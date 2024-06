KOMENTÁŘ | Babiš předhazuje voličům Pyrrhovo vítězství, nová frakce je v Bruselu úplně k ničemu

Sám Orbán předpokládá, že se Patrioti brzy stanou „největším uskupením“. „Evropané chtějí tři věci: mír, pořádek a rozvoj. A to, co dnes dostávají od bruselské elity, je válka, migrace a stagnace,“ řekl. „Naším cílem je stát se nejsilnějším pravicovým uskupením v evropské politice.“

Lídři prohlašují, že se spojují nejsilnější strany Maďarska, Rakouska a Česka. „Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou,“ napsal Babiš na svém facebookovém profilu.

Například Veronika Vrecionová (ODS) se mu, rovněž na Facebooku, postavila bezprostředně po ohlášení vzniku frakce na odpor. „Viktor Orbán i FPÖ dlouhodobě odmítají podporu Ukrajině a také zpochybňují, že Rusko je hrozbou pro Evropu. Jeden příklad za všechny: bývalá ministryně zahraničí za FPÖ měla na svatbě jedinečného hosta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vladimira Putina,“ shrnula.

„Jasně se potvrzuje, že jsme v kampani správně říkali, že ANO a Andrej Babiš jsou bezpečnostní hrozbou pro Česko. Teď už je to naprosto jasné –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Andrej Babiš je přítel přátel Ruska,“ doplnila.

ANO je v současné době skutečně nejsilnější českou stranou, což potvrdilo i ve volbách do Evropského parlamentu, a dlouhodobě to prokazují i průzkumy. Babiš ale zahodil důležitou afiliaci na Renew Europe, aby se mohl spojit se svými „přáteli“. Jestli se do této frakce zapojí také Smer-SD Roberta Fica, není jasné.

Budování frakcí je komplikované především kvůli nutnosti mít minimálně 23 poslanců ze sedmi různých zemí. Vznik frakce by ale zřejmě neohlašovali, kdyby neměli jistotu, že toto kritérium nedokážou splnit.

Hrozí ale, že Babiš a spol. ztratí v Evropském parlamentu vliv. „Patrioti pro Evropu“ se příliš neliší od Identity a demokracie – kterou rakouské FPÖ opustilo. Budou se o sebe třít programy a vzájemně si přebírat voliče.

Orbánův Fidesz zase dal vale nejsilnější frakci, Evropské lidové straně. „Jestli vše půjde podle plánu a dá-li Bůh, do konce roku budou mít patrioti v celém západním světě většinu,“ sdělil maďarský premiér podle slovenského serveru Teraz.sk. Kromě EPP se ale rozloučil také s jakýmkoli vlivem na tvorbu evropské politiky – dosud Fidesz náležel mezi nezařazené a ti nemají v parlamentu žádný reálný vliv. Evropský parlament totiž funguje na bázi frakcí, samotný politik nezmůže prakticky nic – mezi dalšími 719 poslanci se ztratí.

Trnitá cesta, na kterou se Babiš vydává po boku svého proruského kamaráda Viktora Orbána, ho může stát mnoho politických bodů a voličů pro volby v roce 2029. Nová frakce rozhodně není to, co Evropský parlament teď potřeboval.

Pravicoví či nacionalističtí voliči do tohoto zákonodárného tělesa v posledních volbách vyslali své oblíbence – a ti se mohli rozmístit mezi pravicovou frakci Identitu a demokracii a konzervativní Evropské konzervativce a reformisty.

Babiš ani Orbán si ale zřejmě neuvědomili, že jakkoli jsou jejich strany nejsilnější v České republice a Maďarsku, na celoevropské scéně neznamenají téměř nic. Skuteční hráči, jak se zdá, pojedou na jistotu a žádnou novou frakci zakládat nebudou. Snaha středoevropských populistů tak je jen křikem do tmy, který se ani nesetká se zásadnější odpovědí. Ač si myslí, že důležití jsou a jejich role v parlamentu bude klíčová, pekelně se mýlí a svým voličům předhazují Pyrrhovo vítězství.