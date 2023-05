Česká skupina Vesna se v úterý pokusí uspět na Eurovizi. Šance má vysoké

Vesna bude reprezentovat Česko poté, co zvítězila v národním hlasování. Kapela vystoupí s písní My sister’s crown, v překladu Koruna mojí sestry. Podobně jako předchozí píseň skupiny Vesna nese i tato její nejnovější skladba podtón ženské tematiky. Tentokrát členky kapely reagují na aktuální dění ve společnosti, reflektují nesvobodu a vyzývají k vzájemnému porozumění a empatii.

"Je to píseň, která vytváří neviditelné pouto se všemi, co zažívají nějakou nesvobodu. Ať už se na ně valí trendy, se kterými vnitřně nesouzní, ať už se k nim někdo zachová neuctivě a pošlape jejich důstojnost, ať už je to kultura či režim, který diktuje, co člověk může a nemůže. Je to soucit se všemi, co zažívají určitý typ nesvobody a podpora pro to, aby se z něj mohli vymanit," uvedla k songu autorka textu a frontmanka kapely Patricie Fuxová.

Skupina Vesna má mezinárodní složení. Kromě Češek Patricie Fuxové (zpěv), Báry Juránkové (housle) a Markéty Mužátkové (bicí) je součástí i Slovenka Tereza Čepková (baskytara), Ruska Olesya Ochepovskaya (klávesy) a Bulharka Tanita Yankova (housle).

První semifinále soutěže, kterého se zúčastní 15 zemí včetně Česka, se odehraje 9. května, druhé s 16 účastníky o dva dny později. Finále se bude konat 13. května, vystoupí 26 zemí - z každého semifinále postoupí deset, které doplní Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Británie, které v něm mají zaručené místo automaticky, a loňský vítěz Ukrajina.

Velkou šanci na vítězství má letos podle BBC Francie, kterou zastoupí zpěvačka La Zarra s písní Évidemment. Pětadvacetiletá písničkářka by tak mohla být tím, kdo prolomí 45 let trvající sérii porážek země galského kohouta. Její největší soupeřkou patrně bude Švédka Loreen, která v písňovém klání zvítězila již v roce 2012. Letos vystoupí se skladbou Tattoo. Do finální trojky by se měla probojovat také 30letá španělská hudebnice Blanca Paloma a její song EAEA.

Mezi nejzajímavější interprety letošního klání BBC zařadila také rakouskou dvojici Teya & Salena, která podle serveru nazpívala nejlepší píseň o tom, "jaké to je, když vás posedne duch hororového spisovatele 19. století Edgara Allena Poea". "Ačkoli to zní hloupě, píseň je trefným komentářem k tomu, jak je pro písničkářky těžké, aby je někdo bral vážně," napsal Savage. Šanci má ale i český zástupce.

Soutěž obvykle pořádá země vítěze předchozího ročníku. Tím byla loni ukrajinská skupina Kalush Orchestra s písní Stefania, zástupci Británie skončili na druhém místě. Evropská vysílací unie (EBU), jejíž členské země Eurovizi pořádají, ale v létě uvedla, že z bezpečnostních důvodů se příští ročník uskuteční v Británii.

Zájem o pořádání hudební soutěže poté projevilo 20 měst, včetně Londýna nebo Manchesteru. Liverpool v losování zvítězil nad skotským Glasgow a stal se hostitelským městem.

Pořadatelství příštího ročníku se ujímá vítězná země, ale nejde nutně o neporušitelné pravidlo. V minulosti se ho země vzdaly například kvůli vysokým nákladům na soutěž. Existuje dokonce jedna země, kde se Eurovize nikdy konat nesmí, a tou je Austrálie.

Pokud by někdy její zástupci soutěž vyhráli, bude se soutěž v dalším roce konat jinde. Souvisí to s časovým posunem, který Austrálii dělí od ostatních zemí podílejících se na Eurovizi.

Soutěž Eurovize se koná každoročně už od roku 1956. Sledovanost finálového večera se odhaduje až na 200 milionů diváků, všechny tři přenosy včetně dvou semifinálových pak souhrnně sleduje až 600 milionů lidí.

Dodnes nejslavnějším vítězem zůstává švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila s hitem Waterloo. Píseň byla v roce 2005 vybrána jako vůbec nejlepší v celé historii soutěže. Mezi další slavné výherce soutěže patří například Céline Dion nebo Ruslana.

Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Do finále se dosud probojovali tři čeští interpreti: v roce 2016 Gabriela Gunčíková, v roce 2018 obsadil Mikolas Josef celkově šesté místo a v roce 2019 do finále postoupila kapela Lake Malawi, která nakonec skončila jedenáctá. V minulosti se soutěže zúčastnil i Karel Gott.