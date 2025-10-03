ROZHOVOR | Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.
Krize bydlení se stala zásadním problémem – rostou nájmy i hypotéky, příjmy stagnují. Jak přesně chcete postupovat, aby problémy už nebyly jen popisovány, ale přímo řešeny? Je podle vás realistické stavět stovky tisíc nových bytů?
Krize bydlení se nevyřeší planými sliby o statisících bytů. Ty může slíbit každý populista. My musíme zrychlit stavební řízení, uvolnit nevyužívané pozemky měst a obcí, a motivovat soukromé investory, aby stavěli. Stát není developer, stát má odstraňovat překážky. Bez rychlejších povolovacích procesů a stabilního prostředí nepostavíme ani jeden byt navíc.
Statisticky inflace klesá, ale lidé to v peněženkách nevidí – ceny potravin i bydlení zůstávají vysoké. Co byste udělali jinak, aby se lidem skutečně ulevilo? Je ve hře i zvýšení daní?
Na inflaci pomůže vždy jen dieta. My ji zkrotili, snižujeme výdaje, zkrotili jsme deficit, inflace už je minimální. Co dál: Ne nebudeme zvyšovat daně. Musíme dál snižovat státní výdaje, podpořit konkurenci na trhu a bránit kartelovým dohodám v potravinářství. Když tu o drahých potravinách mluví jeden z největších zemědělců, výrobce hnojiv, producent mléka pekárenství, člověk s rekordními miliardovými, je to k pláči. Levnější potraviny zajistí konkurence, ne nové daně.
Česko je součástí NATO, což znamená závazky i rizika. Jakou roli by podle vás měla naše země hrát – spíše aktivní, nebo zdrženlivou? A existuje situace, kdy byste řekli: "Tady nepomůžeme."?
Česko má být aktivním, spolehlivým spojencem. Slabý spojenec nikoho nezajímá, silný má respekt. Musíme plnit své závazky, i když to nebude levné. Je ale důležité si uvědomit, že případná neutralita by nás stála násobně více, a znamenala by okamžité zavedení povinného vojenského výcviku. V NATO jsme jeden tým, zde platí jeden za všechny a všichni za jednoho. Neumím si představit situaci, kdy bychom váhali, zda svému spojenci pomůžeme nebo ne. Příště se to může týkat nás.
Diskutuje se, zda by NATO mělo přímo sestřelovat ruské drony či letadla. Vy byste takový krok podpořili, i kdyby hrozilo, že tím zatáhneme Česko do přímého střetu s Ruskem? Mělo by Česko vůbec šanci se ubránit v tomto střetu?
Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane „přes hubu“. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu. Sami bychom se Rusku ubránit nemohli – proto je naše bezpečnost stoprocentně závislá na NATO.
V EU se mluví o společné obraně i harmonizaci daní. Kde přesně stojíte vy? Chcete, aby Česko bylo spíš tahounem větší integrace, nebo naopak brzdou, která chrání vlastní kompetence? Myslíte si, že by se Evropská unie měla reformovat?
Bezpečnost by měla být více sdílená. Máme v Evropě mnoho zbraňových navigačních a jiných armádních systémů, ty spolu nejsou kompatibilní a v případě ohrožení to může být problém. Proto je nutná užší spolupráce armád EU, ve strategii, nákupech i výrobě. Nezapomeňme, že jsme zbrojařská velmoc, máme zde mnoho šikovných lidí. Daňová politika je naše suverénní kompetence. EU potřebuje reformu: méně byrokracie, více rozhodování v oblastech, kde to má smysl – energetika, obrana, trh. Česká republika nemá být brzdou, ale ani kývajícím přívěskem.
Po volbách bude vládu těžké sestavit. S kým by TOP09 nikdy nespolupracovala – a proč? Pokud by si to situace vynutila, byli byste ochotni opustit Spolu a jít do vlády s Babišem? Myslím to hlavně tak, kdyby to bylo nutné skrze to, že by mohla vzniknout vláda ANO, nacionalistů a komunistů.
TOP 09 nikdy nepůjde do vlády s populisty a extremisty – tedy s SPD, komunisty ani hnutím ANO. To je o hodnotách. Pokud bychom se nechali vydírat Babišem, popřeli bychom sami sebe.
Pokud by tedy hrozila vláda ANO, SPD a Stačilo – myslíte, že by demokratické strany obecně měly hledat kompromisy, třeba i s Andrejem Babišem?
Ano, demokratické strany by měly hledat kompromis, aby zabránily vládě populistů a extremistů. Ale kompromis mezi demokraty, ne s Babišem. S ním žádný skutečný kompromis není možný, protože jeho jediným cílem je moc. Naší povinností je držet demokratický blok pohromadě.
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace
Zdroj: Libor Novák