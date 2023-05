ROZHOVOR | Zelenskyj je skromný a pokorný, Pavel udělal dojem, říká pro EZ zmocněnec Kopečný. Česko už se podílí na obnově Ukrajiny

Jak probíhalo rozdělování, kdy nám byla svěřena Dnipropetrovská oblast? Předpokládám, že něco dostali Poláci, něco my a něco jiné země…

Neformální patronát nad touto oblastí vzešel z iniciativy ukrajinského prezidenta a ukrajinského státu, která vznikla už loni. Bylo to před červencovou konferencí o obnově Ukrajiny v Luganu. Jedním ze závěrů tehdy mělo být rozdělení zodpovědnosti či určitého patronátu nad regiony Ukrajiny tak, aby ty státy, které se chtěly angažovat a pomáhat, k tomu cítily nějakou silnější vazbu.

Logicky platí, že ne každý stát se něčeho takového ujal, a ne každý region má svého patrona. Několik z těchto regionů je pod okupací Ruska, a to i z téměř sta procent. V případě Krymu je to sto procent, v případě Doněcku téměř sto procent.

Patronát nad Dnipropetrovskou oblastí vzešel z naší iniciativy a bylo to něco, co chtěla česká vláda. My jsme o to usilovali především kvůli tomu, že je to průmyslové srdce Ukrajiny. My jsme zase takovým průmyslovým srdcem Evropy, v Česku tvoří průmysl největší podíl hrubého domácího produktu ze všech zemí Evropské unie. Za druhé i proto, že jsme to pojali ambiciózně se zaměřením na obrovský potenciál obchodní spolupráce. Dnipropetrovský region je z tohoto hlediska za Kyjevem zdaleka nejvýznamnější.

Jak tam tedy budou působit české firmy? Na co se pomoc vztahuje? Budeme investovat nebo provozovat firmy?

Chceme tam být co nejvíce aktivní. Jak od těch prvotních forem pomoci, k čemuž docházelo především ve formě humanitární, tak přes projekty rozvojové spolupráce, kde se to potom překlápí vyloženě do byznysu. Naší ambicí tam je například pomáhat s dekontaminací vodních toků a půdy, protože to je něco, na co jsme se soustředili už dlouhé roky.

Je to zároveň téma, které je významné a blízké několika českým firmám. Například firma Dekonta v Dnipropetrovské oblasti vybírá lokaci pro své čističky, které by tam měly začít fungovat v co nejbližší možné době.

Prezident Pavel byl před pár dny u slavnostního předání nemocničních lůžek od společnosti Linet. Těch projektů, ať už z hlediska darů nebo byznysu, je hodně. Petr Pavel tam navštívil i vývojové centrum Škody Transportation, které je právě ve městě Dnipro. Vyvíjí se tam systémy, pomocí kterých se řídí tramvaje nejen na Ukrajině, ale i v Praze a jiných evropských městech.

Škála spolupráce je opravdu široká. Kromě toho, co jsem vyjmenoval, je zde velmi pokročily univerzitní výzkum například ve vesmírné oblasti. Pomáháme také s asimilací a podporou vnitřně vysídleným uprchlíkům. Samozřejmě to pomáhá k tomu, že se obyvatelé začnou stabilizovat relativně blízko od fronty nebo od regionů, odkud utekli.

A tato obnova začne po válce, anebo už probíhá? Zajímá mě, jestli je to bezpečné pro české firmy.

Bezpečné to je z hlediska fyzické bezpečnosti. Není to nebezpečnější než v mnoha jiných oblastech světa, kde normálně české firmy fungují. Pokud se bavíme o městě Dnipro, tak i noc předtím, když jsme jeli vlakem z polského Przemyśle do Kyjeva, tak Rusko podniklo útoky na civilní cíle. Takže občas tam něco doletí. Jsou to případy, které jsou spíše výjimečné a riziko, že se něco stane, je minimální.

