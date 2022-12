Kandidáti na prezidenta 2023 a transparentní účty: Pavel vybral téměř 40 milionů korun

Krajský soud v Praze dnes zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na dotaz ČTK to odpověděl mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů. Rath má nyní jako lékař služby v nemocnici v pankrácké věznici. Se soudem už komunikoval, počítá s tím, že se do věznice ve stanoveném termínu vrátí, řekl ČTK.