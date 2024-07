PŮVODNÍ ZPRÁVA | Třicet let Slovensku nestačilo. Politici si nezvykli, že média kontrolují a kritizují mocné

Rozhodnutí politického vedení Slovenska má podle mediální expertky Urbánikové vliv zejména na legitimitu a nezávislost médií veřejné služby. „Plán zrušit RTVS a obratem založit STVR, tedy organizaci s identickým posláním, pouze s mírně odlišným názvem, je výsledkem neskrývané snahy zbavit se stávajícího vedení RTVS a dosadit tam osoby, které budou současné vládě více vyhovovat,“ nastínila pro EuroZprávy.cz.

Znamená to tak, že „politici dávají jasně najevo, že vedení, které nebude dostatečně poslušné, bude odstraněno“. „Médium, které je takto podřízené vládě, pak ale nutně nelze vnímat jako nezávislé,“ zdůraznila expertka.

Legitimitu a nezávislost komerčních médií mají v rukou zejména jejich majitelé. „Pokud v zájmu zachování dobrých vztahů se státem, které mohou potřebovat například kvůli podnikání v jiných oblastech, přistoupí na oslabení kritické žurnalistiky, bude to pro publikum jasný signál, že plní v první řadě zájmy svých vlastníků a veřejný zájem jde stranou,“ podotkla Urbániková.

Nemyslí si ale, že by Slovensku v budoucnosti hrozila skutečná vládní kontrola médií. „Byla by drahá, komplikovaná a politicky riskantní, kvůli domácímu obyvatelstvu i například kvůli Evropské unii,“ přiblížila. Současné snahy expertka vnímá spíše jako pokus „disciplinovat a postrašit média, a jako pokus oslabit a otupit kritickou žurnalistiku“. „A to zejména v případě médií s masovým dosahem, to znamená především celoplošných televizních stanic,“ dodala.

Zhodnotila také přístup televize Markíza k přerušení vysílání diskuzního pořadu Na telo, který moderoval Michal Kovačič. Rozhodnutí přišlo poté, co se ve vysílacím čase velice kriticky pustil do politického vedení země. „TV Markíza je nejsilnější televize na Slovensku a její zpravodajství hraje historicky významnou roli, protože kvalita zpravodajství veřejnoprávní RTVS byla a je kolísavá a nespolehlivá,“ uvedla Urbániková.

Personální změny ve vedení i celková změna kurzu se projevily hlavně poté, co premiér Robert Fico označil tři média za nepřátelská. „Z Markízy se během několika posledních měsíců ozývaly hlasy, které upozorňovaly, že nové vedení tlačí na změnu přístupu – na příklon k nekonfliktnějšímu zpravodajství a celkově na omezení zpravodajství o domácí politice,“ shrnula.

„Jednou z interpretací je, že za tím stojí obchodní zájmy majitele TV Markíza, české společnosti PPF, která na Slovensku obchoduje se státem a je pro ni důležité mít s vládou dobré vztahy. V tomto kontextu lze vystoupení Michala Kovačiče pochopit, jakkoliv jde jistě o dosti extrémní krok,“ doplnila expertka.

Zdůraznila však, že „povinností novináře je bránit svou autonomii a naplňovat veřejný zájem“. „Ne být loutkou, která pouze plní zájmy vedení a majitele,“ přiblížila Urbániková.

Robert Fico ve vztahu k části médií dlouhodobě cítí křivdu a má dojem, že se k němu nechovala a nechovají fér, jak dodala. „Je pravdou, že, řekněme, mezi bratislavskými novináři a novinářkami asi příliš mnoho voličů nemá, a tyto antipatie někdy prosakovaly,“ míní. „Úkolem politiků je ale strpět kritiku a úkolem médií je zase kontrolovat a kritizovat mocné, a na tuto myšlenku si část politické reprezentace za více než třicet let nezvykla.“

Urbániková připomněla slova předsedy koaliční SNS Andreje Danka, který opakovaně uvádí, že „RTVS by dle jeho názoru měla být státní a zpochybňuje celý koncept médií veřejné služby“. „Část politiků si zkrátka myslí, že když vyhrají volby, mohou všechno, a novináři by je při vládnutí neměli příliš otravovat,“ soudí expertka.

Změny v RTVS nelze číst jinak, než „jako pokus o politizaci“. „Robert Fico ještě před volbami vyhlásil, že generálnímu řediteli RTVS půjde po krku. Vláda už od svého nástupu konzistentně avizuje, že chce vyměnit vedení. Původně toho chtěla dosáhnout tím, že RTVS rozdělí na rozhlas a televizi, čím by vznikly dvě nové organizace a současnému řádně zvolenému generálnímu řediteli by zanikl mandát,“ vyjmenovala s tím, že by to ale bylo drahé a nepraktické, takže vláda „našla náhradní řešení“.

„Nový zákon ruší RTVS a obratem zakládá novou organizaci s identickým postavením, posláním, úkoly a vymezením činnosti, pouze s mírně pozměněným názvem. Se zánikem RTVS zanikne i mandát generálnímu řediteli, což je jedním z hlavních cílů celé reformy,“ vysvětlila Urbániková.

Nového generálního ředitele zvolí Rada STVR, jejíž všechny členy vybere vládní garnitura. Pět z nich volí parlament, čtyři vybere ministerstvo kultury. „Politici si tak do rady STVR budou moci pohodlně dosadit lidi, kteří mohou fungovat jako jejich prodloužená ruka a vyberou generálního ředitele, jenž bude vládě vyhovovat. Změna zákona je tedy velkým ohrožením nezávislosti RTVS,“ uzavřela expertka.