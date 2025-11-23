KOMENTÁŘ | Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Jakub Jurek

Jakub Jurek

23. listopadu 2025 14:00

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, čím proti čemu sami Rusové bojovali.

Od prvního dne ruské agrese bylo každému, kdo si zachoval elementární schopnost kritického úsudku, jasné, že Moskva nevede na Ukrajině žádnou „humanitární misi“. Právě naopak, Kreml se vědomě rozhodl uvrhnout svého souseda do co nejhlubší katastrofy. Rétorika Vladimira Putina o údajných cílech „denacifikace“ a „demilitarizace“ se postupně rozpadla pod tíhou vlastních rozporů.

Dnes už i nejvyšší představitelé Ruska bez okolků používají slovo „válka“ a fakticky potvrzují to, co svět ví od samého začátku, tedy že se dopustili nevyprovokovaného útoku na suverénní stát. Z hlediska mezinárodního práva je taková akce jednoznačným zločinem proti mezinárodnímu řádu a žádné propagandistické manévry na tom nic nezmění.

Máme za sebou téměř čtyři roky nepřetržitých bojů. Flexibilní linie dotyku, která se na začátku měnila z týdne na týden, se postupně proměnila ve statické, kruté zákopové válčiště. Ruské ozbrojené síly po tak dlouhé době vykazují jen nepatrné územní postupy, občas kosmeticky zvýrazněné dobytím měst, jako byl Bachmut či, jak se zdá, brzy možná i celý Pokrovsk.

A právě v této fázi se naplno ukazuje brutalita metod, které ruské jednotky na okupovaných územích používají. Je zdokumentováno, že neváhají vystavovat civilní rodiny riziku, využívají je jako živé štíty a proměňují města v obrovské masové hroby. Kreml předvádí paradox dějin, protože ruské síly se dopouštějí činů, které se až příliš podobají těm, proti nimž Sověti bojovali během tzv. Velké vlastenecké války. Cynismus tohoto vývoje je natolik do očí bijící, že jej nelze přehlížet, a to ani v samotném Rusku, kde se propaganda snaží zastřít realitu, jež se nehodí do oficiálních příběhů.

Je neoddiskutovatelným faktem, že Rusko už čtvrtým rokem vede útočnou a naprosto dobrovolnou válku proti výrazně slabšímu sousedovi. A přesto právě tento „slabší soused“ dokázal ruskou armádu zasáhnout způsobem, který si Kreml na začátku nedokázal ani připustit.

Bezpečí už navíc neplatí ani na vlastním ruském území. Útoky bezpilotních letounů a raket na strategické cíle v hloubi Ruska jsou stále častější a ruské vedení je nedokáže účinně eliminovat. I to je ironický, avšak nevyhnutelný důsledek agrese, kterou Moskva rozpoutala s představou rychlého vítězství. Dnes platí pravý opak. Válka se vrátila tam, odkud byla vyslána, a ukazuje ruské společnosti, jak vysokou cenu má politická zaslepenost jejich vládce.

Nejtragičtější na této válce je, že její důsledky nejsou žádnou historií, kterou bychom složitě vyhrabávali ze starých článků. Cena ruské agrese je psána čerstvou krví – každý den, každou hodinu. 

Tento týden to znovu připomněl brutální raketový a dronový útok na obytné domy v Ternopilu. Na západě země, daleko od frontové linie, se během okamžiku změnily rodinné byty v trosky. Zahynulo nejméně dvacet pět lidí, mezi nimi tři děti. Dalších sedmdesát tři zraněných, včetně patnácti dětí, je bolestivým důkazem, že ruské útoky nesměřují na žádné „vojenské cíle“, ale na samotnou podstatu civilního života. Jde o jeden z nejkrvavějších úderů na západní Ukrajinu od začátku invaze, a zároveň další připomínku cynismu, s jakým Moskva vede tuto válku.

A přitom to nebyl jediný masivní úder v ten samý den. O několik hodin dříve Rusko zasypalo celou Ukrajinu koordinovaným útokem, během něhož na její území zamířilo až 470 dronů a 48 raket. Takový rozsah je nepřehlédnutelným vzkazem, že Kreml neusiluje o žádné kompromisy, pouze o eskalaci. Tento konkrétní útok za sebou nechal nejméně devět mrtvých. Jen v několika městských obvodech Charkova utrpělo zranění třicet lidí. Fronta tak znovu překročila své geografické vymezení a zasáhla civilisty, kteří s boji nemají nic společného, tedy kromě toho, že se narodili na nesprávné straně ruských ambicí.

