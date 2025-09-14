ROZHOVOR | Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu

Volt Česko chce být hnacím motorem modernizace státu, říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz jeho předseda Adam Hanka. Strana podle něj sází na digitalizaci, podporu startupů i obranu demokratických hodnot. „Chceme připravovat Českou republiku na budoucnost,“ zdůrazňuje. Volt se zároveň vymezuje vůči tradičním i populistickým stranám, odmítá spolupráci s ANO a Motoristy a prosazuje hlubší evropskou integraci včetně společné armády.
Volt Česko je poměrně nová strana a už teď si před sebe staví velké cíle, jako je třeba modernizace vzdělávání ve školách, chytrý stát, více technologických startupů nebo odstraňování překážek pro moderní energetiku. Jsou to oblasti, kde například Pirátská strana vysloveně selhala během uplynulých čtyřech let. Co byste udělali jinak? Lze vůbec něco udělat jinak, jakmile se budete snažit bojovat proti zkostnatělému systému, jaký v ČR je?
Volt se odlišuje tím, že předkládáme konkrétní projekty, které mají potenciál rychle rozproudit Česko – to se nakonec stalo i naším volebním heslem. Chceme totiž připravovat Českou republiku na budoucnost. Při psaní programu jsme hodně soustředili na to, abychom se vyhnuli všemožným klišé a marketingově líbivým prázdným prohlášením.
Uvedu několik příkladů. Modernizaci školství začneme pilotní výukou digitálních a technických dovedností, chytrý stát postavíme na povinně otevřených datech a jednotné správě digitalizačních projektů, kde úspěch nebude měřen počtem tiskových konferencí, ale tím, kolik času a peněz se reálně ušetří občanům a firmám.
Jako další příklad si můžeme vzít svět startupů a inovací. Víme, že v Česku musíme zabrat. My v našem programu navrhujeme velmi konkrétní opatření, která jsme konzultovali s mnoha experty v dané oblasti. Ukazujeme, jak má vypadat startupový zákon a vysvětlujeme, jak vytvořit Národní program na podporu českých vysokoškolských spin-offů. Zároveň jsme věnovali hodně úsilí tomu, abychom vytvořili pro startupy co nejlepší podmínky, a to i finanční.
Z toho důvodu přinášíme návrh na Český růstový a inovační fond fondů, který do startupového prostředí přinese veřejné i soukromé prostředky, zejména v oblasti rizikového a růstového kapitálu. A v neposlední řadě navrhujeme otevřít dveře penzijním fondům, aby mohly do českých startupů investovat. Takhle propracovaný program v této oblasti nikdo jiný nemá.
Další naše návrhy se týkají rozvoje nejen startupů, ale třeba i obnovitelných zdrojů. Těm umožníme růst díky jednoduchému a rychlému povolování i tzv. „regulačním sandboxům“ neboli platforem pro testování právních a technických aspektů nových technologií a inovativních řešení, které odstraní zbytečnou byrokracii. Zároveň se přiznaně inspirujeme v zemích jako je Finsko, Norsko, Estonsko nebo Skotsko, kde jednotlivá opatření už jsou zavedená a fungují.
Finsko je například inspirací nejen v oblasti sociální politiky a zdravotnictví, ale i školství, ve kterém se klade důraz na kreativitu a dovednosti, nikoliv jen memorování. Skotsko zase ukazuje cestu, jak řešit problém menstruační chudoby. Estonsko je lídrem v digitalizaci státní správy a Norsko je vzorem v oblasti produkce energie z obnovitelných zdrojů.
Zkostnatělý systém lze změnit tehdy, když politici přijmou jasné závazky, pravidelně zveřejňují výsledky a nesou odpovědnost za jejich plnění, a přesně takový standard chceme do české politiky přinášet. Zkostnatělost je způsob myšlení a ten musíme začít měnit, protože jinak se v Česku zakonzervujeme.
Žijeme v nejnáročnějším období minimálně od konce druhé světové války, cizí vlivy u nás neustále posilují a musíme se také vyrovnávat s válkou, která zuří doslova pár set kilometrů od českých hranic. Věříte, že kdybyste se dostali do vlády, tak dokážete tyto problémy řešit a nenechat se umlčet nebo zastrašit opozicí, která by se skládala minimálně z ANO, SPD a komunistů?
