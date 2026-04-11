Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal

Na pražském Výstavišti se dnes odehrál slavnostní večer, během kterého byly předány prestižní hudební ceny Anděl. Celý ceremoniál mohli diváci sledovat v přímém přenosu České televize. O vítězích v celkem patnácti kategoriích rozhodovali svými hlasy odborníci sdružení v České hudební akademii.
Večer zahájil moderátor Libor Bouček, který ve svém úvodním slovu zdůraznil spojující sílu hudby v dnešní rozdělené společnosti. Jako první hudební host se na pódiu představila zpěvačka Annet X. Právě Bouček provázel diváky i přítomné hosty celým programem, který přinesl mnoho emocí i překvapivých momentů.
Naprostým vítězem ročníku se stal Michal Prokop se svou skupinou Framus Five. Jejich kritikou oceňované album Ostraka získalo hlavní cenu v kategorii Album roku. Prokop si odnesl také sošku pro nejlepšího sólového interpreta, přičemž ve své řeči s nadsázkou označil sám sebe za stařešinu české hudební scény.
Zpěvák vyjádřil vděčnost za to, že mu osud i v téměř osmdesáti letech stále umožňuje umělecky soupeřit s mladšími kolegy. Album Ostraka je považováno za jeden z nejúspěšnějších počinů v jeho bohaté diskografii. Michal Prokop se tak stal ústřední postavou letošního předávání cen.
Cenu pro nejlepší sólovou interpretku si velmi energicky převzala Klára Vytisková za svou desku +Ega. Ve svém emotivním projevu poděkovala manželovi Romanu Víchovi i celému tvůrčímu týmu, se kterým spolupracovala na videoklipech ke všem písním. Kolegům z branže také vzkázala, aby při skládání nezapomínali na hluboké emoce.
V kategorii Společný projekt uspěli rappeři James Cole a Idea s albem Done. Jejich spolupráce byla překvapivá vzhledem k tomu, že se oba umělci patnáct let vzájemně nenáviděli a pomlouvali. Nakonec však zjistili, že svobodná tvorba bez předsudků může vést k výjimečnému výsledku. James Cole označil nahrávku za svou osobní vzpouru proti světu.
Dvojice James Cole a Idea se na pódium vrátila ještě jednou, když jejich deska Done zvítězila také v kategorii Rap. Během děkovné řeči si rappeři neodpustili ostřejší poznámku na adresu Oty Klempíře. James Cole přiznal, že si proslov nepřipravil, ale získané ocenění pro něj má obrovský význam.
Skladbou roku se stala píseň Navždycky blázen, za kterou stojí Victor Kal., Rohony a trio Gufrau. Autoři poděkovali svým fanouškům za to, že jim dávají prostor svobodně mluvit o věcech, které považují za důležité. Nezapomněli ani na poděkování svým rodinám a lidem, kteří na projektu pracovali v zákulisí.
V kategorii Objev roku triumfovala mladá česko-americká písničkářka Marie April s debutem Tangerines. Přiznala se k častým pochybnostem o vlastní tvorbě a cenu vnímá jako důležitý symbol důvěry od Akademie. Album vznikalo v období jejího dospívání a bylo ovlivněno životními osudy jejích dvou sester.
Mezi žánrovými cenami bodoval Jan Běták, který s albem Jazykem květin ovládl kategorii folk. Ve svém projevu kritizoval současné směřování reprezentace kultury a vyjádřil naději na budoucí změnu. V oblasti jazzu zvítězil Tomáš Liška se skupinou Invisible World a jejich projektem Holy Grail, zatímco rockovou kategorii ovládla kapela Lvmen s deskou Amen.
Kategorii alternativy a elektroniky ovládla skupina Ida The Young s projektem Tell Me When You Pass the Sun. Hudebníci při přebírání ceny odsoudili izraelsko-palestinský konflikt a vyzvali organizátory k přehodnocení sponzorských partnerství. Nejlepším videoklipem se stal snímek ke skladbě Shake you off od Jáchyma Kováře, vystupujícího jako Yasha 96.
Slovenským albem roku se stala nahrávka Slovenská strela od Richarda Müllera a skupiny Banket. Aktuální členové Banketu Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay při té příležitosti upozornili na situaci na Slovensku, kde se podobné ceny v televizi již vysílat nesmějí. V kategorii klasické hudby pak uspěl Alinde Quintet s nahrávkou Inscape.
Do Síně slávy byla uvedena zpěvačka Lenka Filipová, kterou představila její dcera Lenny. Oceněná umělkyně se ceremoniálu nemohla zúčastnit osobně, ale zaslala natočený vzkaz. V něm vyjádřila vděčnost všem svým textařům, hudebním kolegům a spolupracovníkům, kteří ji doprovázeli během její dlouholeté kariéry.
Ceny Anděl budou rozdány příští týden. Pořadatelé odhalili jména vystupujících
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované
před 57 minutami
Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě
před 2 hodinami
Trump plánuje udělit milost každému, kdo se přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop
před 3 hodinami
CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo
před 4 hodinami
Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD
před 4 hodinami
Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny
před 6 hodinami
Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje
před 6 hodinami
V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA
před 7 hodinami
Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku
před 8 hodinami
Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident
před 10 hodinami
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
před 11 hodinami
Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028
před 12 hodinami
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
před 13 hodinami
Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi
před 15 hodinami
Počasí bude o víkendu stabilní. Oproti pátku se změní k lepšímu
včera
Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty
včera
Praha prozradila, jak Dvorecký most změní hromadnou dopravu
včera
Důchody ovlivní i další svátky. V květnu budou dva výplatní termíny jiné
včera
Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko
včera
Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval
Dlouhotrvající slovní válka mezi současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a slavným hercem Georgem Clooneym se opět rozhořela. Clooney zkritizoval politika za jeho výhrůžky Íránu v uplynulých dnech. Bílý dům následně prudce reagoval.
Zdroj: Lucie Podzimková