouží pouze jako nosiče loga či marketingového sdělení. Jsou to fyzické připomínky přítomnosti strany v každodenním životě voliče – něco, co může mít na stole, v kabelce nebo knihovně. A každý pohled na ten dar může nenápadně posilovat loajalitu, pocit sounáležitosti nebo alespoň zvnitřněné přesvědčení, že „oni pro mě něco udělali“.
Tento typ kampaně je zároveň mimořádně efektivní v oslovení voličů, kteří nejsou pevně ideologicky zakotveni. Tam, kde selhává obsahová debata nebo mediální komunikace, nastupuje jednoduché gesto. A právě tím se rozdávání věcí stává jedním z nejúčinnějších, přesto často podceňovaných nástrojů moderní volební taktiky.
Podobnou cestou se vydala i koalice Spolu, byť s jiným estetickým a kulturním naladěním. Na předvolebních akcích rozdávají její kandidáti například propisky, sluneční brýle nebo klobouky s logem. Nejde tedy o potraviny či pomůcky, ale o drobnosti evokující letní pohodu, praktičnost a modernost. I zde však platí tentýž princip: každá maličkost představuje symbolický dar, kterým si politická strana nenápadně buduje vztah s potenciálním voličem.
V horkých letních měsících, kdy probíhají mnohé mítinky pod širým nebem, se rozšířilo také rozdávání chlazených nápojů – jak nealkoholických, tak v některých případech i alkoholických. Nechyběl ani popcorn nebo jiné drobné občerstvení. Tyto prvky dodávají akci dojem společenské události, nikoli formální politické prezentace. Vytvářejí atmosféru příjemného setkání, které má podpořit vnímání kandidátů jako „normálních lidí“ – přístupných, lidských a vstřícných.
Tento přístup odpovídá stylu koalice, která se snaží působit jako kultivovaná, středopravicová alternativa s důrazem na profesionalitu a slušnost. Přesto však zůstává marketingovým nástrojem – esteticky jiným, ale funkčně shodným s rozdáváním koblih nebo knih. I zde je v pozadí ono jednoduché pravidlo: kdo něco dostane, ten si to zapamatuje. A možná si při pohledu na klobouk nebo sluneční brýle vzpomene, koho „potkal“ a koho podpořit.
Veřejná diskuse o podobě volebních kampaní se často soustředí na obsah – na sliby, programy, nebo mediální výstupy politiků. Jenže právě ty nejjednodušší, nenápadné formy komunikace mohou mít ve výsledku větší dopad než složitě formulované argumenty. Politický dar, ať už jde o koblihu nebo klobouk, neoslovuje rozum, ale instinkt. A v časech, kdy je pozornost voličů roztříštěná a jejich důvěra omezená, se právě tento přímý, fyzický kontakt může ukázat jako klíčový.
Zůstává proto otázkou, nakolik jsou takové techniky přijatelné z hlediska demokratické kultury. Nejde přitom o porušení zákona, ale o hranici mezi legitimní kampaní a manipulací. Pokud se politický vztah začne budovat ne na důvěře a obsahu, ale na cukrovinkách a reklamních předmětech, ztrácí volby část svého smyslu. A i když se to může zdát jako drobnost, právě v drobnostech se často rozhoduje o velkých věcech.