Ano, tyto problémy dokážeme řešit. Víme, že to nebude snadné, ale jsme připraveni převzít odpovědnost, čelit vnějším vlivům i důsledkům války v našem sousedství a přijímat rozhodnutí, která posílí bezpečnost, stabilitu a budoucnost Česka. Opozici respektujeme jako součást demokracie, ale nenecháme se umlčet ani zastrašit, protože naším jediným závazkem je služba občanům této země.
Žijeme skutečně ve složitém období. Kompletně se mění pohled na naši bezpečnost, a to v celé Evropě. Jsme ve fázi, kdy už naše obrana nemůže stát jen na národních armádách, potřebujeme společnou evropskou armádu, která bude schopná rychle a efektivně chránit naše hranice, garantovat naši bezpečnost a doplňovat NATO tam, kde aliance jednat nedokáže. Jen silná a jednotná Evropa dokáže čelit hybridním hrozbám, kyberútokům i vojenskému tlaku z východu.
Ukrajina dnes bojuje nejen o své přežití, ale i za naši svobodu a budoucnost celé Evropy. Brání nás před imperiální politikou Ruska, které by se bez zastavení na Ukrajině nezastavilo ani před našimi dveřmi. Naší morální i strategickou povinností je proto stát pevně při Ukrajině – vojensky, politicky i ekonomicky.
Co se týče opozice složené z ANO, SPD a komunistů, tak oni naštěstí ani nemají způsob, jak nás umlčet. Vždy budeme stát na straně demokracie, svobody slova a ochrany nejzranitelnějších ve společnosti – ať už se proti nám postaví kdokoli a v jakékoli koalici. Věříme, že politika není o tom zalíbit se většině za každou cenu, ale o odvaze dělat správné kroky. Jak řekl Václav Havel: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ A právě tato slova dnes platí více než kdy jindy.
Konečně, my vnímáme politiku nejen jako technické řešení problémů, ale i jako péči o budoucnost společnosti. Proto chceme, aby se Češi znovu mohli dívat do budoucna s hrdostí, sebevědomím a pocitem, že nejsme malá země na okraji, ale aktivní a respektovaný spoluhráč v Evropě.
Je podle vás akceptovatelné sledovat a perzekvovat hlasy a názory, které se neshodují s tzv. mainstreamem? Jako třeba kriminalizace nenávistných komentářů na sociálních sítích či dokonce sledování konverzací, jako navrhuje EU?
Je nutné rozlišovat několik rovin. Pokud jde o kontrolu soukromých chatů, odmítáme zavedení tzv. „Chatcontrol“. I když je jeho hlavním argumentem ochrana dětí, ve skutečnosti by opatření zasáhlo především běžné uživatele, zatímco skuteční pachatelé by se jednoduše přesunuli na jiné platformy. Navíc jde o technologii, která je vysoce chybová a představuje nepřiměřený zásah do soukromí.
Jiná situace nastává u veřejné diskuse, ať už v médiích nebo na sociálních sítích. Pokud někdo zveřejní obsah, který porušuje zákon, například výhrůžky smrtí či výzvy k násilí, nejde o svobodné vyjádření názoru, ale o závažný trestný čin. Takové jednání je již dnes postižitelné na základě platné legislativy.
V těchto případech jednoznačně stojíme na straně ochrany slabších a zajištění bezpečného prostoru pro všechny. Svoboda slova a svoboda projevu jsou pro nás hodnoty, které budeme vždy hájit. Ale svoboda nikdy nemůže znamenat právo páchat násilí nebo šířit nenávist vůči druhým. Kdo se na to odvolává, u nás neuspěje.
Soudy začínají uznávat vaši žalobu na nepřiznané koalice Stačilo a SPD jako protizákonné, přesto proti nim nezasahují. Je pro vás jejich argumentace, proč tak neučinily, dostačující?
Žaloby jsme podali jak proti SPD, tak proti hnutí Stačilo! – chceme totiž, aby všichni hráli férově, a to u těchto dvou uskupení nevnímáme.
Krajský soud v Brně v případě Stačilo! rozhodl, že se zcela jednoznačně jedná o koalici a řekl, že tato kandidátní listina porušuje zákon. Míru obcházení zákona soud označil za „zcela očividnou a do nebe volající“. Tuto argumentaci potvrdily i další soudy, například soud v Jihlavě uvedl, že uvažoval o zrušení registrace Stačilo! k volbám v kraji Vysočina.