Z hlediska bezpečnosti finanční a ekonomické to je druhá věc. Jde o pojištění produktů, které tam české firmy dodávají nebo chtějí dodávat. Je to důležitý úkol, který Česká republika má. My na tom pracujeme tak, aby Egap, naše hlavní exportní, garanční a pojišťovací společnost, byla schopná pojišťovat ty produkty, které se tam budou vyvážet. Očekáváme, že se to plně splatí.

Platební morálka ukrajinského státu je i od 24. února loňského roku, kdy Rusko zaútočilo, pořád excelentní. Nedochází ke zpožďování plateb. Rizika nejsou veliká. Pro firmy je to bezpečné z hlediska fyzického a bude to bezpečné i z hlediska ekonomického, až spustíme tento model pojišťování.

Takže s financemi nejsou problémy? Očekáváte i nějakou návratnost?

Jasně. To číslo, které Ukrajinsko-česká obchodní komora vyčíslila, je přes 40 miliard korun obratů. To je číslo, kterého dosahují české firmy působící na Ukrajině nebo tam dodávají. Číslo je relativně vysoké a teď se bavím jen o civilní oblasti.

Ve zbrojní oblasti je ta morálka ještě lepší. Ve zkratce to, co si ukrajinský stát nasmlouval před válkou a pokračoval v plnění plateb, se nezastavilo. Všechno důležité Ukrajina zveřejňuje přes aplikaci pro veřejné zakázky, která se jmenuje XXXX. Tam lze docela dobře sledovat, na co se soustřeďuje. My jsme na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zase spustili něco podobného ve spolupráci s Czech Trade, aby české firmy, které se chtějí účastnit tendrů, přesně věděly, kde to najdou a jaké jsou podmínky. Když to shrnu, rekonstrukce už tam probíhá, české firmy se toho účastní a morálka ukrajinského státu s ohledem na to, co podepíše, je opravdu výborná. Důležité je samozřejmě se v těchto zakázkách uchytit.

Neméně důležité je ovšem být schopný se účastnit rekonstrukčních projektů ze strany velkých mezinárodních finančních institucí. Protože když si to vyčíslíme, v těchto projektech se bavíme o miliardách eur jen tento rok. Celkové náklady budou ve vyšších stovkách miliard eur. Většina těchto projektů bude financována právě z kapitálu těchto velkých mezinárodních finančních institucí. To znamená, že úspěch českých firem bude záležet na tom, zda se dokážou prosadit v konkurenci těchto institucí.

Když to tak poslouchám, zdá se mi, že minimálně po ekonomické stránce zvládá Ukrajina válku tak, že by pak nemusela mít problém s reformami, které jsou potřebné pro vstup do Evropské unie.

Ukrajina všechny překvapila loni, když zvládla v extrémní rychlosti prosadit legislativní reformy, které po ní Evropská unie chtěla. Poté, co jí byl udělen kandidátský status, nezastavila se a pokračuje v tom nadále. Samozřejmě je tam mnoho složek, které vyžadují jak přijetí legislativní, tak implementaci ze strany státních institucí a dalších organizací. Vypadá to ale, že pokud toto tempo neupadne po skončení bojů, tak může být lídrem a tahounem všech zemí, které se snaží o vstup do Evropské unie.

Troufnete si odhadnout, za jak dlouho by byla Ukrajina schopna do Evropské unie vstoupit?

To je spíše otázka politická. Pokud se budeme bavit o technické stránce čili o splnění potřebných podmínek, tak to nejdůležitější určitě je, aby se co nejdříve stala plnohodnotným členem jednotného evropského trhu. To znamená, aby se obchod a celá ukrajinská ekonomika stala plně kompatibilní a integrovaná do evropského trhu. V tuto chvíli už je Ukrajina daleko více integrovanější do jednotného trhu Evropské unie než Velká Británie, která vystoupila, a přesto si ponechala určité pravomoci.

Myslím si, že během roku nebo dvou bude Ukrajina velmi daleko ve všech položkách, které musí být odškrtnuté, aby bylo přijato to politické rozhodnutí o jejím vstupu. Řekněme ze sedmdesáti až devadesáti procent.

