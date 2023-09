Rolling Stones jsou sice osmdesátníci, ale nezastavují. Vyjde nové album

O novém albu Stounů se už nějaký čas spekuluje, nicméně až v pondělí se na jejich instagramovém profilu objevila upoutávka na rozhovor s americkým moderátorem talk show Jimmym Fallonem. "Probereme nové album, novou hudbu, novou éru," píše se v doprovodném textu.

Interview poběží ve středu na oficiálním kanálu kapely na internetové platformě YouTube. Jagger a spol. vydali poslední řadové album nazvané Blue & Lonesome v prosinci 2016. Britští rockeři zjevně pokračují v tvůrčí práci i na prahu osmdesátky. Kytarista Keith Richards bude mít kulatiny v prosinci, zpěvák Mick Jagger je oslavil už na konci července. Formace se předloni musela vyrovnat s úmrtím bubeníka Charlieho Wattse.

K osudovému setkání Jaggera a Richardse došlo v roce 1960 a vedlo k založení kapely, která v červenci před 61 lety odehrála první koncert. O dva roky později vyšlo první z mnoha alb. Zřejmě největším hitem formace je skladba (I Can't Get No) Satisfaction se zapamatovatelným kytarovým riffem. Kapela si ale prošla i složitějšími obdobími, kdy došlo na problémy s drogami či se zákonem.

Celkem šestkrát už mohlo Rolling Stones vidět i české publikum. Naposledy přijeli muzikanti v létě před pěti lety. Nejproslulejší je ale jejich vystoupení na Strahově v roce 1990, tedy jen pár měsíců po pádu komunistického režimu.