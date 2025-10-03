ROZHOVOR | Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Jakub Jurek

Jakub Jurek

3. října 2025 8:16

Ondřej Müller
Ondřej Müller Foto: Facebook Ondřej Müller

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

Krize bydlení se stala zásadním problémem – rostou nájmy i hypotéky, příjmy stagnují. Jak přesně chcete postupovat, aby problémy už nebyly jen popisovány, ale přímo řešeny? Je podle vás realistické stavět stovky tisíc nových bytů?

Krize bydlení se nevyřeší planými sliby o statisících bytů. Ty může slíbit každý populista. My musíme zrychlit stavební řízení, uvolnit nevyužívané pozemky měst a obcí, a motivovat soukromé investory, aby stavěli. Stát není developer, stát má odstraňovat překážky. Bez rychlejších povolovacích procesů a stabilního prostředí nepostavíme ani jeden byt navíc.

Statisticky inflace klesá, ale lidé to v peněženkách nevidí – ceny potravin i bydlení zůstávají vysoké. Co byste udělali jinak, aby se lidem skutečně ulevilo? Je ve hře i zvýšení daní?

Na inflaci pomůže vždy jen dieta. My ji zkrotili, snižujeme výdaje, zkrotili jsme deficit, inflace už je minimální. Co dál: Ne nebudeme zvyšovat daně. Musíme dál snižovat státní výdaje, podpořit konkurenci na trhu a bránit kartelovým dohodám v potravinářství. Když tu o drahých potravinách mluví jeden z největších zemědělců, výrobce hnojiv, producent mléka pekárenství, člověk s rekordními miliardovými, je to k pláči.  Levnější potraviny zajistí konkurence, ne nové daně.

Česko je součástí NATO, což znamená závazky i rizika. Jakou roli by podle vás měla naše země hrát – spíše aktivní, nebo zdrženlivou? A existuje situace, kdy byste řekli: "Tady nepomůžeme."?

Česko má být aktivním, spolehlivým spojencem. Slabý spojenec nikoho nezajímá, silný má respekt. Musíme plnit své závazky, i když to nebude levné. Je ale důležité si uvědomit, že případná neutralita by nás stála násobně více, a znamenala by okamžité zavedení povinného vojenského výcviku. V NATO jsme jeden tým, zde platí jeden za všechny a všichni za jednoho. Neumím si představit situaci, kdy bychom váhali, zda svému spojenci pomůžeme nebo ne. Příště se to může týkat nás.   

Diskutuje se, zda by NATO mělo přímo sestřelovat ruské drony či letadla. Vy byste takový krok podpořili, i kdyby hrozilo, že tím zatáhneme Česko do přímého střetu s Ruskem? Mělo by Česko vůbec šanci se ubránit v tomto střetu?

Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane „přes hubu“. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu. Sami bychom se Rusku ubránit nemohli – proto je naše bezpečnost stoprocentně závislá na NATO.

V EU se mluví o společné obraně i harmonizaci daní. Kde přesně stojíte vy? Chcete, aby Česko bylo spíš tahounem větší integrace, nebo naopak brzdou, která chrání vlastní kompetence? Myslíte si, že by se Evropská unie měla reformovat?

Bezpečnost by měla být více sdílená. Máme v Evropě mnoho zbraňových navigačních a jiných armádních systémů, ty spolu nejsou kompatibilní a v případě ohrožení to může být problém. Proto je nutná užší spolupráce armád EU, ve strategii, nákupech i výrobě. Nezapomeňme, že jsme zbrojařská velmoc, máme zde mnoho šikovných lidí. Daňová politika je naše suverénní kompetence. EU potřebuje reformu: méně byrokracie, více rozhodování v oblastech, kde to má smysl – energetika, obrana, trh. Česká republika nemá být brzdou, ale ani kývajícím přívěskem. 

Po volbách bude vládu těžké sestavit. S kým by TOP09 nikdy nespolupracovala – a proč? Pokud by si to situace vynutila, byli byste ochotni opustit Spolu a jít do vlády s Babišem? Myslím to hlavně tak, kdyby to bylo nutné skrze to, že by mohla vzniknout vláda ANO, nacionalistů a komunistů.

TOP 09 nikdy nepůjde do vlády s populisty a extremisty – tedy s SPD, komunisty ani hnutím ANO. To je o hodnotách. Pokud bychom se nechali vydírat Babišem, popřeli bychom sami sebe. 

Pokud by tedy hrozila vláda ANO, SPD a Stačilo – myslíte, že by demokratické strany obecně měly hledat kompromisy, třeba i s Andrejem Babišem? 

Ano, demokratické strany by měly hledat kompromis, aby zabránily vládě populistů a extremistů. Ale kompromis mezi demokraty, ne s Babišem. S ním žádný skutečný kompromis není možný, protože jeho jediným cílem je moc. Naší povinností je držet demokratický blok pohromadě.

včera

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Související

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.
Vojtěch Sokol Rozhovor

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

Více souvisejících

rozhovor volby do Poslanecké sněmovny 2025 Ondřej Müller

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 1 hodinou

včera

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

včera

včera

včera

E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

včera

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

včera

Prezident Trump

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

včera

Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

včera

Jiří Mašek

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr“ mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

včera

Kongres USA

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

včera

včera

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

včera

Letadla, ilustrační foto

Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu

Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.

včera

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy

Ostrava, dříve silně levicové, ale nyní upadající průmyslové centrum, se podle webu Politico stává hybnou silou pro populistického miliardáře a zemědělského magnáta Andreje Babiše. Ten se v průzkumech před nadcházejícími parlamentními volbami výrazně dere k vítězství, což by mohlo posunout střední Evropu dále od Bruselu a potenciálně do sféry vlivu Moskvy. 

včera

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily

Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa mají jedno společné – jejich návrhy se nesetkaly s podporou. To se ukázalo zcela jasně ještě předtím, než středeční summit lídrů Evropské unie v Kodani překročil plánovaný čas ukončení. Přestože prezidenti a premiéři trvali na tom, že je potřeba učinit něco proti ruské agresi, k výraznému konsenzu o konkrétních krocích nedošlo.

včera

Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění

Aktuální uzavření vlády USA, takzvaný "shutdown", se zatím odehrává v pomalém politickém tempu. Politický tlak sice postupně sílí, ale drama je teprve v úvodní fázi. Demokraté i Republikáni se navzájem obviňují, ale základní rovnice, která vedla ke krizi, zůstává neměnná: obě strany vnímaly větší politickou výhodu v tom, že vládu nechají uzavřít, než v tom, že ji udrží v provozu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy