Netflix vydal dokument Harry & Meghan. Splnila se velká očekávání?

Finsko zvažuje, že bude případ od případu povolovat vývoz zbraní do Turecka. Řekl to dnes podle agentury Reuters během návštěvy Turecka finský ministr obrany Antti Kaikkonen. Helsinky chtějí, aby Turecko ratifikovalo vstup Finska a Švédska do NATO. Ankara Finsko vyzvala, aby před tím začalo povolovat vývoz zbraní do Turecka.