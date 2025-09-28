KOMENTÁŘ | Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Jakub Jurek

Jakub Jurek

28. září 2025 14:40

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)
ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025) Foto: Michael Cabal / INCORP images

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?

Politické strany používají celou škálu prostředků, jak si získat přízeň voličů. V době před volbami se na nás ze všech stran valí vlny kampaní – na sociálních sítích, v televizi, rádiích i na plakátech v ulicích. Nabídka je pestrá a konkurence tvrdá. Mezi běžné nástroje patří sliby, emotivní videa nebo ostré debaty. Jeden z nejméně nápadných, ale mimořádně účinných způsobů, jak ovlivnit voliče, však často zůstává přehlížen: rozdávání drobných předmětů.

Ať už jde o propisky, balónky, trička, nebo notoricky známé koblihy, podstata tohoto gesta zůstává stejná – dar vyvolává dojem závazku. Psychologové tento jev označují jako „reciprocitu“ – hluboce zakořeněný sociální mechanismus, podle kterého se lidé cítí povinni oplatit laskavost. Když tedy volič dostane něco zdarma, byť bez jakéhokoliv formálního závazku, vzniká jemný psychologický tlak. Strana, která mu „něco dala“, si tím nevědomky vytváří výhodu: volič může podvědomě cítit, že by jí měl svou podporu vrátit – třeba právě ve volební místnosti.

Tento princip není nový. Využívají ho nejen politické kampaně, ale i marketing či náboženské sekty. Rozdávání dárků totiž obchází racionální uvažování a cílí přímo na lidskou psychiku. Z morálního hlediska zůstává otázkou, nakolik je tento přístup etický, zejména pokud oslovuje méně informované nebo sociálně znevýhodněné voliče. Faktem ale je, že jako nástroj kampaně funguje. A právě proto se s ním setkáváme stále znovu.

Zřejmě každý si vybaví legendární koblihy, které hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem rozdávalo během volebních kampaní. Tento krok se rychle stal symbolem přímého, až domáckého stylu politického marketingu. Kobliha nebyla jen sladkostí – stala se politickým signálem, kulturním memem a zároveň ukázkou, jak jednoduše lze navodit dojem vstřícnosti a blízkosti k lidem.

S postupem času ANO svou taktiku dál rozvíjelo. Na předvolebních stáncích se objevily praktické pomůcky pro seniory, jako například pořadačky na léky, ale také propagandisticky laděné publikace, jako kniha Sdílejte, než to zakážou.

Tyto předměty neslouží pouze jako nosiče loga či marketingového sdělení. Jsou to fyzické připomínky přítomnosti strany v každodenním životě voliče – něco, co může mít na stole, v kabelce nebo knihovně. A každý pohled na ten dar může nenápadně posilovat loajalitu, pocit sounáležitosti nebo alespoň zvnitřněné přesvědčení, že „oni pro mě něco udělali“.

Tento typ kampaně je zároveň mimořádně efektivní v oslovení voličů, kteří nejsou pevně ideologicky zakotveni. Tam, kde selhává obsahová debata nebo mediální komunikace, nastupuje jednoduché gesto. A právě tím se rozdávání věcí stává jedním z nejúčinnějších, přesto často podceňovaných nástrojů moderní volební taktiky.

Podobnou cestou se vydala i koalice Spolu, byť s jiným estetickým a kulturním naladěním. Na předvolebních akcích rozdávají její kandidáti například propisky, sluneční brýle nebo klobouky s logem. Nejde tedy o potraviny či pomůcky, ale o drobnosti evokující letní pohodu, praktičnost a modernost. I zde však platí tentýž princip: každá maličkost představuje symbolický dar, kterým si politická strana nenápadně buduje vztah s potenciálním voličem.

V horkých letních měsících, kdy probíhají mnohé mítinky pod širým nebem, se rozšířilo také rozdávání chlazených nápojů – jak nealkoholických, tak v některých případech i alkoholických. Nechyběl ani popcorn nebo jiné drobné občerstvení. Tyto prvky dodávají akci dojem společenské události, nikoli formální politické prezentace. Vytvářejí atmosféru příjemného setkání, které má podpořit vnímání kandidátů jako „normálních lidí“ – přístupných, lidských a vstřícných.

Tento přístup odpovídá stylu koalice, která se snaží působit jako kultivovaná, středopravicová alternativa s důrazem na profesionalitu a slušnost. Přesto však zůstává marketingovým nástrojem – esteticky jiným, ale funkčně shodným s rozdáváním koblih nebo knih. I zde je v pozadí ono jednoduché pravidlo: kdo něco dostane, ten si to zapamatuje. A možná si při pohledu na klobouk nebo sluneční brýle vzpomene, koho „potkal“ a koho podpořit.

Veřejná diskuse o podobě volebních kampaní se často soustředí na obsah – na sliby, programy, nebo mediální výstupy politiků. Jenže právě ty nejjednodušší, nenápadné formy komunikace mohou mít ve výsledku větší dopad než složitě formulované argumenty. Politický dar, ať už jde o koblihu nebo klobouk, neoslovuje rozum, ale instinkt. A v časech, kdy je pozornost voličů roztříštěná a jejich důvěra omezená, se právě tento přímý, fyzický kontakt může ukázat jako klíčový.

Zůstává proto otázkou, nakolik jsou takové techniky přijatelné z hlediska demokratické kultury. Nejde přitom o porušení zákona, ale o hranici mezi legitimní kampaní a manipulací. Pokud se politický vztah začne budovat ne na důvěře a obsahu, ale na cukrovinkách a reklamních předmětech, ztrácí volby část svého smyslu. A i když se to může zdát jako drobnost, právě v drobnostech se často rozhoduje o velkých věcech.

včera

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Související

Ústavní soud, ilustrační fotografie. Komentář

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.
Tomio Okamura Komentář

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

Více souvisejících

komentář politika Volby Poslanecká sněmovna Hnutí ANO

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Jana Černochová

Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).

před 55 minutami

před 1 hodinou

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?

před 2 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Peníze, ilustrační fotografie.

Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody

Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 9 hodinami

včera

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

včera

včera

včera

včera

včera

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

včera

Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy