ROZHOVOR | Babišova priorita je jednobarevná vláda, slovenská cesta ale nevypadá reálně, říká Brunclík

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.
Prezident Pavel připustil existenci vlády ANO, SPD a Motoristů. Zajímalo by mě, jestli je podle vás možné, aby taková vláda byla životaschopná?
Jsou tam samozřejmě rizika. Zatím úplně nevíme, jak ta vláda bude fungovat, kdo v ní bude sedět a kdo ji třeba bude jen podporovat zvnějšku. Pokud to bude nějaká jedno nebo dvoukoalice, půjde o menšinovou vládu, které typicky mívají velký problém — je pro ně těžší si vyjednat podporu.
Druhý problém je, že Babiš to vlastně úplně nechce. Pro něj je prioritou mít jednobarevnou vládu a nechce tam ostatní. Zvlášť nechce SPD. Jenže kdyby tam byli jen Motoristé, tak by zase někdo řekl, že jsou slabší než SPD — tak proč by měli být ve vládě oni a ne SPD. Myslím, že to bude těžké.
Další faktor je, do jaké míry budou kluby za SPD a Motoristy jednotné a kompaktní. Pokud by nebyly, tak nebudou životaschopné, a to může ohrozit celou vládu. Jsou tam určité nášlapné miny — v SPD jsou představitelé několika stran a Tomio Okamura nemá úplnou kontrolu nad těmi lidmi, takže to může být potenciální riziko. Mám určité pochybnosti, ale neříkám, že by to nutně nemohlo fungovat.
Když se na to ale podívám trochu skepticky, vznikne koalice ANO a Motoristů, SPD odsunou bokem, vláda nemůže dostat důvěru. SPD už teď dává požadavky na to, co chce.
Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat.
Jednou z variant je, že vládu sestaví jen ANO a Motoristé, a SPD výměnou za to získá nějaké zajímavé posty ve Sněmovně. Tomio Okamura by mohl být předsedou, nebo by SPD mohlo obsadit některé posty ve státních podnicích, dozorčích radách a podobně.
Další možností je, že SPD do vlády nominuje jen odborníky a nestraníky, kteří mají k hnutí blízko, ale nejsou přímo jeho členy. Variant je pořád ještě dost. SPD nebo Motoristé mohou vládu podpořit, aniž by v ní sami zasedli.
Ještě uvidíme, kam se to bude vyvíjet. Zatím to vypadá, že požadavky jednotlivých stran jsou neslučitelné a jdou proti sobě.
Koalice Spolu prohrála a začíná se spekulovat o možném rozpadu. Myslíte, že by se skutečně rozpadnout mohla a každá strana by šla sama za sebe?
Největší debata probíhá asi v ODS, u TOP 09 ani Lidovců to tak výrazné není. ODS oslabila, ztratila asi devět křesel. Výsledek je pro Spolu sice porážka, ale ne vyložený výprask – ve volbách ztratili zhruba čtyři procenta. Takže bez debat prohráli, ale není to drtivá porážka.
Ukazuje se, že projekt Spolu má u voličů odezvu a důvěřují mu. Je to už zavedená značka a rozpad koalice by jednotlivé strany spíše poškodil. TOP 09 by mohla vypadnout ze Sněmovny i z relevance, s podobnými problémy se potýkají i Lidovci.
ODS se projektem Spolu posunula a tím vytvořila prostor pro Motoristy, kteří teď zaujímají pozice v agendě, kterou měla dříve pod kontrolou právě ODS. Spíš bych řekl, že pro většinu voličů i většinu stran má projekt stále smysl – ta debata ale samozřejmě probíhat bude, to je evidentní.
Existuje také jeden trochu šílený scénář, v němž se Babišovi nepodaří poskládat vládu a pověřen bude Petr Fiala. Šli by podle vás Motoristé do vládní koalice se současnými vládními stranami?
Myslím, že to úplně vyloučit nelze, ale je to opravdu velmi málo pravděpodobný scénář. Babiš si nebude chtít nechat ujít to vítězství – bylo by to jeho selhání, kdyby se nedomluvil a sestavením vlády by byl nakonec pověřen někdo z koalice Spolu.
Nevidím to ale jako pravděpodobné, protože Motoristé chtěli v kampani ukončit Fialovu vládu, to byl jejich jasný cíl. Měli to i na billboardech: „Odstavit Fialu, dohlédnout na Babiše.“
To by se muselo stát něco zásadního uvnitř ANO a Motoristů. Samozřejmě, kdyby to z nějakého důvodu selhalo, úplně bych to nevylučoval. Ale dal bych tomu opravdu jen velmi malé procento pravděpodobnosti.
Je Babiš ochoten ustoupit od některých silových ministerstev, která by dal Motoristům nebo SPD? Jde mi například o obranu, zahraničí, nebo třeba zemědělství a dopravu. Dal by jim takto důležitá ministerstva? ANO chce mít moc a tímto by ji ztratilo.
Taky si myslím, že o ně bude hodně bojovat a nebude to chtít pustit. Finance a zemědělství určitě nepustí. Žádnou z těch variant si nedokážu představit.
Těžko ale říct, protože se nebudou bavit jen o rozdělení křesel, ale i o agendě, kterou budou prosazovat. Kdyby některá ze stran ustoupila ze svých programových požadavků, mohla by výměnou za to získat zajímavá křesla.
Je to složitá rovnice a neodvažuji se nic takového tvrdit s jistotou. ANO se ale určitě cítí dost silné na to, aby klíčová ministerstva nepustilo a chtělo si je pohlídat. Spíš pustí školství nebo něco podobného. Nemyslím si ale, že to bude to, co jste zmiňoval. To jsou ale samozřejmě jen spekulace.
Když přemýšlím nad programovou shodou mezi ANO a SPD, tak vidím jen určité ekonomické věci, ale jinak je toho minimum.
Je tam shoda na určitém omezení podpory Ukrajiny, stejně tak na euroskeptickém postoji, i když SPD je v tom radikálnější. V evropské agendě ale zřejmě najdou nějakou společnou řeč – bude však záležet na tom, kdo za ně bude promlouvat. Je rozdíl, jestli to bude Radim Fiala, nebo Jindřich Rajchl.
Shodnou se i v sociální oblasti, která bude klíčová. Tomio Okamura je navíc politický podnikatel, Babiš je také byznysmen – oni se domluví, i když spolu nemusí mít nejlepší osobní vztah.
Takže Babiš by třeba podpořil myšlenku referenda o vystoupení z Evropské unie a NATO?
To si myslím, že ne, tak daleko by nešel. Ale určitě by bojovali proti emisním povolenkám a obecně proti Green Dealu. Byli by také mnohem vlažnější vůči Evropské unii a přibližovali by se spíše pozici Slovenska nebo Maďarska. Referenda ale nepřipustí.
Přiblížíme se nějak výrazněji slovenskému scénáři, kde se vlastně díváme na úpadek právního státu a značné části demokratických hodnot, které existují?
Myslím, že ne. Samozřejmě to ale hrozí – před tím varovala koalice Spolu, STAN i Piráti. Na druhou stranu bych ale neopomíjel roli prezidenta. Ten opakovaně říkal, že nebude jmenovat do vlády lidi, kteří by se vyjadřovali o likvidaci veřejnoprávních médií nebo dalších institucí, které tvoří podhoubí pro stabilní demokracii v zemi.
Na rozdíl od Slovenska to u nás zatím nevidíme. Peter Pellegrini třeba neměl problém s Robertem Ficem, zatímco Petr Pavel je v tomto směru silnější a nezávislejší. Obecně bych řekl, že česká demokracie je daleko robustnější – máme Senát, nezávislé soudy, policii a velmi aktivní občanskou společnost.
Takže ta „slovenská cesta“ není nemožná, ale byla by daleko složitější. Zatím to navíc nevypadá, že by Andrej Babiš chtěl jít touto cestou.
Když se ale mluví o České televizi nebo veřejnoprávních médiích – například o navázání jejich rozpočtu na státní rozpočet nebo o zrušení koncesionářských poplatků – tak to samozřejmě může vyvolávat velké obavy. Bezprostředně to ale podle mě nehrozí. Andrej Babiš si uvědomuje, že by to pro něj nakonec nebylo úplně výhodné.
Jak má vypadat nová koalice? Čechům se líbí ANO, SPD a Motoristé, ukazuje průzkum
Zrušení muniční iniciativy by poškodilo Česko i Ukrajinu, varuje prezident Pavel
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , hnutí ANO , Vláda ČR , rozhovor