Soud v Českých Budějovicích ve svém rozsudku potvrdil, že postup hnutí Stačilo! a s ním spolukandidujících stran skutečně představuje obcházení zákona, neboť jakožto faktická koalice neoznačily kandidátní listinu jako koaliční. To dle soudu vytváří nerovné podmínky pro kandidaturu jednotlivých volebních stran.
A jen pro ilustraci absurdnosti situace. Hnutí Stačilo! kandiduje jako nekoalice, přičemž členy hnutí je pouhých 12 % kandidujících osob napříč všemi kraji. Členů Komunistické strany Čech a Moravy je přitom 45 %.
Respektujeme rozhodnutí Krajských soudů registrace nezrušit i jejich argumentaci, ve které se opírají o společenský kontext, předvídatelnost práva a ustálenou praxi.
Jak je vidět, soudy nám daly jasné vodítko, že kandidatura Stačilo! je vůči ostatním politickým stranám neférová. Jasně popsaly, že daná situace vytváří nerovné podmínky pro kandidaturu jednotlivých stran, a označily registraci kandidátní listiny Stačilo! za protiprávní. Pro spravedlnost jsme tak nyní ochotni jít až k Ústavnímu soudu.
S kým si dokážete představit jít do vládní koalice, pokud by se vám podařilo dostat se nad pětiprocentní hranici? Vaše programy se zdají docela neslučitelné například s KDU-ČSL, která je součástí koalice Spolu – jenže bez té koalici v podstatě složit nejde.
Jsme ochotni spolupracovat s demokratickými a proevropskými stranami, s nimiž sdílíme hodnoty jako transparentnost, modernizace státu a prohlubování evropské integrace. Naše hodnotové ukotvení je ale jasné – nemůžeme být součástí projektu, který by posouval Česko zpět nebo brzdil evropské směřování země.
Proto je pro nás obtížně představitelná spolupráce se stranami ukotvenými v konzervativních frakcích, jako jsou EPP či ECR, tedy i s KDU-ČSL jako jejich členem. Pokud by došlo k posunu v jejich evropské politice směrem k větší otevřenosti a spolupráci, dokážeme si představit hledání společného programu i s nimi. Dnes však považujeme jejich postoje za vnitřně rozporné.
Existují podmínky, za nichž by Volt šel do vlády s hnutím ANO nebo například Motoristy?
Ne. Volt nikdy nevstoupí do vlády s hnutím ANO ani s Motoristy, protože tato uskupení patří mezi strany celoevropsky sdružené v populistických a extremistických frakcích (PfE), které podkopávají demokracii, právní stát a evropskou spolupráci. Naše povolební strategie jasně říká, že podporu dáme jen takové vládě, která posune Česko dopředu, nebude závislá na hlasech autoritářských či protievropských stran a nebude přivádět k moci zkorumpované a nekompetentní politiky a agrobarony.
Tato otázka musí být jistě vaše oblíbená. Nejste moc malí na to, abyste měli šanci na zisk byť jen pěti procent mezi tradičními či více populárními stranami?
Řeknu to jinak: jsme skokani těchto voleb. Ještě před pár měsíci nás skoro nikdo neznal a dnes jsme ve všeobecném povědomí veřejnosti. O Volt je v Česku velký zájem – dokazují to data z internetu, sociálních sítí i to, že nás lidé začínají oslovovat na ulicích.
Není to náhoda. Česká politika se dostala do pasti falešného dilematu „Babiš nebo Fiala“. Voliči ale vidí, že i to menší zlo selhalo – vládní koalice nenabízí žádný pozitivní program, jen prázdné heslo „zastavme Babiše a podpořme Ukrajinu“. A přitom data ukazují, že ani s tou podporou Ukrajiny na tom nejsou zdaleka tak dobře, jak tvrdí. Voliči vidí, že je to jen marketing – a to voličům prostě už nestačí.
Statisíce liberálních a demokratických voličů jsou znechucené a chystají se nejít k volbám. To je smrtelně nebezpečné, protože jejich hlasy budou v demokratickém táboře letos chybět jako nikdy předtím. Volt nabízí právě těmto lidem cestu zpět k politice. Přinášíme proevropskou, demokratickou alternativu, která vrací naději, že Česko se může pohnout dopředu.
