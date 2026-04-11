Ceny Anděl 2025 předány. Uspěli Michal Prokop, James Cole i Gufrau a Victor Kal

Libor Novák

11. dubna 2026 21:53

Gufrau, Victor Kal. Foto: Ceny Anděl

Na pražském Výstavišti se dnes odehrál slavnostní večer, během kterého byly předány prestižní hudební ceny Anděl. Celý ceremoniál mohli diváci sledovat v přímém přenosu České televize. O vítězích v celkem patnácti kategoriích rozhodovali svými hlasy odborníci sdružení v České hudební akademii.

Večer zahájil moderátor Libor Bouček, který ve svém úvodním slovu zdůraznil spojující sílu hudby v dnešní rozdělené společnosti. Jako první hudební host se na pódiu představila zpěvačka Annet X. Právě Bouček provázel diváky i přítomné hosty celým programem, který přinesl mnoho emocí i překvapivých momentů.

Naprostým vítězem ročníku se stal Michal Prokop se svou skupinou Framus Five. Jejich kritikou oceňované album Ostraka získalo hlavní cenu v kategorii Album roku. Prokop si odnesl také sošku pro nejlepšího sólového interpreta, přičemž ve své řeči s nadsázkou označil sám sebe za stařešinu české hudební scény.

Zpěvák vyjádřil vděčnost za to, že mu osud i v téměř osmdesáti letech stále umožňuje umělecky soupeřit s mladšími kolegy. Album Ostraka je považováno za jeden z nejúspěšnějších počinů v jeho bohaté diskografii. Michal Prokop se tak stal ústřední postavou letošního předávání cen.

Cenu pro nejlepší sólovou interpretku si velmi energicky převzala Klára Vytisková za svou desku +Ega. Ve svém emotivním projevu poděkovala manželovi Romanu Víchovi i celému tvůrčímu týmu, se kterým spolupracovala na videoklipech ke všem písním. Kolegům z branže také vzkázala, aby při skládání nezapomínali na hluboké emoce.

V kategorii Společný projekt uspěli rappeři James Cole a Idea s albem Done. Jejich spolupráce byla překvapivá vzhledem k tomu, že se oba umělci patnáct let vzájemně nenáviděli a pomlouvali. Nakonec však zjistili, že svobodná tvorba bez předsudků může vést k výjimečnému výsledku. James Cole označil nahrávku za svou osobní vzpouru proti světu.

Dvojice James Cole a Idea se na pódium vrátila ještě jednou, když jejich deska Done zvítězila také v kategorii Rap. Během děkovné řeči si rappeři neodpustili ostřejší poznámku na adresu Oty Klempíře. James Cole přiznal, že si proslov nepřipravil, ale získané ocenění pro něj má obrovský význam.

Skladbou roku se stala píseň Navždycky blázen, za kterou stojí Victor Kal., Rohony a trio Gufrau. Autoři poděkovali svým fanouškům za to, že jim dávají prostor svobodně mluvit o věcech, které považují za důležité. Nezapomněli ani na poděkování svým rodinám a lidem, kteří na projektu pracovali v zákulisí.

V kategorii Objev roku triumfovala mladá česko-americká písničkářka Marie April s debutem Tangerines. Přiznala se k častým pochybnostem o vlastní tvorbě a cenu vnímá jako důležitý symbol důvěry od Akademie. Album vznikalo v období jejího dospívání a bylo ovlivněno životními osudy jejích dvou sester.

Mezi žánrovými cenami bodoval Jan Běták, který s albem Jazykem květin ovládl kategorii folk. Ve svém projevu kritizoval současné směřování reprezentace kultury a vyjádřil naději na budoucí změnu. V oblasti jazzu zvítězil Tomáš Liška se skupinou Invisible World a jejich projektem Holy Grail, zatímco rockovou kategorii ovládla kapela Lvmen s deskou Amen.

Kategorii alternativy a elektroniky ovládla skupina Ida The Young s projektem Tell Me When You Pass the Sun. Hudebníci při přebírání ceny odsoudili izraelsko-palestinský konflikt a vyzvali organizátory k přehodnocení sponzorských partnerství. Nejlepším videoklipem se stal snímek ke skladbě Shake you off od Jáchyma Kováře, vystupujícího jako Yasha 96.

Slovenským albem roku se stala nahrávka Slovenská strela od Richarda Müllera a skupiny Banket. Aktuální členové Banketu Remigius Klačanský a Dominik Kopcsay při té příležitosti upozornili na situaci na Slovensku, kde se podobné ceny v televizi již vysílat nesmějí. V kategorii klasické hudby pak uspěl Alinde Quintet s nahrávkou Inscape.