Pak mám otázky ohledně personální stránky věci. Bude tam třeba možnost nějakých brigád pro studenty, aby pomáhali s tou fyzickou obnovou? Budeme tam vysílat například zdravotníky a policisty?

Určitě bude potřeba a bude to velmi ceněné. Uvedu příklad – už teď nečekáme na to, až skončí boje. Vysílali jsme české doktory do ukrajinských nemocnic, je to pár týdnů. Nejprve na inspekce a teď jsme náš vládní program MEDEVAC, který byl původně zaměřen jen na evakuaci zraněných občanů do Česka, úplně obrátili na to, abychom co nejvíce aktivit dělali přímo na Ukrajině. Zatímco v Česku jsme schopni za rok vyléčit pár desítek lidí, tak když budeme schopni budovat kapacity na Ukrajině, bavíme se o tisících a tisících lidech, kterým můžeme pomoct a vyléčit je.

Samozřejmě tam nějaké zkušenosti předáváme my, ale většinou to jsou opravdu lidé, kteří to vnímají, že sami sebe obohatí. Nikde jinde nemůžou získat zkušenosti z tak krizové situace než blízko válečné fronty. Pro mnoho českých nemocnic je toto výjimečná příležitost, jak zlepšit schopnosti svého zdravotnického personálu.

Kromě know-how, kdy my budeme učit jejich doktory a oni budou učit ty naše něco, co se nedá naučit z knížek, je tam také byznysová část. Už několik českých firem dodává vybavení do ukrajinských nemocnic na komerční bázi. Už jsem zmiňoval Linet, dále můžu uvést Block a MZ Liberec. Máme i další firmy, které se věnují rekonvalescenci vojáků, co se musí třeba znovu naučit chodit. Jedna česká firma vyvíjí například exoskeletony. V měkkém přenosu zkušeností a pomoci se už teď děje hodně aktivit a rozhodně to je něco, co bychom měli po skončení bojů rozjet ještě více. Nikde jinde nebudeme moci nabrat tolik zkušeností, jako právě na Ukrajině.

Vy jste byl na Ukrajině s panem prezidentem Pavlem?

Ano.

Sdílel byste nějakou osobní zkušenost, jaké to tam pro vás bylo?

Bylo to výjimečné. Přítomnost prezidenta Petra Pavla, přítomnost prezidenta země, která je lídrem pomoci vojenské a je vzorem, jak konstruujeme naši pomoc, měla extrémně silný dopad.

To, že navštívil několik míst v Kyjevě a v Kyjevské oblasti, rezonuje samo o sobě. To, že přijel se slovenskou prezidentkou, je symbol našich společných aktivit. To, že potom sám vyrazil do Dnipra a Dinpropetrovské oblasti, tak to bylo něco naprosto výjimečného. Žádný jiný prezident za dobu invaze nebyl tak daleko na východě, a tak blízko frontové linie.

Leadership se strany Petra Pavla tam zanechal hluboký dojem. Od prezidenta Ukrajiny až po regionální administrativu a lidi z nemocnic, které pan prezident navštívil. Byl to pro ně životní zážitek a viděli, že nejen na ně myslíme, ale náš nejvyšší představitel na ně myslí a jel za nimi až do jejich země a na jejich místo do Dnipra. Hodně znamenalo, že s sebou něco přivezl. Přes konkrétní projekty spolupráce až po dary.

Znáte osobně pana Zelenského?

Osobně jsem se s ním před válkou neznal, ale je pravda, že jsme se už potkali.

Jak na vás působí?

Působí velice skromně, až pokorně, řekl bych. Velmi lidsky a vřele. Není to lídr, který by dával najevo, že je někdo pod jeho rozlišovací schopnosti. Je to i můj osobní pocit, že když jsem s ním měl možnost hovořit, tak si nehraje na žádnou hierarchii a jde mu o to, kdo přichází s jakými nápady a myšlenkami. Co jsem pozoroval u jednání pana prezidenta Zelenského s panem Pavlem, tak jejich osobní chemie fungovala velice dobře.