Je to děsivě jednoduché. Realitu ruské agrese nelze přelakovat propagandou ani utopit v manipulativních heslech. Moskva může donekonečna opakovat naučené fráze, může překrucovat význam slov a vytvářet si vlastní paralelní svět, ale fakta zůstávají neúprosná. A právě ta mluví jasněji než jakýkoli pokus o manipulaci. Stačí se podívat na mapu, na záběry zničených měst, na jména obětí vytesaná do dočasných památníků na improvizovaných pietních místech.

Ruské vedení se může tvářit, že vše probíhá „podle plánu“, ale pokud takový plán existoval, pak je sám o sobě obžalobou. Každý další raketový útok na obytný dům, každý zmrzačený civilista, každé dítě vytažené zpod trosek je svědectvím o tom, že tato válka je vedena s naprostou bezohledností – a často i s metodami, které jsou v rozporu s elementární lidskostí. Kreml se tak hlásí k odpovědnosti za dlouhou řadu zločinů, které se odehrávají přímo před očima světa a které už nelze zamést pod koberec ani za cenu brutální cenzury vlastního obyvatelstva.

Žádný eufemismus neodstraní skutečnost, že jde o útočnou válku. Žádná oficiální prohlášení nezakryjí skutečnost, že tisíce rodin přicházejí o své domovy a blízké kvůli rozhodnutí několika mužů v Kremlu. A především, žádná propaganda nedokáže potlačit fakt, že Ukrajina se navzdory obrovskému tlaku nepodvolila a klade odpor, který Moskva zjevně nečekala a dodnes neumí efektivně zlomit.

Realita je tedy dokonale průhledná. A čím déle válka trvá, tím hlasitěji se ozývá. Kreml může manipulovat s pojmy, ale nemůže manipulovat s mrtvými. Může blokovat a zaplavovat sociální sítě boty, ale nedokáže zadržet obrovské množství důkazů dokumentujících rozsah jeho agrese. Může si vytvářet vlastní svět, ale ten skutečný svět od něj čím dál jednoznačněji požaduje odpovědnost.

komentář Rusko Vladimír Putin Ruská armáda válka na Ukrajině Ukrajina

před 45 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

před 3 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Viktor Orbán

Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.

včera

Přípravy na COP30

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

včera

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

včera

včera

Summit G20

Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA

Jihoafrická republika, jako první africká země hostící summit G20, doufala, že využije své předsednictví k prosazení klíčových témat rozvojových zemí, jako je zlevnění půjček pro tyto státy. Rozvojové země totiž platí dvakrát až čtyřikrát vyšší úroky z dluhů než vyspělé ekonomiky. Mezi další cíle víkendového summitu patří zajištění financování boje proti změně klimatu a zvýšení účasti afrických zemí v mezinárodních fórech.

včera

včera

Jair Bolsonaro

Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl v sobotu zadržen ve své rezidenci v hlavním městě Brazílie, a to jen několik dní předtím, než měl nastoupit výkon trestu za vedení pokusu o převrat. Informaci potvrdil server CNN. Federální policie ve svém prohlášení uvedla, že vykonala příkaz k preventivnímu zatčení, o který sama požádala a který byl schválen Nejvyšším soudem.

včera

Steve Witkoff

Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Nový mírový plán amerického vyslance Stevea Witkoffa, který představuje 28 bodů pro dosažení příměří na Ukrajině, vyvolal v Bruselu rozhořčení a hrozí, že zmaří snahy Evropské unie financovat ukrajinské válečné úsilí, píše Politico. Evropští diplomaté a úředníci se obávají, že tento plán, jenž počítá s využitím zmobilizovaných ruských státních aktiv k americkému zisku, zhatí jejich vlastní návrh na půjčku Kyjevu krytou těmito fondy.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.

včera

Obyvatelé Ukrajiny se před invazí ruské armády schovali do krytů

"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Obyvatelé starobylého ukrajinského města Černihiv, které je známé svými středověkými katedrálami, se potýkají s rozsáhlými výpadky elektrického proudu a chladem v důsledku ruských útoků. Valentina Ivanivna ukázala novou čelovku, dárek od vnuka, kterou používá většinu večerů při domácích pracích, jako je vaření večeře nebo mytí nádobí. Vysvětlila, že bez elektřiny není možné nic plánovat, dokonce ani pozvat lidi na čaj, protože nefunguje rychlovarná konvice, což je stresující a vyčerpávající.

včera

Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán

Spojenci Ukrajiny se chystají na summitu G20 v Jihoafrické republice usilovat o posílení mírového plánu navrženého Spojenými státy. Britský premiér Sir Keir Starmer prohlásil, že se lídři pokusí stávající návrh "posílit" pro další fázi vyjednávání. Schůzka G20 začíná den po varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho země čelí jednomu z nejtěžších okamžiků ve své historii kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily se jeví jako vstřícné k Moskvě. 