Do Síně slávy byla uvedena zpěvačka Lenka Filipová, kterou představila její dcera Lenny. Oceněná umělkyně se ceremoniálu nemohla zúčastnit osobně, ale zaslala natočený vzkaz. V něm vyjádřila vděčnost všem svým textařům, hudebním kolegům a spolupracovníkům, kteří ji doprovázeli během její dlouholeté kariéry.

3. dubna 2026 21:03

Ceny Anděl budou rozdány příští týden. Pořadatelé odhalili jména vystupujících

S blížícím se datem konání 35. ročníku Cen Anděl Coca-Cola odhalují pořadatelé kompletní složení letošních vystupujících. Na pódiu pražského Výstaviště se 11. dubna představí nominovaní napříč žánry i věkovými kategoriemi – od Michala Prokopa a Framus Five, přes Lenny s Unique Quartetem, po Annet X nebo trio GUFRAU s Victorem Kalem a Rohonym. Večerem v hlavním vysílacím čase na ČT1 provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.
Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

Bílý dům oficiálně odhalil plány Trumpova největšího oblouku na světě

Bílý dům oficiálně odhalil ambiciózní plány na výstavbu monumentálního vítězného oblouku, který má vyrůst přímo v hlavním městě Spojených států. Projekt, pro nějž se vžil název „Arc de Trump“, představil sám prezident Donald Trump. Ten neskrývá nadšení a na sociálních sítích uvedl, že půjde o největší a nejkrásnější triumfální oblouk na celém světě, který bude sloužit Američanům po mnoho nadcházejících desetiletí.

Trump plánuje udělit milost každému, kdo se přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop

Americký prezident Donald Trump údajně plánuje na konci svého druhého funkčního období rozsáhlou vlnu milostí pro své nejbližší spolupracovníky a poradce. Podle informací deníku Wall Street Journal, který se odvolává na anonymní zdroje, se Trump v neformálních rozhovorech nechal slyšet, že udělí milost každému, kdo se během jeho působení v úřadu „přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop“ (zhruba 60 metrů).

CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo

Zatímco tradiční destinace jako Francie, Itálie nebo Španělsko stále lákají tisíce emigrantů, v posledních letech se objevuje nový trend: Američané stále častěji obracejí svou pozornost k zemím střední a východní Evropy. Podle aktuálních dat a průzkumů veřejného mínění webu CNN touží po odchodu z USA rekordní množství lidí, přičemž země jako Polsko, Rumunsko, Albánie nebo Česká republika nabízejí to, co ve své domovině postrádají – bezpečí, nižší náklady na život a výrazně pomalejší životní tempo.

Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD

Automobilka Tesla dosáhla významného milníku na evropském trhu. Nizozemský úřad pro schvalování vozidel (RDW) jako první v Evropě oficiálně povolil provoz pokročilého softwaru Tesla Full Self-Driving (FSD) Supervised. Tato technologie umožňuje vozu automaticky zatáčet, brzdit i zrychlovat, a to nejen na dálnicích, ale nově i v městském provozu.

Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny

Vyjednávání o ukončení války v Íránu naráží na nečekaný technický problém, který může ohrozit křehké příměří. Podle zpráv deníku New York Times, který cituje americké představitele, není Írán schopen najít a odstranit námořní miny, které sám rozmístil v Hormuzském průlivu. Tato neschopnost vyčistit klíčovou vodní cestu brání obnovení plynulé dopravy v místě, kudy proudí pětina světové produkce ropy.

Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje

Navzdory ostré rétorice Donalda Trumpa a narůstajícímu napětí mezi Washingtonem a Bruselem zůstává Severoatlantická aliance (NATO) i nadále pevnějším svazkem, než by se mohlo na první pohled zdát. Současná krize, vyvolaná americkým vojenským angažmá v Íránu a následným uzavřením Hormuzského průlivu, sice otřásá základy transatlantické důvěry, experti se však shodují, že k faktickému rozpadu spojenectví je ještě daleko.

V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA

V pákistánském Islámábádu se právě píší dějiny moderní diplomacie. Zdroje z britské BBC potvrdily, že v přísně střežené diplomatické „červené zóně“ byla zahájena očekávaná jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Ačkoliv jsou rozhovory zatím nepřímé a probíhají prostřednictvím pákistánských prostředníků, samotný fakt, že obě strany zasedly k jednacímu stolu, vzbuzuje ve světě opatrný optimismus.

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.

Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi“ s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.

Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Trumpův vzkaz Íránu přinutil slavného herce k reakci. Bílý dům se ozval

Dlouhotrvající slovní válka mezi současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a slavným hercem Georgem Clooneym se opět rozhořela. Clooney zkritizoval politika za jeho výhrůžky Íránu v uplynulých dnech. Bílý dům následně prudce reagoval. 

