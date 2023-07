Putin na summitu děkoval za podporu při vzpouře. SCO mezi sebe přijala Írán

Ruský prezident poděkoval lídrům, kteří při něm stáli během vzpoury šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina. Putin se na mezinárodní scéně objevil poprvé od konce června, kdy žoldáci táhli na Moskvu. „Rád bych využil této příležitosti a poděkoval svým kolegům ze zemí SCO, kteří vyjádřili podporu akcím ruského vedení při ochraně ústavního pořádku, života a bezpečnosti občanů,“ uvedl.

Podle CNN se Putin snaží lídry a potažmo celý svět ujistit, že má situaci pevně pod kontrolou. „Celá společnost vystoupila jako jednotná fronta proti pokusu o ozbrojenou vzpouru,“ zdůrazňoval před lídry SCO.

Nejen dva kohouti na jednom smetišti

Indický premiér Naréndra Módí účastníky summitu přivítal s tím, že je SCO důležitou platformou pro mír, prosperitu a rozvoj v celém eurasijském regionu. „SCO nevnímáme jako širší sousedství, ale jako širší rodinu. Pilíři naší vize SCO jsou bezpečnost, hospodářský rozvoj, propojení, jednota, respektování svrchovanosti a územní celistvosti a ochrana životního prostředí,“ přiblížil indický lídr.

Právě Indie minulý měsíc bez upřesnění důvodu oznámila virtuální konání summitu. Podle americké stanice CNN může zkrátit společné strávený čas a tím pádem snížit optiku solidarity mezi účastníky. Módí pořádá summit SCO jen několik dní po setkání s šéfem Bílého domu Joem Bidenem, o kterém EuroZprávy.cz informovaly. Ten si v Novém Dillí pěstuje partnera v rostoucím soupeření s Čínou.

Promluvil rovněž čínský vůdce Si Ťin-pching. „Dnešní svět je plný chaosu a změny nevídané po celé století se zrychlují. Lidská společnost čelí bezprecedentním výzvám. Jednota, nebo rozdělení? Mír, nebo konflikt? Spolupráce, nebo konfrontace?“ ptal se.

„Musíme posílit strategickou komunikaci a koordinaci. Musíme nezávisle formulovat zahraniční politiku na základě celkových a dlouhodobých zájmů regionu a pevně držet budoucnost a osud rozvoje a pokroku naší země ve vlastních rukou,“ pokračoval čínský autoritář.

Čína a Indie jsou v současné době pod tlakem Západu, aby omezily podporu Moskvy a přiměly ji k jednání o míru. Ze společného prohlášení Bidena a Módího z minulého měsíce vyplývá znepokojení nad konfliktem na Ukrajině a nátlakovými akcemi a rostoucím napětím v indo-pacifickém regionu.

Během června indický předseda vlády telefonicky hovořil s Putinem. „Indický vůdce zopakoval svou výzvu k dialogu a diplomacii,“ zaznělo z Nového Dillí. Na summitu SCO, který se loni konal v Uzbekistánu, ruskému lídrovi zdůraznil, že „dnešní doba není dobou války“.

Další konflikt se vyskytuje přímo mezi Čínou a Indií. Peking je podle CNN hluboce podezřívavý vůči indo-pacifickému bezpečnostnímu uskupení Quad, jehož je Indie součástí. Mezi oběma zeměmi existuje dlouhodobý konflikt kvůli sporné hranici.

SCO dále sdružuje Indii s Pákistánem, dvě jaderné velmoci, které za sebou mají dlouhou historii rozporuplných vztahů, píše CNN. Obě země byly navíc dosud posledními, které se k SCO připojily, a to v roce 2017. Dnes se oficiálně připojil Írán, jak informoval server Hindustan Times.

Co je to SCO?

SCO byla založena v roce 2001 coby fórum pro spolupráci a dialog. Zakládajícími členy byly Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Později se připojili Indové a Pákistánci. SCO vznikla s cílem podporovat regionální spolupráci v oblastech bezpečnosti, ekonomiky či kultury. Zaměřuje se na boj proti terorismu, separatismu a extremismu a na podporu hospodářské integrace a rozvoje v regionu.

Putinův režim využívá SCO k posílení své mezinárodní prestiže. Umožňuje mu působit jako významný hráč v mezinárodním společenství a spolupracovat s dalšími vlivnými státy v regionu, zejména s Čínou. „Je to virtuální, takže tam nebudou osobně, jinak by stáli vedle sebe, kolegové siláci ukazující sílu,“ řekl obranný analytik Derek Grossman z think tanku RAND Corporation.

Mnozí z vůdců SCO podle Grossmana vzhlížejí k Číně a Rusku téměř jako ke vzorům. „Pokud je Putin tímto povstáním tak trochu viditelně otřesen, pak jim to něco napoví – že ani nejsilnější siláci nemusí být nutně imunní vůči potenciálním povstáním ve svých zemích,“ dodal.

Zejména Kazachstán začátkem loňského roku ukázal, že je na Rusku závislý. Došlo totiž ke smrtícím protestům, které podnítila všeobecná nespokojenost s vládou. Násilnosti si vyžádaly přes 160 životů a tisíce zadržených. Úřady požádaly Moskvu o vojáky, aby pomohli nepokoje potlačit.

Politolog Alexander Korolev z Univerzity Nového Jižního Walesu připomněl, že kazašskou situaci i potlačení Prigožnovy vzpoury vnímají členové SCO jako úspěch. „Ale myslím, že chápou, že povstání neznamená konec Putinova režimu. V autoritářských režimech se vůdci čas od času dostanou do problémů a on světu a svým elitám ukázal, že se dokáže vypořádat s obrovskými výzvami,“ popsal s tím, že v očích Číňanů a dalších členů SCO je obrovský úspěch. „Nedokáže to mnoho státníků.“

Očekává se, že letos přibude jako plnoprávný člen také Írán. Na loňském summitu podepsal Teherán několik memorand. Jako pozorovatelský stát je přizváno i Bělorusko. V pondělí o tom informovaly EuroZprávy.cz.