Proto říkám jasně: nejsme malí. Jsme jediná nová síla, která dokázala za pár měsíců oslovit statisíce lidí – a v říjnu může překvapit celé Česko
Nemáte třeba až příliš podobné programy se stranami, jako je STAN, TOP09 nebo Piráti? Zdá se, že na tomto poli si můžete vykrádat příliš mnoho hlasů a vzhledem k tomu, že Volt není příliš známý, tyto hlasy mohou jít spíše k těm větším subjektům. Jak se od těchto stran odlišujete?
Odlišujeme se od STAN, TOP 09 nebo Pirátů zásadně tím, že programově propojujeme proevropskou integraci, sociálně-liberální hodnoty a konkrétní institucionální reformy. Chceme například český klimatický zákon s uhlíkovými rozpočty, ministerstvo pro umělou inteligenci, ústavní právo na šifrování a transparentní chytrý stát.
To, co je specifické pro Volt napříč EU, je prosociální rozměr naší politiky – chceme lidem reálně pomáhat, proto jsme výrazně vstřícnější než Piráti i jiné strany. Otevřeně podporujeme práva žen a lidí v těžkých životních situacích. Volt je jediná politická síla, která dokáže České republice nabídnout moderní a zároveň solidární směřování.
Jedním z hlavních bodů vašeho programu je mimo jiné federální EU nebo společná evropská armáda. Jak si ale federální EU představujete? A společnou evropskou armádu? Mnoho voličů vám může vyčíst, že ztratíme suverenitu a budeme poslouchat Brusel na slovo.
Všichni víme, že Evropská unie je momentálně ve stavu, ve kterém nemůže dlouhodobě zůstat a úspěšně fungovat. Musí jít buď směrem k větší integraci, nebo naopak zpátky. My ale víme, že každá evropská země je příliš malá na to, aby obstála ve světě, ve kterém žijeme. Proto potřebujeme začít EU ještě více propojovat – jen tak dokážeme dlouhodobě obstát v globální konkurence.
Federální EU pro nás znamená propojenější, demokratičtější a funkčnější Evropu. Je to samozřejmě velká vize, ale je v bytostném zájmu České republiky tuto vizi dokázat vyslovit a následně se podílet na její realizaci. Nejsme malá země, to ne, ale v globálním pohledu sami neobstojíme. Proto musíme být součástí dlouhodobě funkční a udržitelné Evropské unie.
V naší vizi EU navrhujeme, jak se má změnit. Chceme, aby o klíčových otázkách rozhodoval přímo volený Evropský parlament a evropská vláda odpovědná občanům, nikoli kompromisy vyjednané za zavřenými dveřmi mezi vládami. Kompetence budou jasně rozdělené a to, co má smysl řešit společně, jako například obrana, energetická bezpečnost, klimatická politika či ochrana hranic, bude řešeno na úrovni EU. Vše ostatní zůstane v rukou členských států. Suverenitu tím neztratíme, naopak ji posílíme. Česko samostatně nikdy nedosáhne takového vlivu, bezpečí a stability, jakého může dosáhnout jako součást silné Evropy.
Společná evropská armáda je logickým pokračováním této vize. Neznamená zrušení české armády, ale její začlenění do širšího rámce, kde jednotlivé státy budou sdílet výcvik, technologie i kapacity. Dnes má EU 27 armád, 17 typů tanků a desítky paralelních systémů, a to je drahé a neefektivní. Společnými nákupy a standardizací ušetříme miliardy, posílíme evropský obranný průmysl a hlavně zajistíme, že Evropa dokáže sama sebe bránit, rychle reagovat a nebude odkázána výhradně na USA.
České zájmy se v Evropě neztratí, naopak budou slyšet hlasitěji. Místo abychom čekali, jak rozhodnou velmoci, budeme sedět u stolu, kde se rozhoduje o budoucnosti celého kontinentu. A lapidárně řečeno: pokud nejste u stolu, jste na stole.
Související
Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová
Obliba krajní pravice v Evropě roste. Těží ze vztahu lidí k dosavadním elitám, říká Mareš pro EZ
rozhovor , Adam Hanka , Volby , Poslanecká sněmovna , Školství , vzdělání , EU (Evropská unie) , NATO
