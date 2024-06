Týdenní výhled filmů: Mizerové Will Smith a Martin Lawrence se vrací. Češi natočili dokument o Putinovi

Návštěvnosti kin nadále kraluje lenivý kocour Garfield. Z pomyslného trůnu se jej tento týden budou snažit sestřelit Mizerové: Na život a na smrt. Pokračování akční série, která byla roku 2020 po 17 letech od druhé části resuscitovaná režijním tandemu Adila El Arbiho a Bilalla Fallaha, v čele s Willem Smithem a Martinem Lawrence opět nabízí zběsilý mix, čerpající hned z několika proudů akční kinematografie. Dvojice detektivních svérázů se tentokrát musí pátrat ve vlastních policejních strukturách, jelikož na jejich dlouholetého šéfa začala po jeho smrti vyplouvat hromada špíny a údajné napojení na drogové kartely. Hrdinové se ve snaze jeho jméno očistit ocitnou v úskalí a musí kromě zločinu zápolit i s policejním sborem.

Do politických struktur se noří nový česko-polský dokument Putinovo hřiště. Investigativně laděný snímek hledá souvislosti mezi výbuchy ve Vrběticích, otravami jedem a dalšími kriminálními praktikami ruské tajné služby. Tvůrci postupně skládají důkazy o její práci v Česku a navzdory nebezpečí rozplétají temnou kriminální síť, jejíž mocenské hranice chamtivosti a uzurpátorství se neustále posouvají. Ukazují, kam až je Putin schopen zajít a zda má vůbec nějakou etickou stopku. Explicitně hororový je pak mix fantasy a thrilleru Strážci. Umělkyně v podání Dakoty Fanning zabloudí v rozlehlém a neprozkoumeném lese. V něm naraží na skupinu tří tajemných cizinců, které každou noc pronásledují podivné bytosti. Horor je celovečerním debutem dcera M. Night Shyamalana Ishany Shyamalan, přičemž poetika jejího otce filmem takřka prostupuje, zároveň však obohacená o svěží pohled mladší generace.

Do kin se dostává i v Česku nerozšířený japonský fenomén Sylvanian Families ve filmu: Dárek od Freyi. Rodinka roztomilých bílých králíčků v 80. letech začala jako série hraček, postupně se rozšířila do televize, videoher a teď i do kin. Snímek zaměřený na různorodé a barevné kulisy se točí okolo prostého děje, kdy protagonistka musí sehnat dárek k maminčiným narozeninám. Neví však, jaký má ideální dárek být a ze zdánlivě jednoduchého úkolu se stává nezapomenutelné dobrodružství, rámované přípravy festivalu v tamní vesničce. Česká královna brakové tvorby Eva Toulová, které se někdy posměšně přezdívá český Ed Wood, jen několik měsíců po své Superženě vydává další romantickou komedii Láska na zakázku. V něm vedle režie a scénáře opět ztvárňuje hlavní roli, kdy se tentokrát převtělí do role markeťačky v prestižní firmě. Postupně se zaplete do romantického kolotoče. Dostane totiž za úkol, aby se do ní zamiloval pohledný hypnoterapeut.

Týdenní nabídku uzavírá koprodukční coming of age drama Vzor. Empaticky a autenticky nahlíží křehký svět dospívajících. Reflektuje téma šikany, mezigenerační boj a absenci vzorů. Načrtává kolorit soudobého Slovinska a sleduje čtrnáctiletého protagonistu, jenž se po přestěhování z metropole do menšího města cítí osamělý. Se spolužáky se vídá jen online a když se poslední dva měsíce školního roku snaží do kolektivu zapadnout, poznává surovou realitu školního kolektivu. Snímek apeluje na stále aktuálnější psychické potíže dospívajících a je dobře, že se snaží problematiku vnést do hrané kinematografie.

Novinky na VOD

Nejočekávanější novinkou na streamovacích platformách je akční komedie Vrah naoko předního tvůrce americké nezávislé scény Richarda Linklatera. Podvratná a dynamická jízda odpremiérovala v nesoutěžní sekci loňského benátského festivalu, práva k ní koupil Netflix. V centru stojí špionážní zápletka, skrze níž Linklater obrací žánrová klišé. Dojde na střídání identit, romanci i zběsilou hru s kauzalitou. Předchozí režisérův animovaná retro coming of age film Apollo 10 1/2: Dítě kosmického věku si můžete na Netflixu pustit taktéž.

Na SkyShowtime přichází třetí série chváleného seriálu Starosta Kingstownu, jenž má na svědomí tvůrce revizionistických westernů Taylor Sheridan. I tento seriál ohledává hranice kriminality a soustředí se na mocenskou politiku s důrazem na vězeňské infrastruktury. Na platformě naleznete i předchozí dvě série, ideální šance všechny “sjet” na jeden zátah, nové epizody třetí série budou vycházet každý čtvrtek. A pokud jste fanoušci reality tv, streamovat zde můžete i čerstvě vycházející epizody Rodiny Stallonových.

Na KVIFF.TV mezitím přistála parta svalovců Železní bratři. Adrenalinem napumpovaný snímek z prostředí wrestlingové zábavy zpracovává skutečný příběh průmyslově etablované rodiny s tragickým osudem, přičemž ohledává křehkost maskulinity. Na DAFilms přibyl zasvěcený portrét Emília, v němž režisér Martin Šulík křehce předkládá život a tvorbu slovenské herečky Emílie Vášáryové. Od formativních 60. let, kdy se podílela na chodu nového divadelního proudu, až po současné filmové, divadelní a televizní role.